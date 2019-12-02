 Дело Звиробий и Федыны - позорное и безосновательное. В свободных странах не может быть наказания за слова, - Луценко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал экс-генпрокурор Юрий Луценко.

"Дело М. Звиробий и С.Федыны - позорное и безосновательное.

В свободных странах не может быть наказания за слова. Только за действия.

Если следствие не нашло доказательств ДЕЙСТВИЙ по организации теракта или физических угроз политическому руководству - дело должно быть закрыто", - считает он.

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Напомним, 28 ноября ГБР со спецназом "Альфа" пришли с обыском к участнице боевых действий Звиробий.

Позже в ГБР сообщили, что обыски у Звиробий проходят в рамках уголовного производства, открытого по факту угроз президенту.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, во вторник, 26 ноября следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату и гражданке.

Речь идет о высказываниях нардепа Софии Федыны и участницы боевых действий Маруси Звиробий.

27 октября они во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.