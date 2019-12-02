 Рада должна вне очереди рассмотреть поправку, которая возобновит расследование дел Майдана, - вице-спикер Кондратюк

Об этом Кондратюк сказала во время Согласительного совета, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Прежде всего закон №2116 о Государственном бюро расследований. Вы знаете, что нам надо, и я призываю, безотлагательно принять необходимое поправку к этому законопроекту по структуре, которая должна быть создана для специального расследования в дальнейшем событий на Майдане. Вы знаете, что активистка и адвокат Евгения Закревская вместе с другими участниками Майдана объявили голодовку, чтобы привлечь внимание именно к этой проблеме. Я бы хотела, чтобы мы вне очереди рассмотрении, согласно регламенту, сразу же поставили эту поправку в поддержку и больше не возвращались к этому", - сказала она.

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Глава фракции "Слуга народа" Александр Корниенко согласился, что эту поправку Рада должна на этой неделе рассмотреть в первую очередь.

"Дискуссия по так называемым делам Майдана, на наш взгляд, была вызвана неорганизованностью Верховной Рады в последний день сессионной неделе. И мы взяли на себя обязательство эту поправку реализовать, комитет уже ее поддержал, и мы согласны с предложением начать с этой правки рассмотрение на этой недели, если это возможно процедурно. Чтобы мы действительно этот долг отдали людям", - сказал Корниенко.

Напомним, полную голодовку в знак протеста против остановки следствия по делам Майдана 22 ноября объявила адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская. Она обещает голодать до тех пор, пока следователи по делам Майдана не получат право перейти в ГБР и возобновить расследование.

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С 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура потеряла функцию следствия. В связи с этим Управление специальных расследований подлежит расформированию. Его сотрудникам предложили выбор: продолжить следствие в составе Государственного бюро расследований или осуществлять процессуальное руководство по этим делам в ГПУ после переаттестации. Горбатюк отказался писать заявление на переаттестацию по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.

21 октября генпрокурор Рябошапка подписал приказ о создании департамента процессуального руководства (не путать с досудебным расследованием) в производствах о преступлениях, совершенных в связи с протестами 2013-2014 годов, а через два дня бывшего начальника управления специальных расследований ГПУ, которое занималось делами Майдана, Сергея Горбатюка уволили из Генпрокуратуры. Департамент ГПУ по расследованию дел Майдана возглавил бывший замначальника другого подразделения Виктор Мысяк, его замом стал Алексей Донской из управления Горбатюка.

Следствие по делам Майдана остановлено минимум до 3 декабря, из-за того, что в Верховной Раде не успели проголосовать за изменения в закон о ГБР.