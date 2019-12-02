 Зеленский соболезнует семьям погибших на Донбассе сотрудников ЦСО СБУ и обещает добиться прекращения огня

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook в понедельник.
"Двое погибших военнослужащих… Вечная память героям. Соболезнования семьям и близким. Теряем лучших. Мы обязательно добьемся прекращения огня. Это прекращение детских слез, материнской боли и потерь наших собратьев", - написал он.
Как сообщалось, 1 декабря во время выполнения боевого задания на востоке Украины погибли два бойца спецподразделения Центра специальных операций Службы безопасности Украины - Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов.
Ужеж вроде "прекратили", не?
Неправославный шоле? Или просто знаешь что кошерный бох гоев не слышит?
да оН никого не слышит, как и, например Том, или Джерри(кот и грызун с мультика))
Должен был ответить что найдем и убьем террористов - а ответил что станем наколени ии отсосем и заплатим компенсацию
******** ху.сос
https://www.youtube.com/watch?v=HjliPZwqXQU
Именно из-за твоего тыпильного "прекращения огня" и умирают наши бойцы!
Прекращения огня с чьей стороны? Чью конституцию исполняет этот... играющий роль президента? В какой умной книжке написано, что чтобы остановить агрессора, нужно "просто прекратить стрелять"?
тебе ж говорили, дурень, что это не остановит войну..а наоборот её приблизит.. клоун
Парни ради этой капитуляции погибли....