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Все про:Труба (219) ГБР (756) Устинова (11)

 Труба и все руководство ГБР должны быть завтра же уволены парламентом, - нардеп от "Голоса" Устинова привела статистику "успешных" дел Госбюро. ИНФОГРАФИКА

Роман Труба и все руководство ГБР должны быть завтра же уволены парламентом.

Об этом на своей странице в Facebook написала депутат ВР от партии "Голос" Александра Устинова, передает Цензор.НЕТ.

"Сделала запрос и узнала, что же это за тысячи "успешных" дел, о которых рапортует руководитель ГБР Роман Труба.

Так вот оказывается, что 66% дел, которые довело до суда ГБР - это дела о "самовольном оставлении места службы". Работают, так работают, сажая ребят за решетку за то, что военную часть оставил. Для этого точно надо было такой новый мощный правоохранительный орган создавать", - написала она.

Труба и все руководство ГБР должны быть завтра же уволены парламентом, - нардеп от Голоса Устинова привела статистику успешных дел Госбюро 01

По словам Устиновой, по серьезным статьям в ГБР с показателями "все плохо": "По "коррупционным" статьям этот процент "успешности" и переданных дел в суд не доходит не то, что даже 1%, а иногда и до сотой процента".

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"Именно из-за такой "успешной" работу самого мощного в Украине правоохранительного органа, ребят из военных частей вылавливает, Роман Труба и все руководство ГБР должны завтра быть уволены парламентом. Нам нужно новое руководство органа, которое будет заниматься реальными делами, а не набивать себе статистику", - отметила нардеп.

"К сожалению Труба как видим очень быстро заржавела, поэтому надо менять на новую и голосовать за законопроект # 2116", - резюмировала Устинова.

Труба и все руководство ГБР должны быть завтра же уволены парламентом, - нардеп от Голоса Устинова привела статистику успешных дел Госбюро 02

Источник: https://censor.net.ua/n3162869
 
   
 Топ комментарии
 
Бардак развели с этой кучей органов, имеющими право расследовать.
Военная прокуратура занимается экономическими преступлениями, Государственное бюро расследований "расследует" самоволку солдат - что там нахрен расследовать??? НАБУ контрабандистами занимается, СБУ - вырубкой леса...они что все - реально не знают, кто какие преступления должен расследовать?
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Портновский трубаДур...пыхтит в трубу..
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Наконец то хоть одна здравомыслящая женщина в парламенте нашлась. Ато как выдаст какая то служанка перл, так волосы дыбом становяться.
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Портновский трубаДур...пыхтит в трубу..
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Обязательно, и уже послезавтра назначить на эту должность Славика Вакарчука.
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Думаю, навіть Славік Вакарчук буде краще за трубу! Труба и все руководство ГБР должны быть завтра же уволены парламентом, - нардеп от "Голоса" Устинова привела статистику "успешных" дел Госбюро - Цензор.НЕТ 2263

Принаймні, він кандидат фізико-математичних наук, захистив дисертацію з квантової фізики, то аналітичні здібності мають бути значно кращими, ніж у труби...
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Захистив у тата на факультеті. Не говоріть мені про цих "кандидатів/докторів". Це все одно, що говорити: "кравчук_л_м_економіст" чи "мороз_о_інженер". Смішно. Вакарчук -- музикант. Все.
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Так и вовочка выпустился у папы в институте, всю дорогу играя в КВН вместо учебы! Труба і все керівництво ДБР мають бути завтра ж звільнені парламентом, - нардепка від "Голосу" Устінова навела статистику "успішних" справ Держбюро - Цензор.НЕТ 4084
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Ну, может от Славы больше толку было бы... и не позорился он так на пленках... Хотя, зебобикам пох -у вас през позор на двух ножках)))
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Наконец то хоть одна здравомыслящая женщина в парламенте нашлась. Ато как выдаст какая то служанка перл, так волосы дыбом становяться.
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Бардак развели с этой кучей органов, имеющими право расследовать.
Военная прокуратура занимается экономическими преступлениями, Государственное бюро расследований "расследует" самоволку солдат - что там нахрен расследовать??? НАБУ контрабандистами занимается, СБУ - вырубкой леса...они что все - реально не знают, кто какие преступления должен расследовать?
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Всё они прекрасно знают, но.... всякого рот дере ложка суха... дальше по тексту.
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Чому ж тоді ДБР не розслідує ухилення Зе від повісток?
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Тут уже треба не про ухилення від повісток, а від ухилення від виконання обов'язків верховного головнокомандувача.
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Хоч одна притомна людина бачить, що труба це дебіл, а не прокурор.
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Очередной показатель того что делает власть! власть как и при совке прижимает ЛОХОВ! а панов не трогает! так что 28 лет прошло а ничего не поменялось кроме вывески!
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