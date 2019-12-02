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 Политика Украины
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 Рада приступит к работе над новым законопроектом об особом порядке самоуправления в ОРДЛО после встречи в "нормандском формате", - Завитневич

Работу над новым законопроектом об особенностях местного самоуправления на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей народные депутаты Украины начнут после переговоров лидеров стран "Нормандской четверки" 9 декабря в Париже.

Как передает Цензор.НЕТ, об со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.

"Пока нас не привлекают (к работе над законопроектом. - Ред.). Такого законопроекта я не видел и мы, наверное, все ждем встречи президента в Нормандском формате 9 декабря. Я думаю, что 10-го или максимум 11-го (декабря. - Ред.) уже будут какие-то решения, и для парламента в том числе. Пока над таким законопроектом мы не работаем", - сказал Завитневич.

Глава парламентского комитета также подчеркнул неприемлемость для Украинского государства недавнего высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Украина должна вести переговоры об урегулировании ситуации на востоке страны с представителями ОРДЛО.

"Позиция не только моя, но и всех наших политиков, государственных деятелей, президента - нам не нужно вступать с ними в переговоры. У нас Россия – страна агрессор и разговаривать надо с Российской Федерацией", - подчеркнул Завитневич.

Отметим, 31 декабря 2019 года заканчивается действие закона об особенностях местного самоуправления на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закрепление особого статуса ОРДЛО не является условием для встречи в "нормандском формате", - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/n3162851
 
 
 Топ комментарии
 
Идите нах. со своим ОРДЛО. Не трогайте Конституцию Украины и не переводите войну на всю территорию Украины своей федерализацией.
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Це поступки росії чи не так ?
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Все напишуть і проголосують. А потім в Ростові писатимуть мемуари.
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границу пускай отдают
а потом хоть какава с чаем
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После того как Зелупа убежит на Ростов Рада приступит к работе над новым законопроектом об особом порядке самоуправления в ОРДЛО после встречи в "нормандском формате", - Завитневич - Цензор.НЕТ 8105
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Идите нах. со своим ОРДЛО. Не трогайте Конституцию Украины и не переводите войну на всю территорию Украины своей федерализацией.
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Петяботы когда в Ростов убегать будете? Или вы тока па мацковскм стройкам шестерить на хасапов любите ? )))
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Помните ***** сказанул - такую страну просрали! - так це вы зробили з ЗЕ разом, с чем вас и поздравляю. Грустно, но факт.
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"Закінчив факультет радіоінженерії Київського військового інституту управління та зв'язку. Здобув кваліфікацію спеціаліста з економіки підприємства у Київському національному економічному університеті ім. Вадима Гетьмана."

Каким "боком" он попал на "главу парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич." ?
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Коли всі спікери влади жиди чекайте розпродажу країни...
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Рада розпочне роботу над новим законопроєктом про особливий порядок самоврядування в ОРДЛО після зустрічі в "нормандському форматі", - тобто Х..ло ще якусь таємну угоду напарить ВОЗику і методичку, а зРада відпрацює нові вказівки
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Все треба фіксувати, всі дії зелених колаборантів фіксувати ! Потім на суді щоб були докази хто приймав антинародні, антиукраїнські, зрадницькі закони !
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Рада розпочне роботу над новим законопроєктом про особливий порядок самоврядування в ОРДЛО після зустрічі в "нормандському форматі", - Завітневич - Цензор.НЕТ 4360


РосЦию из-за допинга очередной раз могут не допустить к 0лимпиаде 2020?. ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Экономике и ИСТОРИИ ??-..................... .

Если россия ПОСТОЯННО МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ?
.
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Да, Зебобики, читая про ваши законопроекты, все больше убеждаюсь, что будущее у вас в Ростове, если конечно сумеете туда добежать.
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