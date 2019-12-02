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 Политика Украины, Общество
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Все про:Захаров (43) Одесса (5755) порт (386) таможня (1544) Нефьодов (147)

 Полное непонимание сути таможенной работы... Разговор с другой планетой какой-то, - координатор движения "Нет коррупции на транспорте" Захаров о встрече с Нефьодовым. ФОТО

В пятницу в Киеве прошла организованная Одесской таможней и Ассоциацией Международных Экспедиторов Украины (АМЭУ) встреча с главой Государственной таможенной службы Украины Максимом Нефьодовым.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил депутат Одесского горсовета, координатор движения "Нет коррупции на транспорте" Александр Захаров на своей странице в Facebook.

"Вопросы брокеров: засилие СБУ на досмотровых рампах. Для чего, зачем, когда закончится?

Мой обычный вопрос: Вот Вам сводка по формам контроля. Более 3 тыс в мес. (!!!) при вымученных 3-х протоколах... Зачем? Кроме того, Вы понимаете, что каждое из 2,5 тыс. взвешиваний это - 2,5 тыс. коррупционных действий. Т.к. найти 50-100-200 кг разницы в весе на 40-тонной фуре инспектору, более чем элементарно. Т.е. "приговорить" экспедитора расстаться с 50-100 долл, чтобы не стояла машина в порту на выяснениях сутками, также более чем элементарно. Схема изначально идеально коррупциемкая: в портах нет таможенных весов для контейнеров, нет методики, нет порядка принятия решения, нет НИЧЕГО для законных действий должностных лиц таможни. Есть только исключительно желание что-то вымутить.

Полное непонимание сути таможенной работы... Разговор с другой планетой какой-то, - координатор движения Нет коррупции на транспорте Захаров о встрече с Нефьодовым 01

Не возымело на совещании... Таможня: "Нам порядок (методика определения веса) не нужен... Мы стремимся к 100% взвешиваний..."

К сожалению, полное непонимание роли, задач, функций государственного органа в обеспечении работы бизнеса в портах", - написал он.

Полное непонимание сути таможенной работы... Разговор с другой планетой какой-то, - координатор движения Нет коррупции на транспорте Захаров о встрече с Нефьодовым 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Благодаря новой системе жалоб на таможню получено 110 обращений за 6 дней. Все в работе, - Нефьодов

Также Захаров отметил, что из вопросов, которые остались незаданными, были следующие:

• зачем взвешивать холодильники, стиральные машины и подобное в контейнерах

• как определять точно вес пустого контейнера при принятии решения

• как учитывать естественные расхождения в документах и на весовых комплексах разных стран.

• как учитывать вес снега на крыше, вес льда в рефе.

Полное непонимание сути таможенной работы... Разговор с другой планетой какой-то, - координатор движения Нет коррупции на транспорте Захаров о встрече с Нефьодовым 03

"Приходится уходить в теорию, но на практике пока - непонимание сути таможенной работы от тех, кто должен был бы понимать уже...

Еще пример, таможня: "Мы будем взвешивать 100% контейнеров при выгрузке с судна..." Ок, а как пострадает от этого скорость обработки судна? А Вы уже сертифицировали крановые весы? У Вас есть методика принятия решения в зависимости от расхождения в весе контейнера? А если крановщик не до конца остановил контейнер на весу или ветер такой, что контейнер качает... Порт Лос Анджелес в сутки грузит 30 тыс. контейнеров, Вы можете представить себе что там будет, если таможня захочет взвешивать все 100% контейнеров? Отвечаю: ничего не будет работать, порт остановится, полстраны встанет в ожидании грузов. Сколько времени будет на посту таможенный начальник страны после такого решения? Нисколько... Очень быстро освободится, чтобы думал государственно, для бизнеса!

Надо продолжать объяснять, требовать, настаивать. Что еще? Разговор с другой планетой какой-то...", - написал депутат.

Полное непонимание сути таможенной работы... Разговор с другой планетой какой-то, - координатор движения Нет коррупции на транспорте Захаров о встрече с Нефьодовым 04

Источник: https://censor.net.ua/n3162861
 
 
 Топ комментарии
 
а что то, кто то думал что клоуны смогут разбираться в таможне, медицине, налоговой или экономике страны? Полное непонимание сути таможенной работы... Разговор с другой планетой какой-то, - координатор движения "Нет коррупции на транспорте" Захаров о встрече с Нефьодовым - Цензор.НЕТ 9074
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Ну так для того, чтобы было "более, чем элементарно" все и затевалось. У Нефедова борода и за ней надо присматривать, чтобы выглядела аккуратно. Для того эти 50-100 долларов и нужны. Для чего же еще?
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Ну так для того, чтобы было "более, чем элементарно" все и затевалось. У Нефедова борода и за ней надо присматривать, чтобы выглядела аккуратно. Для того эти 50-100 долларов и нужны. Для чего же еще?
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🤣🤣все такие специалисты особенно этот депутат
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а что то, кто то думал что клоуны смогут разбираться в таможне, медицине, налоговой или экономике страны? Полное непонимание сути таможенной работы... Разговор с другой планетой какой-то, - координатор движения "Нет коррупции на транспорте" Захаров о встрече с Нефьодовым - Цензор.НЕТ 9074
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Нефедов не понимает сути "бизнса"! А помоему он прекрасно все понимает! это вы. Захаров, помему это вы не понимаете нихрена раз такие тупые вопросы задаете, вернее все вы понимаете, скорее всего просто преследуете свой личный "интерес")) Отвечаю на ваши "тупые" вопросы! 1. Зачем взвешивать холодильники, тиралки т.д. - да потому что в холодильниках, стиралка и т.д. - полно места для контрабанды, начиная от наркотиков и кончая всем чем угодно, напихал провози, а так есть харакетристики вес, размер и т.д. при взвешивании выходите на реальные цифры! Как определить вес контейнера - довожу к вашему сведению у каждогоизделия есть характеристики от производителя, вт.ч. и вес изделия! Как учитывать весовые расхождения - у нас че в мире разные весы? Есто стандарты метрологии и если у вас в какой то стране есть отклонение по причине неисправности, то методом сравнения нескольких весов , т.к. в разных странах идет взвешивание, и опять же есть вес от производителя, выходите на реальную цифру! Как учитывать вес снега льда - ну вопервых есть вариант злазит таможенник и чистит снег (хоть какая то польза) а во вторыхопять же есть характеристики товара и контейнера, так что вспомните математику с одним неизвестным "Х" и калькулятор в помощь! так что господин захаров - по моему ваше место на параше))))
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Ви часом не проходили курси в Трускавці? Математики хренові... Ви вважаєте, що у 40-ти тонному контейнері тільки холодильники та стиральні машини возять? Є дуже багато мілкого вантажу, не говорячи уже про те, що багато збірних контейнерів, від багатьох постачальників багатьом отримувачам їдуть. Є світовий досвід й не треба нічого вигадувати.
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Это у вас может быть с математикой траблы! Я служил на границы в порту.. и поверьте если едут холодильники, то они едут контейнерами , импортер покупает только контейнерами и ему не выгодна складчина, это же не со своей тысячей долларов.. и знаю о чем говорю, видел как таможня работает! Да и вопрос был именно про взвешивание контейнеров холодильников, стиралок! В доках всегда указвается что везется в контейнере, и даже если это шмотки, то есть варианты расчета! Во всем мире есть взвешивание, прсвет и т.д. И если у тебя есть с грузом проблемы его досматривают!И так во всем мире! а то что сбоное, так это мелочевка, за которую взымается таможня с каждого, да и мелкий покупатель не будет да и не может химичить с грузом!
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заскулили как уж на сковородке...видно бояться показать настоящий вес ввозимого товара
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Все эти зеленые мальчики-метросексуалы присланы только для того чтоб работать на Беню и его евреев. Вот собственно и все что надо знать...
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а таможенные сборы падают который месяц подряд ...
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Падают,потому что не могут дыры пока найти.
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А може Максімка дійсно інопланетянин? Тоді це багато що пояснює -І те, що він зелений, і те що на ньому скафандр в клітку. І те, що борода в нього, як в козла стирчить щоб мандібулу від цікавих очей приховати. Залишається відкритим запитання з якої планети прибув на Землю цей гуманоїд і для чого 😕
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