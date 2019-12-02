 Задержаны подозреваемые в обстреле автомобиля Range Rover в Киеве, в результате которого погиб 3-летний ребенок, - полиция Киева

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция на своей странице в Фейсбук.
"Полицейские задержали подозреваемых в убийстве ребенка. Сейчас с ними общаются оперативники и следователи. Проводятся безотлагательные следственные действия", - говорится в сообщении полиции Киева.
Напомним, вечером 1 декабря неизвестный открыл огонь по автомобилю Range Rover черного цвета на перекрестке Льва Толстого и Тарасовской. Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. Ребенок умер по дороге в больницу. В Киеве была введена специальная полицейская операция для поиска злоумышленника.
на этот раз реально оперативно сработали если это правда
раскрутить заказуху за сутки , такого я не помню за всю историю новейшей Украины
С приходом зебилов - стрелять и убивать стали вразы больше.
Такое ощущение что 90е вернулись...
90% руководства и личного состава там те которые работали при петре алексеевиче
так шо вряд ли там могло что то глобально поменяться в какую либо сторону
это на тот случай если ты захотел придать теме политический оттенок
псы. в субботу приняли на трассе без ближнего света (у меня автомат на свет как и у многих наверное, выезжал по темному) так вот отпустили, сказали ваще не заморачивайся, после того как выдохнул) ... а при Петре Алексеевиче такого не было, точно бы обилетили)
Обычно киллеры машины сразу меняют.
Смахивает на пустой писс дёжь - завтра все про это забудут.
Это же нашей полиции еще и придется извинится...стоя на коленях?)))
Тогда твоя жизнь явно в опасности...
Не удиалюсь если это были разборки между сепарами...
Жалко только ребенка...земля ему пухом.
Что то уж очень быстро нашли киллеров.
Или эти штрафы только для нищебродов?
Шлюхи в погонах всегда и везде востребованы...
Особенно в нашем БАНДУСТАНЕ...
Кого нужно жалеть - так это детей погибших Воинов...
Кстати, пуля попала в сына, потому что папашка- спрятался...
Вам месяц остался вольной жизни.
Потом станете Белорусским федеральным округом росии.