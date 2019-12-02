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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3815) Крым (22134) Россия (74415) США (15843) нормандская четверка (821)

 "В деле с Крымом могли бы помочь США", - Зеленский намерен предложить в Париже новый формат переговоров по АРК

Президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить новый формат переговоров по оккупированному Россией Крыму.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом он заявил в интервью иностранным журналистам, в том числе польскому изданию Gazeta Wyborcza.

Зеленский считает, что США могут помочь Киеву в возвращении Крыма, поэтому хочет привлечь их к переговорам.

"Думаю, что в деле с Крымом могли бы помочь США. Мог бы быть такой формат переговоров: Украина, Россия, США", - сказал украинский лидер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умолчание о Крыме на нормандском саммите в Париже будет подарком Путину, - Чубаров

Он добавил, что будет поднимать этот вопрос на саммите нормандской четверки.

"Я спрошу на саммите, можем ли мы говорить о Крыме в этом кругу. Если нет, то мне бы хотелось, чтобы мы согласовали еще какой-то формат. Эта наша территория, и я бы хотел, чтобы она к нам вернулась ", - заявил Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3162847
 
 
 Топ комментарии
 
Опять не в ту ноздрю занюхал.
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а як там пентхауз Ваш у Криму, пане президент?
вже продали чи передали до "сліпотрасту" "В деле с Крымом могли бы помочь США", - Зеленский намерен предложить в Париже новый формат переговоров по АРК - Цензор.НЕТ 4102
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та всё норм
100 лет назад зебилы сдали Русь-Украину. И сейчас всё повторяется...
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шо, опять - "скоро путен нападе" ? Так ведь уже напал, детка, ещё 6 лет назад. Смените методичку
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Василь, теска! тут речь не про то что нападёт...уже!
а про то, что кое-кто самолюбовно и самоуверенно приказал "просто перестать стрелять" в надежде на нормандское чаепитие с пряниками тульскими, а в это время многоликий курячийануснагербе... х.ло подтягивает к нашим бывшим кордонам на помощь л/днр войска...
т.е как бы не собираясь переставать стрелять и поддерживать хотелки и мечталки Зе
(ну по-крайней мере так сказано в моей личной методичке))))))
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Тут вопросов нет ! Нельзя доверять пуйлу никак и ни в чём.
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Давно тебе не бачив,як там "маладая рєспубліка" квітне?Рублів багато заробив?
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Все вірно,мовчи,бо Поросятники ломануться у Донецьк.
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а як там пентхауз Ваш у Криму, пане президент?
вже продали чи передали до "сліпотрасту" "В деле с Крымом могли бы помочь США", - Зеленский намерен предложить в Париже новый формат переговоров по АРК - Цензор.НЕТ 4102
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если бы у нас не крали ,то возможно страна была бы интересна америке, а америка если не все, то очень много может
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вроде как мухоморы уже не растут.... опять чего-то нанюхался? так и прет его сегодня...
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А ось це щось нове,Поця про Крим навіть не заікався))
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Твоя любимая пианистка подкупила в Ялте жилье, во время войны, с документами агрессора. Теперь заикается.
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План "Б"? - признать Крым раисьей, и закрыть вопрос?
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Эта наша территория, и я бы хотел, чтобы она к нам вернулась ", - заявил Зеленский.Источник: https://censor.net.ua/n3162847
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Если бы у бабушки были яйца, она бы дедушкой была....
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Зе-команда, нелохи и т.д. это обычные комментарии. А вот что он неправильно сказал? Или кто-то готов сейчас на танке в Крым поехать?
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ага, пригласить прокремлёвского трампа, в прокремлёвскую группу, где ещё и прокремлёвский зеленский - суперская идея.
Никто *** не догадался к чему этот весь цырк.
США нужна будет в любых переговорах, лишь после смещения марионетки трампа...
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У нас виявляється не російська окупація Криму, а дєла с Кримам...
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Від Штатів міг би бути представником Джеймс Меттіс. Він би дуже допоміг однією своєю присутністю. Навіть мовчазною присутністю.
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организм робко вспомнил про Крым..... формат уже есть это подписанты будапештского меморандума с них спрос держать хоть даже в судебном порядке.....
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Як ти вважаєш я ображусь якщо на малюнку замість Луки буде Зе?
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Да, почувствовал клоун хитрой жопой опасность - вон как запатрийотился.
Но мы то знаем - перед кем он мечтает сыграть пипеткой на рояле...
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За Крим не треба заікатись....
За Крим треба вводити санкції, треба організовувати каоліцію супротиву агресії з країн Причерномор"я. Створювати блокаду. Переводити Азовське море в зону міжнародного морського права. Попередня влада не встигла це зробити з певних причин, Нова,повинна,
зобов"язана була продовжувати цей курс. А не бла-бла-бла ***
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Россия не войдет ни в один формат, обсуждающий проблему Крыма..... Для России никаких проблем с Крымом не существует..... Такова официальная позиция Кремля.... И что может ее изменить, я не знаю!
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настоящие санкции и эмбарго на газок и нефтюшку..... тока не надо еропазамёрзнет
пол-года такой удавки хватит выше крыши
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если бы США хотели они бы уже помогли
точнее они уже помогли как смогли
так шо есть смысл не дергаться до их выборов вообще
а заниматься внутренними делами, что на самом деле намного сложнее чем внешними
раз наш Вовка решил выбрать более легкий путь, пускай доказывает в париже что не лох
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Гаварю Зеля Крым вернет раньше даже чем петю пасадят!
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Есть вариант возвращения Крыма в Украину, но боюсь этот вариант Украину не устроит.
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******** заслужили и лидеры Крымских татар. Это по их команде они отозвали своих людей из-под ВР Крыма чтобы люди не погибли. Неизвестно, сколько бы крымских татар погибло под ВР Крыма, а вот сколько крымских татар убили русские оккупанты после оккупации - знает весь мир.
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Вова, ты забыл Великобританию, она тоже подписант Будапештского меморандума и тоже не против подержать )(уйло за кадык!
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