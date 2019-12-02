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Все про:задержание (5560) Киев (18263) стрельба (2554)

 Задержаны подозреваемые в обстреле автомобиля Range Rover в Киеве, в результате которого погиб 3-летний ребенок, - полиция Киева

Полиция Киева задержала подозреваемых в совершении в воскресенье вечером обстрела автомобиля "Range Rover" в центре столицы, в результате которого погиб 3-летний сын депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция на своей странице в Фейсбук.

"Полицейские задержали подозреваемых в убийстве ребенка. Сейчас с ними общаются оперативники и следователи. Проводятся безотлагательные следственные действия", - говорится в сообщении полиции Киева.

Напомним, вечером 1 декабря неизвестный открыл огонь по автомобилю Range Rover черного цвета на перекрестке Льва Толстого и Тарасовской. Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. Ребенок умер по дороге в больницу. В Киеве была введена специальная полицейская операция для поиска злоумышленника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Range Rover, в котором застрелили ребенка, принадлежит фигуранту расследования о финансировании терроризма, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3162859
 
   
 Топ комментарии
 
дай Бог чтоб задержали виновных, а не назначили виноватых
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Никаких данных по задержаным. Значит трёп.
С приходом зебилов - стрелять и убивать стали вразы больше.
Такое ощущение что 90е вернулись...
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Полиция работает оперативно, хотя в современном мире где камеры на каждом углу, а смартфон можно отследить и снять с него всю информацию спрятаться не реально.
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круто
на этот раз реально оперативно сработали если это правда
раскрутить заказуху за сутки , такого я не помню за всю историю новейшей Украины
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Никаких данных по задержаным. Значит трёп.
С приходом зебилов - стрелять и убивать стали вразы больше.
Такое ощущение что 90е вернулись...
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а мне то зачем?
90% руководства и личного состава там те которые работали при петре алексеевиче
так шо вряд ли там могло что то глобально поменяться в какую либо сторону
это на тот случай если ты захотел придать теме политический оттенок
псы. в субботу приняли на трассе без ближнего света (у меня автомат на свет как и у многих наверное, выезжал по темному) так вот отпустили, сказали ваще не заморачивайся, после того как выдохнул) ... а при Петре Алексеевиче такого не было, точно бы обилетили)
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По новостным сми, мона и без статистики
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Статистика говорит, что либо реформа МВД таки принесла свои результаты либо организаторы этого преступления неопытны как организаторы прошлых резонансных убийств.
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да есть данные:Они воевали в "Правом секторе", у комбата "Червня
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Во как! Ты, барыжная морда, выражайся на гражданском языке, как тебе положено. ПЗДЦ, на базарах уже лошье мурчит аки на Куряже. "Заказуху раскрутили", это когда заказчик признался в заказе, или например когда ты покупателю расскажешь, по какой купил лифоны, и сколько наварил.
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Полиция работает оперативно, хотя в современном мире где камеры на каждом углу, а смартфон можно отследить и снять с него всю информацию спрятаться не реально.
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Если быть таким "одаренным" и идти на дело со сматрфоном, то 100% даунбасята орудовали. Брачные игры примитивных приматов одним словом.
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100 % с мобилкой работали и наверное снимали Затримано підозрюваних в обстрілі автомобіля Range Rover у Києві, унаслідок якого загинула 3-річна дитина, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 8371
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Спрятаться реально, если вместо следственных действий и розыска объявят что это дело рук российских диверсантов и агентов кремля. Именно так делали 5 лет на многие резонансные убийства в Киеве.
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Спрятаться могут профессионалы, а это скорее всего сделали идиоты типа шпили-вили.
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дай Бог чтоб задержали виновных, а не назначили виноватых
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Вот если этим ****** пожизненное не дадут,то это будет плевок "в лицо" всему украинскому обществу.
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Что у нас научились КИЛЛЕРОВ ловить? Да мы впереди планеты всей!
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Очень подозрительно, что так быстро.
Обычно киллеры машины сразу меняют.
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Ну и где же хоть какие-то подробности - возраст, гражданство, хоть что-то.
Смахивает на пустой писс дёжь - завтра все про это забудут.
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А если это орлы Кадырова!?
Это же нашей полиции еще и придется извинится...стоя на коленях?)))
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кадыров мстите пецикиному выплядку за то что финансировал убийц с дамбаса?
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А ты ихсперд в курсе кто и шо финансировал на БАМБАЗЕ?
Тогда твоя жизнь явно в опасности...
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Ставши на калєні наш "гарант" , за арешт козопасів ,ще раз вибачиться перед кадировим . Йому не звикати .
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Владелец Ренджа с Енакиево...родины Овоща.
Не удиалюсь если это были разборки между сепарами...
Жалко только ребенка...земля ему пухом.
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А может стреляли именно в ребенка. Предупреждение для Зеленского от Кремля , будишь плохо себя вести в Париже, убьем детей.
Что то уж очень быстро нашли киллеров.
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Полный бред. Это обычные разборки даунбаситов, просто папаша дебил полный, додумался 3-х летнего ребёнка усадить на преднее сиденье.
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Интересно...Авак Рюкзакян ему штраф за перевозку ребенка без детского кресла выпишет!?
Или эти штрафы только для нищебродов?
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Авакян Рюкзакович кореш всем корешам!)))
Шлюхи в погонах всегда и везде востребованы...
Особенно в нашем БАНДУСТАНЕ...
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Путем отрезания голов семье харьковского судьи Портнову удалось подчинить полностью всю судебную систему Украины. Так что все может быть.
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Ким би не були батьки, але мої співчуття, бо смерть дітей - це найбільше горе.
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у крокодилов выростают крокодилы. Вы правда думаете, что у такого папаши вырос бы приличный сын?
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Просто дитині не дали шанс вирости і кимось стати. У вас є діти?
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У уродов дети стают уродами.
Кого нужно жалеть - так это детей погибших Воинов...
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Мені нема вам чого сказати. З людини можна зробити звіра, а от зі звіра людину - зась.
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З учетом личности энтого Соболя - никакой радости от задержания.
Кстати, пуля попала в сына, потому что папашка- спрятался...
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А почему не написали, что они воевали в правом секторе под руководством комбата червня, который вчера призывал к походу на Донбасс?
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такие киллеры сраные никому не нужны. Заказ не выполнил, ребенка убил - петушара а не киллер
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это ты про долблестных ветеранов правого сектора?
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Ты лучше за себя переживай.
Вам месяц остался вольной жизни.
Потом станете Белорусским федеральным округом росии.
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