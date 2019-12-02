 Вопрос Зеленского о Крыме не приведет к сворачиванию переговоров в "нормандском формате", - Песков

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", в ходе общения в понедельник с журналистами пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова ему напомнили о том, что Зеленский неоднократно заявлял о намерении поднять вопрос о статусе Крыма. В связи с этим Пескова спросили: если это будет сделано в "нормандском формате", то какова будет реакция российской стороны.

"Хорошо известная: никакой. Здесь нет разницы, в каком формате ставить этот вопрос", - сказал Песков.

У него уточнили, не приведет ли это к сворачиванию переговоров.

"Нет, не приведет", - сказал Песков.

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