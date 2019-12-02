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 Политика Украины
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Все про:ВР (24060) Укрспирт (139) Корниенко (80)

 Рада рассмотрит на этой неделе вопрос ГБР, антиолигархические законопроекты и либерализацию спиртовой отрасли, - Корниенко

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что на этой неделе Верховная Рада рассмотрит законопроекты относительно Государственного бюро расследований, пакет антиолигархических законопроектов, законопроекты о снятии неприкосновенности и либерализации спиртовой отрасли.

Об этом Корниенко сказал во время Согласительного совета, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Если говорить о повестке дня ближайшей недели и ближайших двух недель, это действительно закон о Государственном бюро расследований, который нам нужно доработать, это антиолигархический пакет - 1209, 1210, об изменениях в налоговом законодательстве, которые обеспечат более устойчивое развитие для бизнеса. Если говорить о восстановлении справедливости, то это законопроект, который позволит неприкосновенности реально сняться с депутатов. Потому что с 1 января в Конституции она перестанет действовать, а в законах еще действует. И тот же закон 2237, который мы подготовили между несколькими фракциями, он компромиссный, о том, как процессуально вводить снятия неприкосновенности в действие ... Также продолжаются экономические реформы, закон о либерализации деятельности в сфере производства спирта на этой неделе у нас стоит", - сказал Корниенко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3162866
 
 
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Отож.. А яким боком оте ДБР до Марусі ?
Нехай мазераттями дубінського займаються.
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kurwa, не чіпайте бодай спиртову галузь. Не віддавайте її "винокурам".
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