 Если кто-то надеется, что будут отваливаться какие-то территории, то это лишь мечты, - Разумков в ответ на заявление Володина

Об этом Разумков сказал во время Согласительного совета, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Я хотел бы отметить, что в Украине нет ни малых, ни средних, ни больших народов. В Украине есть украинский народ. Так, он многонациональный, да, он может говорить на разных языках, но это единственный народ, это единственное государство, и я хотел бы всех заверить, что если кто-то надеется, что будут отваливаться, отходить, теряться какие-то территории, то это лишь мечты. Мы, как государство, будем прилагать максимум усилий для того, чтобы объединять и консолидировать народ", - сказал Разумков.
Напомним, председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин пригрозил Украине тем, что "национализм и притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей". Таким образом Володин ответил на то, что украинская делегация сорвала выступление незаконно избранного в Госдуму "депутата" от оккупированного Россией Крыма Руслана Бальбека на форуме ООН по вопросам меньшинств.
Он готов отдать...ВСЕ и СРАЗУ!))))
Украинский Федеральный Округ - зайдёт целиком. Ещё и данбасяо с лугандяо добавят.
А лет чере з 5-6, может 10ть, его уже подеребанят на кусочки. Ибо кремлядям уже окончательно понятно, что целостная Русь-Украина постоянно пытается освободиться от московитской орды...
Сейчас например мне приходится в авто-магнитоле искать украинский контент - почти на всех каналах московская речь (Днепропетровщина)....
https://tverezo.info/post/107675
2021. Фінішна пряма зникнення Білорусі
Проте, чому так сталося? Як держава знову розчиняється в лапах «русского міра»? Чому мовне та культурне питання передували фактичному знищенню держави?
1995-й. В цей рік російська мова стає державною в Білорусі. Поступово білоруська зникає з телебачення, освіти, культури, державної сфери, зрештою, з побутового спілкування. За цей час в країні відбувається зачистка під московську культуру: в країні не розвивається музика, кіно, національне телебачення. Все це «імпортується» з Росії.
Кремль довго готувався поглинути сусідню державу. Для цього їм потрібно було спочатку стерти національну пам'ять, історію, мову, національні цінності, культуру, пісню. Станом на зараз, за допомогою експансивної московської політики понад 85% білорусів використовують виключно російську мову, користуються російськими ресурсами та є в системі координат кремлівської пропаганди.
.
/
.
РосЦию из-за допинга очередной раз могут не допустить к 0лимпиаде 2020?. ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Экономике и ИСТОРИИ ??-..................... .
Если россия ПОСТОЯННО МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ?
.
.
ну да ... вы продали украину оптом, не по частям..)))
Наоборот это мы Украинцы готовы принять назад несколько областей Российской *********, которые ранее принадлежали Украине (УНР). Но были преступно аннексированы бандитско - большевицкой проклятой паРашей ( рсфср)