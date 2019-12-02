 Принято политическое решение о смене руководства стратегических компаний, в том числе "Нафтогаза" и "Укрэнерго", - Оржель. ВИДЕО

"Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании", - сказал он на пресс-конференции в Киев в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
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При этом Оржель отметил, что действующие руководители при наличии желания смогут принять участие в соответствующих конкурсах.
Как сообщалось, Кабинет министров Украины распоряжением №1122-р от 27 ноября 2019 года уволил президента НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского.
По словам Оржеля, новый руководитель "Энергоатома" будет человеком из атомной отрасли, пользующимся авторитетом.
ну сколько ещё эти пацаны из Нафтогаза будут гадить братскому народу ? !!!
Теперь совсем другой человек будет загребать миллиарды !
Ты сделал это вместе !
как до этого уже было при другом руководстве Нафтогаза
Млять, у вас, зебанатов, есть ещё какие-то ценности нормальные, кроме дешёвой коммуналки и куска колбасы?!
Производитель газа - природа и её климатические изменения.
Учитывая, что сейчас нефтепродукты в Украину ввозит только Беня, логично, что Нефтегаз теперь должен работать на него, а не на Украину.
и правильно сделал!.. нынешних ЗЕбилов спустя несколько лет будут позорно судить!
Когда ж вы, совки, исчезнете...
зеленые уничтожают
Супрун,Нафтогаз,децентрализация - ВСЕ ССУКИ УНИЧТОЖАЮТ
Он ссаными тряпками загонял ГазпрЁм по всему миру
и сбил бы с него МИЛЛИАРДЫ ДОЛЛАРОВ
Если бы зеленые не вмешались сейчас
премия 1 % от выиграшного иска раздражает только ЛЮМПЕНОВ
то есть Ruslan Tkachenko
Или дедушка Беня?)))
тебе чья компания ближе ?
Зебіли-малороси все поставили на свої місця. Колоніальна територія дикого Зебіленду з папуасами, які проміняють все, включно з своєю ..опою, на блискучі буси.
Це все не капітуляція - це вже наслідки гніту колоніального режиму. До справжньої громадянської війни і ординської помощі рукою подати.
Понятное дело что в Кремле не довольны - нужно менять руководство....
28 ноября в Вене (Австрия) представители Украины и России провели переговоры по "сотрудничеству в газовой сфере". Первой об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики РФ, заявив, что стороны "обменялись предложениями". Самое примечательное - данный раунд переговоров ранее никто не анонсировал, также на нем не было представителей Еврокомиссии - традиционного посредника между Москвой и Киевом по вопросам газового транзита.
Известно, что в переговорах приняли участие министр энергетики РФ Александр Новак, глава "Газпрома" Алексей Миллер, министр энергетики Украины Алексей Оржель, руководители "Нафтогаза" и компании "Оператор газотранспортной системы Украины".
"Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере - урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 г., перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины", - написала пресс-служба российского ведомства.
В общем, никакой конкретики, хотя это были первые двусторонние переговоры Украины и России по газу с 2014 г. Однако таинственность встречи и отсутствие на ней европейцев вызвали шквал вопросов к украинской стороне переговоров.
Хроники "газовой войны". Кто кого сильнее напугает перед нормандской встречей http://www.dsnews.ua/economics/hroniki-gazovoy-voyny-kto-kogo-silnee-napugaet-pered-29112019220000
Наступне політичне рішення - здача України в концесію московії.
Про конкурс на посаду голови Держкіно в якому перемогла Юлія Синькевич і результат якого скасували, Цензор писав. Так само відбулось і з конкурсом на посаду директора етнополітики і свободи совісті. Там проходив Андрій Юраш, на всіх етапах конкурсу набирав найбільшу кількість балів і йому на всіх етапах програвав Юрій Решетніков.
"Характеристики обоим можно дать очень кратко: Юраш сыграл не слишком заметную для широкой публики, но весьма существенную роль "прораба Томоса", а Решетникова называют близким к УПЦ Московского патриархата, а самые откровенные - креатурой Новинского".
Саме тому, що Юраш багато зробив для отримання Томосу перед останнім етапом конкурсу - співбесідою - раптово входить до складу комісії голова парії "Слуга народу" Олександр Корнієнко і за співбесіду ставить Юрашу 0,5 балів. Юрашу путінські шестірки Відомстили за Томос.
Ну значить питання з "обнулением" взаємних претензій вирішено. Зеля пробачає 3 млрд., Путя дозволить на нормандській зустрічі з собою поговорити. Ну а позиція керівництва Нафтогазу ішла врозріз з миротворчими діями нашого "президента не лоха". А по 1+1 розкажуть, що ті 3 млрд. в порівняні з транзитом газу це ніщо.
Ну слів просто немає...