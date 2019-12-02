 Вопрос Зеленского о Крыме не приведет к сворачиванию переговоров в "нормандском формате", - Песков

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", в ходе общения в понедельник с журналистами пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова ему напомнили о том, что Зеленский неоднократно заявлял о намерении поднять вопрос о статусе Крыма. В связи с этим Пескова спросили: если это будет сделано в "нормандском формате", то какова будет реакция российской стороны.
"Хорошо известная: никакой. Здесь нет разницы, в каком формате ставить этот вопрос", - сказал Песков.
У него уточнили, не приведет ли это к сворачиванию переговоров.
"Нет, не приведет", - сказал Песков.
Есть сомнения , - кто такой В.А.Нелох ???
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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Это уже прогресс ))
И так думают остальные.
Играем в игру - я плюю , ты шипишь!
Поехали: Ты дермовый троль! Девочка-дешевка!
А может ты мальчик, дешевка!?
признавайся, вонючая сасновская троллина, ты баба или ты кто такое?
перестать стрелять и отвести войска за ради Мира....
Московия прямь обоссалась....
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ВОПРОСС-
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Интересно...???.
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Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , кок оно поддаеться кремлю сейчасс , когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
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А чи не призведе це до здачі національних інтересів ?
Ничего страшного не произойдет если сольем что-то, опыт есть и ничего не изменится.
війна вимагає великих витрат.
якщо ЗЕ привезе капітуляцію, то Майдану не уникнути.
кремлядь опускает гивнокомандуючого как хочет, понимая его"масштаб".
в сторону Порошенко срань рашистская такого себе не позволяла, ненавидела и ненавидит его до сих пор, но не презирала так откровенно, как зеленое недоразумение.
масштабы Порошенка и шмаркли криворожской просто несопоставимы.
и вот это вот убогое зеленое чмо попрется решать судьбы Украины уже через неделю...