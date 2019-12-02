 Убийство журналистки-автора "панамского досье" Галиции: премьер Мальты объявил о скорой отставке после протестов

Как инфоримирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дождь", об этом сообщает Times of Malta.
Мускат пообещал 12 января уйти в отставку с поста лидера Лейбористской партии, а затем - с поста премьер-министра. Он продолжит исполнять свои обязанности до этого дня. Мускат добавил, что проинформировал президента.
Издание отмечает, что протестующие в Валлетте требовали немедленной отставки премьер-министра ради обеспечения правосудия в деле об убийстве журналистки.
Лидер Националистической партии Адриан Делия заявил, что оппозиция больше не признает легитимность Муската и будет бойкотировать деятельность правительства.
Дафне Каруана Галиция, журналистка Times of Malta, погибла в октябре 2017 года при взрыве автомобиля. Она специализировалась на расследованиях о коррупции и связях чиновников с криминалом. Была известна публикациями на тему "Панамского архива".
В 2016 году Каруана Галиция обвинила Джозефа Муската и его жену в коррупции. Журналистка утверждала, что у супруги премьер-министра есть офшорная компания в Панаме, которая сотрудничает с компанией, связанной с дочерью президента Азербайджана Ильхама Алиева.
В ноябре 2019 года полиция задержала бизнесмена Йоргена Фенека — он владеет компанией в Дубае, которую журналистка связывала с политиками Мальты. Мускат подтверждал, что следствие интересуется Фенеком, но от дополнительных комментариев отказывался.
кстати, об офшорах:
Через офшорные фирмы Коломойского и Зеленского отмывали деньги "Приватбанка".
Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения - счета "Квартала-95".уже и решение Лондонского суда имеется
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/10/15/652571/--------------------------------------------
Компания Зеленского получила 35 млн рублей от Минкульта России в 2017 году на съемку фильма. Об этом говорится в соглашении 054-11-975/1 в реестре субсидий федерального бюджета РФ.
Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры. Это компания - основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того - из бюджета минобороны РФ - «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс».
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год заработали около $13 миллионов.
И весь этот банкет при том, что согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и ничего не платят в бюджет Украины:
В 2014 году Зеленский задекларировал 7,3 млн грн. , а в 2018 году состояние Зеленского уже составило 37 млн.грн. Рост более, чем в 5 раз. При этом, согласно Bloomberg, состояние Порошенко за пять лет уменьшилось на 40%.
"... Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило на своєму сайті декларацію про доходи Президента України Володимира Зеленського.
Слід зазначити, що в декларації Зеленський вказав 9,2 млн грн доходу, в тому числі зарплату, яка становить 4,1 млн грн. Його дружина отримала за рік 5,5 млн грн доходу.
Крім того, Президент повідомив, що разом з дружиною мають у своїй власності 20 будинків і квартир, в тому числі в Києві та окупованій Ялті загальною вартістю 313 млн грн. Серед нерухомості Зеленський вказав і два будинки в Італії за 88 млн грн кожен, придбані у 2015 році.
Чинний глава держави володіє автомобілями Land Rover вартістю майже 4,7 млн грн і Mercedes-Benz S-класу ціною 1,8 млн грн.
Крім того, йому належать акції компаній Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited і GREEN FAMILY LTD, зареєстрованих на Кіпрі, а також компанії "Киноквартал" і "Студія Квартал-95".
Задекларував Зеленський і кілька номерів у готелі "Марина Тауерс" у Белізі...."
Классный "бизнесмен", правда зебилы? Ни разу не барыга. ))
браво, зебилы!
Вот такое "мышление" у зебилов: их поимели - а они радуются и требуют медали
дай-ка вспомню.. это про НЫНЕШНИЕ покупки угля и э/э в расеи беней и его зеленой ОПГ- продажа их тут в три дорога бюджету Украины и выводу "шалених бабок" в Росию.. верно?))
....формат вчерашнего заседания на котором обсуждались коммунальные тарифы. Чисто аппаратное совещание с присутствием премьер-министра, без министра инфраструктуры и финансов, с блаженно улыбающимся Богданом, как то не вписывалось ни в какие форматы. С утра пришла информация все прояснившая. Это было заседание по подготовке новогоднего обращения президента и тезисов его доклада. Все правильно: "Люди должны получить платежку за декабрь и там должно быть снижение" - Зеленский . Что будет потом в январе не особо беспокоит эту команду.))
Про нас надо говорить?