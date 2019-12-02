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 Политика Украины
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Все про:Нафтогаз (2801) Укрэнерго (163) Алексей Оржель (31)

 Принято политическое решение о смене руководства стратегических компаний, в том числе "Нафтогаза" и "Укрэнерго", - Оржель. ВИДЕО

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель подтвердил планы Кабинета министров по смене руководства стратегических компаний, в том числе НАК "Нафтогаз Украины" и НЭК "Укрэнерго" и обновлению их наблюдательных советов.

"Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании", - сказал он на пресс-конференции в Киев в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Видео телеканал НАШ

При этом Оржель отметил, что действующие руководители при наличии желания смогут принять участие в соответствующих конкурсах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ предлагает "пакетное решение" по контракту на транзит газа в Евросоюз, - Оржель

Как сообщалось, Кабинет министров Украины распоряжением №1122-р от 27 ноября 2019 года уволил президента НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского.

По словам Оржеля, новый руководитель "Энергоатома" будет человеком из атомной отрасли, пользующимся авторитетом.

Источник: https://censor.net.ua/v3162873
 
 
 Топ комментарии
 
Действительно,

ну сколько ещё эти пацаны из Нафтогаза будут гадить братскому народу ? !!!
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Бене нужны рычаги везде.

Учитывая, что сейчас нефтепродукты в Украину ввозит только Беня, логично, что Нефтегаз теперь должен работать на него, а не на Украину.
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нет !!!

Теперь совсем другой человек будет загребать миллиарды !

Ты сделал это вместе !
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Действительно,

ну сколько ещё эти пацаны из Нафтогаза будут гадить братскому народу ? !!!
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Зеленая ***** решила 9-го сли ть Неньку оптом, а шоб два раза не ездить Принято политическое решение о смене руководства стратегических компаний, в том числе "Нафтогаза" и "Укрэнерго", - Оржель - Цензор.НЕТ 1229
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Особенно Кобылев. 100 процентный патриот.
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О, неужели Коблёв больше не будет миллионы премиями загребать с Ведренком.
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нет !!!

Теперь совсем другой человек будет загребать миллиарды !

Ты сделал это вместе !
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Нет. Милионы не будет. Будут миллиарды и коломойский. Только раньше за миллионы коболеву и витренко с рашки брали миллиарды, а теперь просто будет отдавать миллиарды рашке и коломойскому.
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дятел ты малахольный, а сколько ярдов требований кацапов Коболев отбил через суд? или память как у гупппи. И это, б-ь,не вопрос
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За такие бабки ты бы все потроха поотбивал своим родственникам.
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И шо таки лично? Или "вдруг" отбили нанятіе юристы за десятки миллионов эвро? Ась? А никто не "учел", что суд можно и проиграть, а бало то УЖЕ слито. В чем заслуга коболева? Взять тилифон и нанять самых дорогих юрисчтов МИРА ? И за это 100+ миллионов премии? А? Часом страну не попутал рыжый? У нас не Дубаи, у нас страна в долгах и с войнов на плечах, да еще и сборами с зарплат. Украина со ВСЕХ собирает на армию. Это нужно, но платить 100 млн премии во время войны это передоз.
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оно как бы можно нанять самых дорогих юристов и проиграть,

как до этого уже было при другом руководстве Нафтогаза
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А тебя не волнует, что Коболев слела немало, чтобы снять зависимость Украины от рашистского газа?
Млять, у вас, зебанатов, есть ещё какие-то ценности нормальные, кроме дешёвой коммуналки и куска колбасы?!
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Особенно мама стала независимой, да и сам там скоро будет.
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То есть мы покупаем "Словаенский" газ? Я правильно понял?
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мы покупаем природный газ (смесь метана). Владелец газа - Словакия.

Производитель газа - природа и её климатические изменения.
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то, что ААРОН нет никаких сомнений!
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Нет Коболев миллионоы не будет загребать,будет загребать сам Беня а вы холопы будете получать газ такой же дорогой только на этот раз руководство сменят под Зебила импотентное,на газовую иглу втянут,так что никаких долгов по Стокгольму нам не светят спишут простят как и хотел мордор
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Бене нужны рычаги везде.

Учитывая, что сейчас нефтепродукты в Украину ввозит только Беня, логично, что Нефтегаз теперь должен работать на него, а не на Украину.
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Удивительно, что продержались несколько месяцев, а не поменяли сразу, как дорвались до власти.
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видимо Коболев отказался на договорные компромиссы с Рашкой по вопросу долгов Газпрома..
и правильно сделал!.. нынешних ЗЕбилов спустя несколько лет будут позорно судить!
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Еще бы, премию получил, а теперь вопрос, что с ней делать. Могут, не спустя, а сразу садить. И есть же такие, издевался сколько лет над простым народом, а его поддерживают, наверное зимой не мерзли со своими детками.
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Заставлять народ жить по средствам - это "издеваться"?
Когда ж вы, совки, исчезнете...
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Какие у народа средства, слезь с дуба, ОБОДРАЛИ народ до нитки, а за совок молчи, уже поколение выросло, а уровень совка так и не догнали. 100 процентов даю, ты живешь не по средствам.
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я надеюсь, что раньше. не надо "несколько".
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Возможно, что судить некого будет т.к. все сбегут
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Очень дёшево продались. Как самая последняя дешёвая шлюха.
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Все что петя таки успел (и захотел сделать) - а это реально НЕМНОГО
зеленые уничтожают
Супрун,Нафтогаз,децентрализация - ВСЕ ССУКИ УНИЧТОЖАЮТ
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вообще то Нафтогаз не ПЕТЯ делал! а Кобалева надо не увольнять а садить!! с конфискацией средств у мамы!!
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Дебил ?
Он ссаными тряпками загонял ГазпрЁм по всему миру
и сбил бы с него МИЛЛИАРДЫ ДОЛЛАРОВ
Если бы зеленые не вмешались сейчас
премия 1 % от выиграшного иска раздражает только ЛЮМПЕНОВ
то есть Ruslan Tkachenko
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вообще то еще не сбил! в том то и проблема что загонял он Газпром токо на бумаге и токо ЛОШКИ на это ведутся! да скажем так некоторые проблемы он газпрому создал но денег Украине пока что это не принесло! так что ЛАПШУ В ДРУГОМ МЕСТЕ ВЕШАЙ!!
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Коболев работает не судебным исполнителем
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насрать кем работает Кобалев! за воровство надо отвечать! даже если это воровство замаскировано под премию!!
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а ты вешай ЛАПШУ ЛОХАМ с умным видом рожи!!
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скоко ЛОШКОВ лайкают брехне! место того чтобы просто взять и разобраться в проблематике! ИМ НАЛАПШАЛИ ЧТО КТО ТО КОГО ТО ГДЕ ТО ПРИЖАЛ! и Побежали ЛОШАРЫ кричать ура ура ура!! ДЫБИЛЫ!! А просто открыть кошелек и посчитать не судьба!!
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Кобалев если он реально победил и получил деньги от Газпрома, как тут некоторые ЛОХИ пишут, должен был привести такую победу к значительному понижению цены на газ что косвенно скажется на твоем кошельке! начиная от комунальных тарифов и заканчивая ценами на товары в магазинах! Тарифы не токо ты платишь а и весь бизнес и если тарифы снижаются то это сказывается на цене! Поэтому проверь свой кошелек!!
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Ну, все по уже выигранным делам Нафтогаз кацапам все прощает, по поданным искам - от исков отказывается, долг перед кацапстагном признает, и транзит максимум на год,или без фиксированного количества газа. Пписец, страну сливают в унитаз . Зебилоиды, гордитесь - эту кучу зеленого гавна вы сделали вместе !
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ну так за что боролись! а премии уже выплачены и отправлены МАМАМ ХА ХА ХА!!
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а долг перед Газпромом уже отбит ХА-ХА-ХА!!
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вообще то долга то и не было! если я напишу что ты мне должен миллион то что это сразу долг? судя по твоим писулькам да таки долг!!
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ти хочеш залізти у чужий гаманець - то заглянь до бєні, там рахувати хватить до кінця твого нікчемного життя.
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Кто бы сомневался. Чтоб не мешали сливать страну и договариваться с рашкой ((((
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так вот откуда эти колебания на рынке валюты: чья-то мама меняет доллары на гривну для сына.
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Где-то на Флоридщине тихо заплакала чья-то мама...
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где-то в Газпроме открыли шампанское.

тебе чья компания ближе ?
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Тільки почав привикати, що Україна існує як держава, а ніт.
Зебіли-малороси все поставили на свої місця. Колоніальна територія дикого Зебіленду з папуасами, які проміняють все, включно з своєю ..опою, на блискучі буси.
Це все не капітуляція - це вже наслідки гніту колоніального режиму. До справжньої громадянської війни і ординської помощі рукою подати.
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Нафтогаз сильно рашку нагибал в последнее время....
Понятное дело что в Кремле не довольны - нужно менять руководство....
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Значит «газпром» уже определился с кандидатами на эти стратегические должности
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тільки б Сівоху не поставили у ті структури
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Заява Оржеля це результат його таємних переговорів з Мюллером. Значить Газпром вимагає прибрати з керівництва "Нафтогазу" людей, які 4 роки поспіль не купували газ у путіна.

28 ноября в Вене (Австрия) представители Украины и России провели переговоры по "сотрудничеству в газовой сфере". Первой об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики РФ, заявив, что стороны "обменялись предложениями". Самое примечательное - данный раунд переговоров ранее никто не анонсировал, также на нем не было представителей Еврокомиссии - традиционного посредника между Москвой и Киевом по вопросам газового транзита.
Известно, что в переговорах приняли участие министр энергетики РФ Александр Новак, глава "Газпрома" Алексей Миллер, министр энергетики Украины Алексей Оржель, руководители "Нафтогаза" и компании "Оператор газотранспортной системы Украины".
"Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере - урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 г., перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины", - написала пресс-служба российского ведомства.
В общем, никакой конкретики, хотя это были первые двусторонние переговоры Украины и России по газу с 2014 г. Однако таинственность встречи и отсутствие на ней европейцев вызвали шквал вопросов к украинской стороне переговоров.

Хроники "газовой войны". Кто кого сильнее напугает перед нормандской встречей http://www.dsnews.ua/economics/hroniki-gazovoy-voyny-kto-kogo-silnee-napugaet-pered-29112019220000
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Незаменимых людей нет и менеджеры госкомпаний должны быть подконтрольны властям и не делать от себя всякого рода заявлений - нужно соблюдать субординацию, а то наступит анархия.
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Пішла вода в хату.
Наступне політичне рішення - здача України в концесію московії.
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Участь в конкурсі можуть приймати тільки випускники трускавецьких курсів для глухонімих? А вільне володіння кацапської мови обов'язкове?
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До участі в конкурсі допускаються також співробітники 95 кварталу та випускники 95-ї криворізької школи, яку закінчив преЗЕдент (тепер Криворізька гімназія № 95) і яка у 2019 році стала найкращою(!!!) школою Дніпропетровської області.
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Мои соболезнования кобелиной маме. Теперь она будет вынуждена голодать. Ухвалено політичне рішення про зміну керівництва стратегічних компаній, серед яких "Нафтогазу" та "Укренерго", - Оржель - Цензор.НЕТ 4762
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Як клоуни "проводять" конкурси вже всім стало ясно, до речі як і референдуми. Конкурс на посаду голови "Нафтогазу", як і результат заздалегідь можна передбачити.

Про конкурс на посаду голови Держкіно в якому перемогла Юлія Синькевич і результат якого скасували, Цензор писав. Так само відбулось і з конкурсом на посаду директора етнополітики і свободи совісті. Там проходив Андрій Юраш, на всіх етапах конкурсу набирав найбільшу кількість балів і йому на всіх етапах програвав Юрій Решетніков.
"Характеристики обоим можно дать очень кратко: Юраш сыграл не слишком заметную для широкой публики, но весьма существенную роль "прораба Томоса", а Решетникова называют близким к УПЦ Московского патриархата, а самые откровенные - креатурой Новинского".
Саме тому, що Юраш багато зробив для отримання Томосу перед останнім етапом конкурсу - співбесідою - раптово входить до складу комісії голова парії "Слуга народу" Олександр Корнієнко і за співбесіду ставить Юрашу 0,5 балів. Юрашу путінські шестірки Відомстили за Томос.
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Оце чесно. Прийняте ПОЛІТИЧНЕ РІШЕННЯ. Не хоче стара команда здавати кацапам українські інтереси. Суди виграє, вимагає відшкодування. Пропонує забрати газом, а не простити млрдні борги, ще й бюджет москальский поповнювати, за рахунок купівлі газу. Для оржеля немає ніякої торгівлі на крові, бо то хАхляцька кров, вона не рахується. Та й енергетична залежність України від ворога, допомагає оржелю, та іншій плісняві нехило збагатитись
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"Опять Нафтогаз предъявил очередной иск в суде [...]. Бред какой-то. Обостряют ситуацию, зачем?" (В.В. Ху...ло, 15.11.2019)
Ну значить питання з "обнулением" взаємних претензій вирішено. Зеля пробачає 3 млрд., Путя дозволить на нормандській зустрічі з собою поговорити. Ну а позиція керівництва Нафтогазу ішла врозріз з миротворчими діями нашого "президента не лоха". А по 1+1 розкажуть, що ті 3 млрд. в порівняні з транзитом газу це ніщо.
Ну слів просто немає...
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главное что премия уже отправлена маме! а проблемы ЛОХОВ никого не интересуют!!
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Лише за згодою Наглядових Рад цих підприємств, так каже Закон. Чи для Зелені закони не писані...?
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ЗеЛеные упыри.хотят все кацапии слить
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Звучит цинично "При этом Оржель отметил, что действующие руководители при наличии желания смогут принять участие в соответствующих конкурсах." т.к. если бы это руководство устраивало ЗЕлень, то и не было бы смену руководства, сам говорит : "Принято политическое решение о смене руководства " значит мешают дружить с хремлем
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Министр энергетики Алексей Оржель сообщил о принятом решении поменять руководство «Нафтогаза» и «Укрэнерго». В принципе, об этом меня предупреждали мои источники ещё месяц назад. Меня интересовало, как Зеленский собирается договориться с Путиным по газу, если на пути стоят выигранные многомиллиардные иски Нафтогаза против Газпрома. И когда в руководстве Коболев и Витренко. И вот вам ответ. Это уже не предположение, что Зеленский готовится слить в унитаз все выигранные в международных судах иски против русских, причём не только по газу (что подтверждает и отставка Зеркаль). Это было одним из условий Путина для встречи в Париже. Как и преследование ветеранов АТО Марченко и Маруси Звиробий. Теперь осталось убрать для удовольствия Путина последних людей, чтобы дать русским возможность пустить газ. В прямом смысле этого слова.
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