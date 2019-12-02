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 Зеленский соболезнует семьям погибших на Донбассе сотрудников ЦСО СБУ и обещает добиться прекращения огня

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям и близким двух погибших бойцов спецподразделения Центра специальных операций СБУ на Донабассе и пообещал обязательно добиться прекращения огня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook в понедельник.

"Двое погибших военнослужащих… Вечная память героям. Соболезнования семьям и близким. Теряем лучших. Мы обязательно добьемся прекращения огня. Это прекращение детских слез, материнской боли и потерь наших собратьев", - написал он.

Как сообщалось, 1 декабря во время выполнения боевого задания на востоке Украины погибли два бойца спецподразделения Центра специальных операций Службы безопасности Украины - Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Погибшие вчера при выполнении боевого задания на Донбассе воины - офицеры спецназа "Альфа", - полковник СБУ, "киборг" Костенко

Источник: https://censor.net.ua/n3162855
 
 
 Топ комментарии
 
Опять обещает "прекращение огня"?
Ужеж вроде "прекратили", не?
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Колабораст привезе з Парижу мир. Після такого миру скоренько втіче з України. Попросють.
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От **** зеленая,оно соболезнует не искренне и в этом посте читается популизм "Мы обязательно добьемся прекращения огня. Это прекращение детских слез, материнской боли и потерь наших собратьев" читается ну шо я говорил надо мир иначе будут убитые как сейчас
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Опять обещает "прекращение огня"?
Ужеж вроде "прекратили", не?
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цікаво ну заборонить він вести вогонь по ворогу,а росіяни будуть і далі вбивати ,у них є свій командир і що далі.
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Проста нужна пєрєстать стрєлять.... Так, зелепухи?!
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Да чтоб ты сдох Выродок Зеленый Зеленский соболезнует семьям погибших на Донбассе сотрудникам ЦСО СБУ и обещает добиться прекращения огня - Цензор.НЕТ 6793 Ето ты их убил и вместе со своим корешом ******. Ето твой запрет стрелять по окупантам их убил как убил сотни других наших солдат. С твоим приходом количество погибших возросло минимум в 2 раза, зато количество убитых окупантов уменьшилось на порядок.
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Странно шо ты не пожелал ему "гореть вечно" Зеленський співчуває сім'ям загиблих на Донбасі співробітників ЦСО СБУ і обіцяє домогтися припинення вогню - Цензор.НЕТ 2696
Неправославный шоле? Или просто знаешь что кошерный бох гоев не слышит? Зеленський співчуває сім'ям загиблих на Донбасі співробітників ЦСО СБУ і обіцяє домогтися припинення вогню - Цензор.НЕТ 6531
да оН никого не слышит, как и, например Том, или Джерри(кот и грызун с мультика))
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Почему не в Ато?
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Прекращение огня? Так вроде же как пол году огонь как прекратили по твоему ублюдочному приказу? Вот тебе и результат. Когда гавнокомандующий предатель то существование страны ето дело времени.
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дА НОРМАЛЬНЫЙ БЫ ПРЕЗ СКАЗАЛ МЫ ОТОМСТИМ ЗА СМЕРТЬ НАШИХ ВОИНОВ А ЭТОТ СТРЕЛЯЙТЕ ЕЩЕ У НАС МИР ЖВАЧКА ДРУЖБА МЯКИШ С КОТОРОГО ЛЕПЯТ КОНИКОВ
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Ответ не президента , а ху.соса .

Должен был ответить что найдем и убьем террористов - а ответил что станем наколени ии отсосем и заплатим компенсацию

******** ху.сос
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Воно взагалі має щось в черепі? Хоч тирсу яку? Чи там вакуум? Не помститися, або хоча б дати адекватну відповідь, а забезпечити тишу! Так накажи воякам, най стануть у повний зріст на бруствері! Тоді тілько трохи постріляють, а потім наступе так бажана тобою тиша. І відводити вже не треба буде кошти витрачать... Бєня одобре...
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Ця наволоч не знає української мови, щоби це прочитати...
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Ця кров на руках Зеленського ! Діти і внуки зеленського будуть встидатись свого батька і діда зрадника і нестимуть страшний хрест по своєму житті... Доказано історією !
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Поц. Справжній Верховний головнокомандувач, обіцяв би помститись за наших героїв!
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як же Вы маєте рацію ! дійсно - військовий сказав би - ми помстимося...
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цікаво а що скаже ще один миротворець за чужий рахунок сівохо,буде просит прощення у земляків.
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Припинення вогню від куйла ти не добєшся ніколи гарантія 100%,тільки якшо 6 флот стане в чорному морі,тоді пиня почне відповзати,яке припинення вогню ну про шо ти мелиш,завдання московії знищити Україну ну скільки можна слухати того богдана і ермака!!!
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я чомусь думаю що єрмак і богдан виконують накзи президента.
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Заметте, Зелупа не сказал от чего и от кого погибли двое военнослужащих. Заметте, Зелупа впервые выразил соболезнования так как погибшие не простые солдаты а спецподразделение Альфа, которого Зелупа побаивается. Заметте, Зелупа не пообещал наказать виновных в убийстве солдат, а пообещал любой ценой прекратить огонь. Сегодня он выразил соболезнование убитым, а завтра подпишет амнистию их убийцам. И еще даст убийцам автономию и льготы, в том числе за участие в боевых действиях.
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Їхні життя, це ціна за бажання одного неадеквата потиснути руку ***** і зробити пару фото-знімків для сімейного альбому... Одному Богу відомо, скільки ми за ці дебільні бажання ще заплатимо...
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Ті хто вбває наших воїнів саме і домогаються припинення спротиву!
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і що ти думаєш їхнім сімьям не так болить,яка різниця чим вбили,чому дана команда на відступ з укріплених позицій і чому команда на припиненя вогню з нашої сторони,чому наших воїнів підставляють
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Толку от сидения в окопах, никакого При отводе, хоть убивать не будут
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я думаю що в нього прихильнків в Украні вже не має,він це знає .
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До чого тут припинення вогню? Воно знає, що саме через його "припинення вогню" рашисти і ставлять міни, на яких гинуть наші воїни?
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УРОД!
Именно из-за твоего тыпильного "прекращения огня" и умирают наши бойцы!

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И чё, правда, 10-го декабря подштанцы перестанут стрелять ?
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"Обещает добиться прекращения огня"
Прекращения огня с чьей стороны? Чью конституцию исполняет этот... играющий роль президента? В какой умной книжке написано, что чтобы остановить агрессора, нужно "просто прекратить стрелять"?
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так нахрена тогда територрии сдавал? войска отводил?
тебе ж говорили, дурень, что это не остановит войну..а наоборот её приблизит.. клоун
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Спасибо тебе за отвод войск и капитуляцию.....

Парни ради этой капитуляции погибли....
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Так може це і трапилось в результаті відведення і припинення вогню, що дозволяє шастати дрг? Чи ні?
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Як це ще він не сказав : " Я припиню війну яку почав порошенко .". Така цинічна тоненька маніпуляція де інтонауіями Україна виставляється винуватою в тому що захищається від кацапії. Винуватою в тому що полягли воїни які її захищали . Остаточно взята Україна в деструкцію заради території під Новий Ізраїль .
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