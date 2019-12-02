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Все про:ВР (24060) Стефанчук Руслан (103) рынок земли (39)

 Референдум о создании рынка земли не нужен, поскольку Зеленский на выборах получил мандат доверия на реализацию этой реформы, - Стефанчук. ВИДЕО

Проводить всеукраинский референдум о создании рынка земли нет необходимости, поскольку этот пункт был частью предвыборной программы президента Украины Владимира Зеленского, которому народ предоставил мандат доверия на реализацию земельной реформы, заявил первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"В программе президента Украины Владимира Зеленского как один из ключевых был указан пункт о создании рынка земли. Учитывая 73% граждан Украины, которые приняли участие в голосовании и поддержали Владимира Зеленского, мы можем говорить о том, что мандат доверия на реализацию этого пункта был ему предоставлен", - заявил Стефанчук в понедельник на согласительном совете руководителей фракций и групп Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время, по словам первого вице-спикера, он лично подал правки в законопроект ко второму чтению, которые сделают невозможной продажу сельскохозяйственной земли иностранным физическим и юридическим лицам без проведения всеукраинского референдума.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нужен баланс между скоростью и качеством, - Стефанчук предлагает голосовать за законопроекты в специально отведенный для этого день

Источник: https://censor.net.ua/n3162870
 
 
 Топ комментарии
 
Воны зробылы вас ще раз...
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Зебилов имеют нонстоп в турборежиме
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ЧОМУ ДЛЯ ВСТУПУ В НАТО ПОТРІБЕН РЕФЕРЕНДУМ , А ДЛЯ ПРОДАЖУ ВСІЄЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЗЕМЛІ ДОСТАТНЬО ДЕКІЛЬКА ЄВРЕЇВ ??? :

Референдум о создании рынка земли не нужен, поскольку Зеленский на выборах получил мандат доверия на реализацию этой реформы, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8994
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Народ ! Вот этого клоуна ты выбрал для того , чтобы он землю продал на которой живёшь ?
Ты в своём уме ?
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дядя с.х. земля она уже 20 лет как продается.Предложений - вагон.
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Земля НЕ ПРОДАЁТСЯ. Продаётся право пользования.


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Хлопчику,те що ти називаєш продажем землі уже двадцять років,на ділі є довгостроковою орендою з одноразовою виплатою арендної плати і заповітом на користь арендатора.Річ у тім,що в цьому випадку власник землі може розірвати в судовому порядку договір оренди та анулювати заповіт,виплативши компенсацію орендатору.Така оренда і продаж землі по беніному закону - це дуже різні речі.
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Доходи Державного бюджету України за листопад 2019 року становили 78,322 млрд грн, що на 19,4% або на 18,846 млрд грн . менше від планового показника.
Про це свідчать дані Державної казначейської служби України.Объясните мне будь ласка , хоть кто нибудь ,, - ГДЕ ДЕНЬГИ КОТОРЫЕ ПЕРЕСТАЛИ ВОРОВАТЬ . ??? Референдум про створення ринку землі не потрібен, оскільки Зеленський на виборах отримав мандат довіри на реалізацію цієї реформи, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9862 .. Почему с приходом новой влады ( с первого дня ), доходы бюджета только падают . ?? Не понимаю , как же так .!? Должно же быть наоборот .
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Как бы уверенно и обосновано он не говорил - сжатые руки (побелевшие кончики пальцев рук) в начале ролика говорят об обратном))) ( с 5-й по 50 секунду ролика)
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Скоро ця пика на фото не поміститця!! *****, вже бояться гніли що оте зелене лайно не проштовкнуть...
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Формирование прозрачного рынка земли.
Первое слово - ФОРМИРОВАНИЕ - вот пусть и формирует: референдум, всё как положено.
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Раньше надо было кукурикать и читать программу внимательно, где референдум по земле отсутствует.
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Вот и читайте внимательно:
в программе не сказано, что формирование рынка земли будет без референдума.
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Именно это там и сказано - в описании внедрения рынка земли нет упоминания никакого референдума. Читай Конституцию когда применяется референдум.
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"Описание" - это ни о чём. Сам читай Конституцию !
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А сказано, что будет с ним? Вообще то если ничего не сказано, то это означает, что его и не будет. Зебилы, просто надо думать за кого голосуешь. а не голосовать по приколу.
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Я ще раз перечитав офіційну передвиборчу програму Зе. Там є все, й про інфаркти, й про мрії, й про дурнів, й цілий абзац про референдуми, а от про землю - жодного слова.
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Шпакулы протри:
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- Замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал.
- Формирование прозрачного рынка земли.
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А в чому прозорість придуманого зебілами ринку землі?

В тому, що чесний фермер з Польщі не зможе купити, а місцевий бандюк (в т.ч. коломойша) - зможе?
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прозористь в тому, что рынок продажи с.х. земель который уже 20 лет работает, не будет теневой.
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Работает рынок ПОЛЬЗОВАНИЯ, дебил, а не покупки/продажи.
Не понимаешь - не лезь !
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Вот пусть и формирует.
Как положено - с обсуждением.
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Кем положено? Где положено? Конституция гарантирует право продажи личного имущества без всяких рефрендумов.
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Кем положено - НАМИ ПОЛОЖЕНО !
Мы так считаем, а "слуги народа" - выполняют !
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Недавний же опрос КМИС показал, шо люди категорически подавляющим большинством против азартных игор, проституции и рынка земли. Для реализации движения в НАТО рефернудум нужен, а для легализации игр, проституции и кражи земли достаточно кучки еврейских бандитов.
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Конституция Украины не обязывает граждан продавать личное имущество через референдумы.
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Почему только "продавать" ?
Граждане Украины должны землю прежде всего ПОКУПАТЬ !!!!
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Успокойся, граждане Украины тебе ничего не должны.
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Не расписывайся тут за всех граждан.
Уже видно, что ты за коломойских граждан.
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Похоже этот мальчик не только распятый,но ещё и обрезанный.
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Брешеш, жирнопикий! За Зе в основному голосували щоб відтягти від корита мародера та його свинокоманду! І що ви зробили щоб громадяни України могли стати хазяями своєї землі? Ви паDлюки не казали що допустите іноземців да дасте в одні граблі по 200000 Га землі!
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вы вместо одной ОПГ привели к власти ещё хуже ОПГ которое научилось по кальке раши промывать мозги населению и на много хитрее и самое главное на много меньше придерживается приоритетов в национальной безопасности и суверенитете Украины
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ТИ із секти "абинепеця"?Поздоровляю,ви зробили себе разом.
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А цей недошрек вже повернув незаконно отримані кошти? До речі, державні кошти...
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😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜
Моі вітання ви зробили це разом 👍
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У жиденыша рейтинг сохнет как роса на солнце.А эта мерзкая рожа все о каких-то пруфах.
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Так пох йому та той рейтинг. Продаж землі, бені компенсація за приват, а те що залишиться від державного апарату продадуть кацапам, і на віллу в Італію.
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Виродки!!! Що ви накоїли??? Продадуть Неньку Україну!! Холопами будемо або в олігархів, або в мордорі, бо х*йло точно зробить все задля того, щоб через підставних скупити землю нашу!!!! Та зробити святу землю улусом мокшанської орди!!! Вони межи очі тикають 73%-ми зашкварених пропагандою недоумків, що проголосували за бєню...в усіх випадках, коли справа стосується життєво-нагальних питань держави...А насправді просто чхають на вас, дебіли!!!
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Вон парень вчера возле Марио и предложил. У народа полно оружия, а те кто пришел с фронта, очень ранимые ребята, и многим терять нечего.
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Буратинам есть что терять, а многим "пересичным" - нечего,

кроме беспросвета и растущей коммуналки.
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По-перше забілів дустом витравити, або хоч каструвати, щоб не плодились. Ну а далі вже простіше буде, всяка гидота зелена сама виведеться.
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Включили режим бога как а свое время янык
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Какого крена уже 28 лет орудует одна и та же еврейская банда, грабит и вывозит. Не пора ли их люстрировать. Думаю на ЗЕ выбор лидера только открылся. Следующий должен засадить всю жидовскую мафию по камерам за аферу с приватизацией и кражу земли. Пожизнено с конфискацией!
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Не, ну это уже , ***, чисто плевок в лицо! С экрана Зеленский говорил:"Сначала референдум!". Потом - между первым и вторым чтением. А теперь, стало быть, вообще не нужен? Типа, с*ать на ваше мнение? Вот это поворот! А что ж на Майдан никто не выходит? А-а-а, денех не дают...
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а я думав що зелебобіки голосували - аби не барига..... а не за якісь там реформи. І взагалі - ми вибирали президента чи реформи? бо судячи з результатів - про реформи точно ніхто не думав.
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Первый на висельницу определился!
Если бы Зеленский хоть вякнул о продаже Земли , набрал бы 2%.
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он это и вякал перед выборами. Только у зебилов уши были лапшой завешены.
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Он перед выборами вообще блеял ни о чём
и ничего конкретно не сказал.
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Головна обіцянка Володимира Зеленського, яку ВІН не виконав - це закон про "Народовладдя", - відкликання депутатів, чиновників і ветування антинародних законів… народом України
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РИНОК ЗЕМЛІ Є НЕОБХІДНИМ САМЕ ДЛЯ ТОГО ЩОБ СТВОРИТИ УМОВИ ЗАБОРОНЯЮЧІ ПРОДАЖ ЗЕМЛІ латіфундістам та ділкам з брудними грошима.
А те що Я дозволял шмарклі ПРОДАВАТИ МОЮ ЗЕМЛЮ - БРЕХНЯ!!
За шмарклю голосувало 23%(інші 21% "протіф Порошенко") а не 73%!! Референдум про створення ринку землі не потрібен, оскільки Зеленський на виборах отримав мандат довіри на реалізацію цієї реформи, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7506

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Ліміт і референдум: Зеленський розповів, як зміниться закон про продаж землы
Понеділок, 25 листопада 2019
Перед другим читанням ми внесемо зміни...про те, що можливість придбати українську землю іноземцями (фізичними та юридичними особами - ред.) буде тільки після рішення референдуму...Пакет законопроєктів про народовладдя обов'язково приймемо найближчим часом. https://www.pravda.com.ua/news/2019/11/25/7232998/
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Да он бредит.
Был одним из пунктов.

Ну пусть ответит на тестовый для него вопрос, он согласен, скажем, с тем, чтобы Украина стала процветающей, а его жена стала проституткой? Требуется только один ответ, да или нет? Ну пусть скажет да, так один из пунктов этого да это обязанность его жены стать проституткой.

Он что, всех за идиотов считает?
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продавать что самое интересно будут наши земли Референдум про створення ринку землі не потрібен, оскільки Зеленський на виборах отримав мандат довіри на реалізацію цієї реформи, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3104 землю на лугандоне не смогут
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толстопузое брехло, за него не проголосовало 73% населения Украины, а 73% тех кто только пришел на выборы!!!
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А сколько за петьку голосовало. 8%? Не а. Это только от тех, кто пришел на выборы. Так что было всего 5%.
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женіть ту зелену падлу бо залишитесь без труселів,дебіли))))
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Не надо врать надутый уродливый толстяк. Избиратели проголосовали не за Зеленского, а против Порошенко. Кроме того если бы даже за него, то что, можно делать все что угодно?
Зе не сообщал, что он собирается продавать землю.

Но что он обещал, что все что важное будет только через референдум. Так что надо брехливую зеленую банду незамедлительно отправлять в отставку.
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В ходе президентской кампании Зеленский говорил, что один из главных принципов программы и внутренних принципов его команды - "НАРОДОВЛАСТИЕ"

21 мая глава Администрации президента Андрей Богдан допустил проведение РЕФЕРЕНДУМА по мирным соглашениям с Россией.!!!!!!!!!!
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/09/12/7226137/
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Референдум о создании рынка земли не нужен, поскольку Зеленский на выборах получил мандат доверия на реализацию этой реформы, - Стефанчук Оце так само ці зрадники та агенти кремля оголосять нам 10 грудня рішення норманської зради про МІР - рюсскій мір і повернення українського народу та України в братскіє обятія....
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Он получил мандат выполнять волю граждан Украины.
Победа на выборах - это бонус, который ещё надо оправдать !
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КОРІВНИКИ на високих посадах - це загроза національним інтересам України!
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На ютубе есть аудио телеф разговора Тимошенко и Коломойского. Там Коломойский хитреньким тоном сказал, что не успокоится, пока не достигнет целей.
Дерибан земли это конечно одна из важных целей Коломойского. А может и самая важная.
Те кто помогают зеленой плесени запустить дерибан земли в любом виде, это предатели. Всем надо понимать, что сейчас, при зеленой плесени не должно быть принято никакого рынка земли.
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Говорят петя выращивает сахарную свеклу для своего рошена на тысячах гектарах отдеребаниной земли. И хочет еще поиметь.
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Як вже достали ці зебіли. ЩЕ РАЗ У ДРУГОМУ ТУРІ ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ ЗА ПРОГОЛОСУВАЛО 73 % ВІД ТИХ ХТО ПРИЙШОВ НА ВИБОРИ (НЕ ВСІХ УКРАЇНЦІВ, А ТІЛЬКИ ТИХ ХТО БРАВ УЧАСТЬ У ВИБОРАХ) нагадаю явка була нижче чим 50 %, А ЦЕ ПРИБЛИЗНО ВІД 8-10 МЛН. ПРИ ТОМУ ВІД ЦЬОГО ВІДСОТКА ПОТРІБНО ВІДНЯТИ ТИХ ХТО ГОЛОСУВАВ НЕ ЗА ЗЕЛЕНОГО А ПРОТИ ПОРОХА, А ЦЕ ЩЕ ПРИБЛИЗНО 20-30 ВІДСОТКІВ МІНІМУМ. ОТЖЕ ЗА ПРОГОЛОСУВАЛО 40-45 ВІДСОТКІВ ГРОМАДЯН ЯКІ ПРИЙНЯЛИ УЧАСТЬ У ВИБОРАХ, А ЦЕ ПРИБЛИЗНО 5-6 МЛН.
ТОМУ ГОДІ РОЗПОВІДАТИ ЩО ЗА НЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛИ 73 %,Б ПЕРЕСТАНЬТЕ БРЕХАТИ.
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Стефанчук- ты серьёзно считаешь, что зебилы читали "программу" Зели? Им просто "Сваты" нравятся. Референдум про створення ринку землі не потрібен, оскільки Зеленський на виборах отримав мандат довіри на реалізацію цієї реформи, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 822
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