 Референдум о создании рынка земли не нужен, поскольку Зеленский на выборах получил мандат доверия на реализацию этой реформы, - Стефанчук. ВИДЕО

"В программе президента Украины Владимира Зеленского как один из ключевых был указан пункт о создании рынка земли. Учитывая 73% граждан Украины, которые приняли участие в голосовании и поддержали Владимира Зеленского, мы можем говорить о том, что мандат доверия на реализацию этого пункта был ему предоставлен", - заявил Стефанчук в понедельник на согласительном совете руководителей фракций и групп Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В то же время, по словам первого вице-спикера, он лично подал правки в законопроект ко второму чтению, которые сделают невозможной продажу сельскохозяйственной земли иностранным физическим и юридическим лицам без проведения всеукраинского референдума.
Ты в своём уме ?
Про це свідчать дані Державної казначейської служби України.Объясните мне будь ласка , хоть кто нибудь ,, - ГДЕ ДЕНЬГИ КОТОРЫЕ ПЕРЕСТАЛИ ВОРОВАТЬ . ??? .. Почему с приходом новой влады ( с первого дня ), доходы бюджета только падают . ?? Не понимаю , как же так .!? Должно же быть наоборот .
Первое слово - ФОРМИРОВАНИЕ - вот пусть и формирует: референдум, всё как положено.
в программе не сказано, что формирование рынка земли будет без референдума.
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- Замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал.
- Формирование прозрачного рынка земли.
В тому, що чесний фермер з Польщі не зможе купити, а місцевий бандюк (в т.ч. коломойша) - зможе?
Не понимаешь - не лезь !
Как положено - с обсуждением.
Мы так считаем, а "слуги народа" - выполняют !
Граждане Украины должны землю прежде всего ПОКУПАТЬ !!!!
Уже видно, что ты за коломойских граждан.
Моі вітання ви зробили це разом 👍
кроме беспросвета и растущей коммуналки.
Если бы Зеленский хоть вякнул о продаже Земли , набрал бы 2%.
и ничего конкретно не сказал.
А те що Я дозволял шмарклі ПРОДАВАТИ МОЮ ЗЕМЛЮ - БРЕХНЯ!!
За шмарклю голосувало 23%(інші 21% "протіф Порошенко") а не 73%!!
Понеділок, 25 листопада 2019
Перед другим читанням ми внесемо зміни...про те, що можливість придбати українську землю іноземцями (фізичними та юридичними особами - ред.) буде тільки після рішення референдуму...Пакет законопроєктів про народовладдя обов'язково приймемо найближчим часом. https://www.pravda.com.ua/news/2019/11/25/7232998/
Был одним из пунктов.
Ну пусть ответит на тестовый для него вопрос, он согласен, скажем, с тем, чтобы Украина стала процветающей, а его жена стала проституткой? Требуется только один ответ, да или нет? Ну пусть скажет да, так один из пунктов этого да это обязанность его жены стать проституткой.
Он что, всех за идиотов считает?
Зе не сообщал, что он собирается продавать землю.
Но что он обещал, что все что важное будет только через референдум. Так что надо брехливую зеленую банду незамедлительно отправлять в отставку.
21 мая глава Администрации президента Андрей Богдан допустил проведение РЕФЕРЕНДУМА по мирным соглашениям с Россией.!!!!!!!!!!
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/09/12/7226137/
Победа на выборах - это бонус, который ещё надо оправдать !
Дерибан земли это конечно одна из важных целей Коломойского. А может и самая важная.
Те кто помогают зеленой плесени запустить дерибан земли в любом виде, это предатели. Всем надо понимать, что сейчас, при зеленой плесени не должно быть принято никакого рынка земли.
ТОМУ ГОДІ РОЗПОВІДАТИ ЩО ЗА НЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛИ 73 %,Б ПЕРЕСТАНЬТЕ БРЕХАТИ.