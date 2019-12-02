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 Политика Украины
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 Коррупционер мутирует и приспосабливается. Выявлять таких людей становится все сложнее, - врио НАПК Новак

Коррупционеры пытаются любым способом легализировать деньги, происхождение которых не всегда легко подтвердить.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала временно исполняющая обязанности председателя Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Наталия Новак.

"Некоторые нарочно записывают больше, особенно налички. Потому что считают, что первая декларация в какой-то мере - нулевая. Таким образом пытаются легализировать деньги, происхождение которых не всегда легко подтвердить. С другой стороны, сегодня многие не хотят декларировать свое имущество и записывают его на бабушек, дедушек, теть, дядь, каких-то соседей, бухгалтеров и так далее. Выявлять таких людей становится все сложнее и сложнее. То есть наш коррупционер мутирует. Меняется законодательство - и тут же коррупционер смотрит: а как же мне приспособиться, чтобы не засветить, что и где я взял?" - рассказала Новак.

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"Сегодня же на вопрос "А где ты взял?" вариантов ответа множество. "Заработал в 90-е годы. 24 квартиры, 17 машин. – А ты где взял? – А я выиграл в лотерею. – А ты где взял? – А мне папа оставил наследство, ячейку в банке, я открыл, а там – 900 тысяч долларов". И таким образом, когда правоохранительные органы хотят привлечь человека за незаконное обогащение, он рассказывает, что где-то когда-то заработал сам или его родители. И есть срок исковой давности, по истечении которого вы не сможете, даже если хотите, привлечь его к ответственности", - отметила врио НАПК.

Полный текст интервью с временно исполняющей обязанности председателя Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Наталией Новак читайте ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/n3162868
 
 
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Это раньше они были коррупционеры. А теперь они слуги. Мутация, конечно есть. Но все-же все не так сложно.
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Какая глубокая философская мысль! ))
Прям таки Сенека и Сократ в одном лице. Корупціонер мутує і пристосовується. Виявляти таких людей стає дедалі складніше, - т.в.о. НАЗК Новак - Цензор.НЕТ 810
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Коррупционеры такие умные, а борцы с коррупционерами такие тупые)
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Да чет там искать, каждый мент знает , что где , и чего, а вам просто работать нужно.. Пипец ,как все сложжно! Вы найдете тысячу причин , что бы не работать!
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Что со старыми будете делать ? Известными и узнаваемыми.
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А еще он цвет меняет...сейчас он стал зеленым...😀
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"Сьогодні ж на запитання "А де ти взяв?" варіантів відповіді безліч." А сама популярна відповідь - "Ти чё, я за Зелень мазу держал".
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Не вмієте виявляти - ідіть у відставку - прийдуть другі. На діяльність НАЗК з бюджету виділяють шалені кошти, зарплати у вас - космічні,а результат де?
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