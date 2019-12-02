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 Политика Украины
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 Вопрос Зеленского о Крыме не приведет к сворачиванию переговоров в "нормандском формате", - Песков

Переговоры в "нормандском формате" не будут свернуты в случае, если президент Украины Владимир Зеленский поднимет вопрос о возвращении оккупированного Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", в ходе общения в понедельник с журналистами пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова ему напомнили о том, что Зеленский неоднократно заявлял о намерении поднять вопрос о статусе Крыма. В связи с этим Пескова спросили: если это будет сделано в "нормандском формате", то какова будет реакция российской стороны.

"Хорошо известная: никакой. Здесь нет разницы, в каком формате ставить этот вопрос", - сказал Песков.

У него уточнили, не приведет ли это к сворачиванию переговоров.

"Нет, не приведет", - сказал Песков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "В деле с Крымом могли бы помочь США", - Зеленский намерен предложить в Париже новый формат переговоров по АРК

Источник: https://censor.net.ua/n3162872
 
 
 Топ комментарии
 
Верните писькову прежнюю фотку, она мне больше унитаз напоминает
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яростный хомячок зверь чрезвычайно опасный...
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Ты дэбил? Или ты кацап просто издеваешься? О каком мирном возврате территорий ты вообще здесь увидел? Скорее Зелупа сдает мирно всю Украину Хуйлу. Питання Зеленського про Крим не призведе до згортання переговорів у "нормандському форматі", - Пєсков - Цензор.НЕТ 8487
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Рыжий пес уверен что Зе можно посылать безболезненно, оно не имеет права голоса
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Верните писькову прежнюю фотку, она мне больше унитаз напоминает
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разрешили задать вопрос по Крыму и пообещали что не встанут и не уйдут с встречи..
Это уже прогресс ))
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Это не прогресс. Это значит, что у кацапов есть свой план действий, на который жужжание зеленой навязчивой мухи никак не повлияет.
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все уже давно решено и слито. И какой то глупый вопрос про Крым ничему не поможет. А кацапы - да, уже подсчитывают барыши в своей копилке и ржут с лохов..
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думаете в кремле нас разделяют на зебилов и порохоботов?
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Зебилов используют. Порохоботов сторонятся.
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ты - сраный троль.
И так думают остальные.
Играем в игру - я плюю , ты шипишь!
Поехали: Ты дермовый троль! Девочка-дешевка!
А может ты мальчик, дешевка!?

признавайся, вонючая сасновская троллина, ты баба или ты кто такое?
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По всем признакам,кацы стали чего то бояться. Что именно,скоро узнаем. - Они стали сговорчивее и покладистее. Гонор испарился. А Украина наоборот стала напористей - подняла вопрос об измене за подписание дырой границ до Славянска и Мариуполя. - И это при том,что стреляли раньше и убивали,изменой не считалось ))
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влажные мечты зебила, открой глаза и осмотрись вокруг, что за бред ты пишешь?
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Оно *******.. Украина напористей, ОРУ.Просрали все что можно было просрать, начиная от мировой поддержки, заканчивая ******** в государстве, я про дела в Раде даже напоминать не хочу, какая там дичь день за днем творится. И если бы не Зеркаль то и суды сейчас были бы ПРОСРАНЫ в Гааге и по миру. Зедибилы, выньте голову из говна
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Уже через неделю Зеля может подписать соглашение, которое откроет путь к мирному возврату наших территорий. По крайней мере по ключевым вопросам Зе уступать не намерен и это радует. Путин зажатый санкциями, под международным давлением будет вынужден уступить.
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Тоже так думаю. Посмотрим. Пусть поможет нам Бог.
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Ты дэбил? Или ты кацап просто издеваешься? О каком мирном возврате территорий ты вообще здесь увидел? Скорее Зелупа сдает мирно всю Украину *****. Питання Зеленського про Крим не призведе до згортання переговорів у "нормандському форматі", - Пєсков - Цензор.НЕТ 8487
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Алекс, зайди на фейсбук к ЗЕ и почитай коменты, кто его поддерживает. Просто зайди и посмотри )) и тебе сразу станет понятно что это за недоноски выше. Они и тут пишут тоже
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Погоди неделю! Надо дать Зеле шанс. Надеюсь, он им правильно воспользуется. И не надо забывать, что его поддерживают немцы с французами, они на нашей стороне.
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Они поддерживают не его, а свои бабки. Вот кого Немцы и Французы поддерживают. Но прав ты в одном, посмотрим что будет. Будет весело, это точно )
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Смешно смотреть как Песков просто мокаем рылом в дерьмо нашего президента.. А он с открытым ртом глотает и говорит " давайте еще"
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Че то русские очкуют , видать есть у ЗЕ какой то козырь
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ага.... - большой козырь....

перестать стрелять и отвести войска за ради Мира....
Московия прямь обоссалась....
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нет, это вопрос про твои грязные труханы, дешевый троль
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Ага. Зелупа будет угрожать ***** затопить крым водой из крымского канала и снять блокаду дамбаса с взятием ОРДЛО на баланс украинских налогоплательщиков. Питання Зеленського про Крим не призведе до згортання переговорів у "нормандському форматі", - Пєсков - Цензор.НЕТ 6865
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Петр ляксеевич на всех переговорах по донбассу о крыме даже пискнуть не смел
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В то время ( 2014 - 2015гг ) когда Порошенко пытаеться ликвидировать военную катастрофу в связи с наступлением российсской армии,- зенелейсский проводит гастроли в Маскве , а его жэна в соц-сетях СДАЕТ ПЕРЕДВИЖЭНИЕ Украинсских воинсских частей ??!!!!!!!!!
.
ВОПРОСС-
.
Интересно...???.
.
Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , кок оно поддаеться кремлю сейчасс , когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
,
,.....................??
.
.
.
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Видать ради подписания капитуляции Украины, ***** даже стерпит вопрос по крыму. Все равно после подписания Зелупой капитуляции и федерализации Украины вопрос крыма как и даунбаса отпадут сами собой. Дальше вопросы будут только по Киеву и какие флаги в Киеве вешать вместо украинского.
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Поверь, роазрешат даже флаг украинский оставить. Для них это не принципиально.
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як тільки Зе відчує, що його кинули, прийде у Ярість
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яростный хомячок зверь чрезвычайно опасный...
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Тобто ЗЕ про Крим промовчить, так ?
А чи не призведе це до здачі національних інтересів ?
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а торговать с агрессором с начала войны - это не нац. зрада?
Ничего страшного не произойдет если сольем что-то, опыт есть и ничего не изменится.
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а нам гроші непотрібні були ?
війна вимагає великих витрат.
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Тоесть если на вас нападет бандит и отнимет у вас сумочку с ценными вещами а потом скажет вам - я дам вам денег если удовлетворите мою похоть.. вы с ним за денежку в постель ляжете? Питання Зеленського про Крим не призведе до згортання переговорів у "нормандському форматі", - Пєсков - Цензор.НЕТ 7563
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Да, теперь вопрос о Крыме для путина будет неожиданностью...
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"Говорите Сеня ( Вова), вы нам не мешаете". Це ставлення до цього "геніального" переговорника, у повній красі. Вони дозволяють йому підняти тему криму не для рішення, а для створення позитивною каринки перед зе-сектою
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Зеленский - очень умный и хитрый еврей. Я уверен, шо он обведёт пуйла вокруг пальца.
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Пока что он обвел вокруг пальца только свое зестадо, а ***** что ему прикажет то он и сделает
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Позвольте поинтересоваться - на основании чего вы сделали этот удивительный вывод, что он "очень умный"?!! Приходится констатировать тот факт, что, к сожалению, не все евреи умные... Наглый, хамовитый, малообразованный совок - это да!!!
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А хто після 9 грудня і якщо почнеться новий Майдан зможе вийти перед людьми в говорити, що голосував за ЗЕ?
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все може бути..
якщо ЗЕ привезе капітуляцію, то Майдану не уникнути.
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ой, та хорош ! По всем телеканалам объявят, шо Зеленский договорился вернуть Донбасс, а путлер выведет войска ! Перемога ! И всё
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Зелупа никогда не говорил что он вернет дамбас. Зелупа обещал что на любых условиях даст даунбасу автономию. Ето не одно и тоже. Автономия даунбаса ето совсем не означает что даунбас станет украинским. Питання Зеленського про Крим не призведе до згортання переговорів у "нормандському форматі", - Пєсков - Цензор.НЕТ 2799
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Про якого путлєра ви говорите? Це той, який *****?
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Було би добре! Янелох не здав би путіну Україну, а з мордора не зняли би санкції! Але, скоріше за все, воно піде на поступки, бо обіцяло своєму дебільному електорату, що принесе мир. Любою ціною, на жаль!!!
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зеленой шмаркле дают понять, что оно не смеет даже и дышать в сторону пуйла без команды.
кремлядь опускает гивнокомандуючого как хочет, понимая его"масштаб".

в сторону Порошенко срань рашистская такого себе не позволяла, ненавидела и ненавидит его до сих пор, но не презирала так откровенно, как зеленое недоразумение.
масштабы Порошенка и шмаркли криворожской просто несопоставимы.
и вот это вот убогое зеленое чмо попрется решать судьбы Украины уже через неделю...




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"У нього уточнили, чи не призведе це до згортання переговорів. "Ні, не призведе", - сказав Пєсков" - ну і нахрен тобі, Клоуне, Мендель? Он пєсков і за Х.йла і за тебе може розписуватись.
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Шесть пацанов погибло только за ноябрь. А зеленое хло вещает о высоких материях, о каких то там договоренностях с хлом кремлевским по нормандскому формату. Письков же сказал, шо встреча с хлом только в обмен на признание Крыма рассийским. Чем не гос. измена?
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