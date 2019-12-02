 Референдум о создании рынка земли не нужен, поскольку Зеленский на выборах получил мандат доверия на реализацию этой реформы, - Стефанчук. ВИДЕО

"В программе президента Украины Владимира Зеленского как один из ключевых был указан пункт о создании рынка земли. Учитывая 73% граждан Украины, которые приняли участие в голосовании и поддержали Владимира Зеленского, мы можем говорить о том, что мандат доверия на реализацию этого пункта был ему предоставлен", - заявил Стефанчук в понедельник на согласительном совете руководителей фракций и групп Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время, по словам первого вице-спикера, он лично подал правки в законопроект ко второму чтению, которые сделают невозможной продажу сельскохозяйственной земли иностранным физическим и юридическим лицам без проведения всеукраинского референдума.

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