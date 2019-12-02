 Рада рассмотрит на этой неделе вопрос ГБР, антиолигархические законопроекты и либерализацию спиртовой отрасли, - Корниенко

Об этом Корниенко сказал во время Согласительного совета, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Если говорить о повестке дня ближайшей недели и ближайших двух недель, это действительно закон о Государственном бюро расследований, который нам нужно доработать, это антиолигархический пакет - 1209, 1210, об изменениях в налоговом законодательстве, которые обеспечат более устойчивое развитие для бизнеса. Если говорить о восстановлении справедливости, то это законопроект, который позволит неприкосновенности реально сняться с депутатов. Потому что с 1 января в Конституции она перестанет действовать, а в законах еще действует. И тот же закон 2237, который мы подготовили между несколькими фракциями, он компромиссный, о том, как процессуально вводить снятия неприкосновенности в действие ... Также продолжаются экономические реформы, закон о либерализации деятельности в сфере производства спирта на этой неделе у нас стоит", - сказал Корниенко.

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