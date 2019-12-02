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 Политика Украины
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Все про:Володин (31) Разумков Дмитрий (310)

 Если кто-то надеется, что будут отваливаться какие-то территории, то это лишь мечты, - Разумков в ответ на заявление Володина

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отреагировал на заявление спикера Госдумы Российской Федерации Вячеслава Володина, который пригрозил Украине тем, что "национализм и ущемление малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей".

Об этом Разумков сказал во время Согласительного совета, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я хотел бы отметить, что в Украине нет ни малых, ни средних, ни больших народов. В Украине есть украинский народ. Так, он многонациональный, да, он может говорить на разных языках, но это единственный народ, это единственное государство, и я хотел бы всех заверить, что если кто-то надеется, что будут отваливаться, отходить, теряться какие-то территории, то это лишь мечты. Мы, как государство, будем прилагать максимум усилий для того, чтобы объединять и консолидировать народ", - сказал Разумков.

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Напомним, председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин пригрозил Украине тем, что "национализм и притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей". Таким образом Володин ответил на то, что украинская делегация сорвала выступление незаконно избранного в Госдуму "депутата" от оккупированного Россией Крыма Руслана Бальбека на форуме ООН по вопросам меньшинств.

Источник: https://censor.net.ua/n3162864
 
   
 Топ комментарии
 
хм. если там так хорошо - почему ты здесь?!
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И тут Разумков такой,типа "патриот",ну да ну да....
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А тебя привязали за ногу и не пущают в рай земной ОРДЛО? Вот сцуки то!
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ШанПанЗЕй не согласится на куски...
Он готов отдать...ВСЕ и СРАЗУ!))))
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В ордло тарифы ниже.Там лучше народу выживать.И там еще будут пенсии платить из наших денег.Тоже выгодно ордловцам. Пока там лучше,чем здесь.
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хм. если там так хорошо - почему ты здесь?!
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А тебя привязали за ногу и не пущают в рай земной ОРДЛО? Вот сцуки то!
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И тут Разумков такой,типа "патриот",ну да ну да....
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Заценіть. Півроку президентства Зебіла, і така нікчема, як молодий регіонал - патріот України... Наприкінці каденції на нас що чекає? Гіві і Моторола герої України?
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Кто дал право какому-то разумкову рисковать независимостью Украины? Это же прыжок, нет, не в неизвестность, а ордынское лайно!
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Что то ВЫ меня очень пугаете сегодня со своими заявлениями сдачу готовите
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Судя по тому, как высший эшелон власти (в т.ч. и Разумков) петляли от армии, то с той стороны надеяться могут.......
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Та не будет ничего отваливаться. Пока что.
Украинский Федеральный Округ - зайдёт целиком. Ещё и данбасяо с лугандяо добавят.
А лет чере з 5-6, может 10ть, его уже подеребанят на кусочки. Ибо кремлядям уже окончательно понятно, что целостная Русь-Украина постоянно пытается освободиться от московитской орды...
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не забывайте лучше про Луганскую , Донецкую области и Крым... вернее куски оторванные-отгрызенные от Украины... и уже пережеванные в...дерьмо
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кому интересно по ссылке статья полная..., но я замечаю что украинского контента на медиа все меньше и меньше...
Сейчас например мне приходится в авто-магнитоле искать украинский контент - почти на всех каналах московская речь (Днепропетровщина)....

https://tverezo.info/post/107675

2021. Фінішна пряма зникнення Білорусі

Проте, чому так сталося? Як держава знову розчиняється в лапах «русского міра»? Чому мовне та культурне питання передували фактичному знищенню держави?

1995-й. В цей рік російська мова стає державною в Білорусі. Поступово білоруська зникає з телебачення, освіти, культури, державної сфери, зрештою, з побутового спілкування. За цей час в країні відбувається зачистка під московську культуру: в країні не розвивається музика, кіно, національне телебачення. Все це «імпортується» з Росії.
Кремль довго готувався поглинути сусідню державу. Для цього їм потрібно було спочатку стерти національну пам'ять, історію, мову, національні цінності, культуру, пісню. Станом на зараз, за допомогою експансивної московської політики понад 85% білорусів використовують виключно російську мову, користуються російськими ресурсами та є в системі координат кремлівської пропаганди.

Якщо хтось сподівається, що відвалюватимуться якісь території, то це лише мрії, - Разумков у відповідь на заяву Володіна - Цензор.НЕТ 2304
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угу, це саме твої мрії, ригоАнал ти наш молодий...
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Агент "разумков" хоче привести Україну під кацапію цілою. Без "відвалених" територій.
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Чтобы ничего не отваливалось должна быть нормальная государственная и социальная политика ,а продажа земли ,копеечные пенсии и зарплаты ,сумасшедшие тарифы это совсем не нормально ,поэтому думайТЕ ...
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Неадекватный президент Владимир Зеленский с самой высокой трусостью всегда находящейся под тяжелыми наркотиками со многими коррумпированными дилетантами на разных уровнях из государственных структур с пророссийской коалицией и собственным правительством состоящим из российских агентов под глубоким прикрытием от украинского олигарха Игоря Коломойского и бывшего крупного казнокрада Виктора Януковича одернули спикера Министерства Иноземных Дел Марию Захарову с требованием полного выведения оккупационных администраций,беспредельных российских войск,частных военных компаний с различной привезенной военной техникой и морским флотом из оккупированного Донбасса и полуострова Крыма с полным отключением пропагандистских российских каналов для проведения выборов органов власти среди оставшихся разных слоёв ватного населения живущего за чертой бедности без возможности найти любые работы до неожиданной ранней смерти по украинскому и международному законодательству во многих избирательных участках под усиленным контролем миротворческих нейтральных сил ради передачи в состав независимой Украины с выплатами огромных репараций и контрибуций из государственного бюджета с уплаченных налогов от разных слоёв крепостного населения живущего за чертой бедности с различными работами до неожиданной ранней смерти на территории Российской Недоимперии в дальнейшем будущем с целью снятия мощных западных санкций из самого глубокого ада с введением торговли со многими цивилизованными развитыми странами в Европейском Союзе.
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Якщо хтось сподівається, що відвалюватимуться якісь території, то це лише мрії, - Разумков у відповідь на заяву Володіна - Цензор.НЕТ 6950Якщо хтось сподівається, що відвалюватимуться якісь території, то це лише мрії, - Разумков у відповідь на заяву Володіна - Цензор.НЕТ 9065

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РосЦию из-за допинга очередной раз могут не допустить к 0лимпиаде 2020?. ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Экономике и ИСТОРИИ ??-..................... .

Если россия ПОСТОЯННО МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ?
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"то это лишь мечты"
ну да ... вы продали украину оптом, не по частям..)))
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Якщо хтось сподівається, що відвалюватимуться якісь території, то це лише мрії, - Разумков у відповідь на заяву Володіна - Цензор.НЕТ 7213

Наоборот это мы Украинцы готовы принять назад несколько областей Российской *********, которые ранее принадлежали Украине (УНР). Но были преступно аннексированы бандитско - большевицкой проклятой паРашей ( рсфср)
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