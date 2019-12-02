 "В деле с Крымом могли бы помочь США", - Зеленский намерен предложить в Париже новый формат переговоров по АРК

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом он заявил в интервью иностранным журналистам, в том числе польскому изданию Gazeta Wyborcza.
Зеленский считает, что США могут помочь Киеву в возвращении Крыма, поэтому хочет привлечь их к переговорам.
"Думаю, что в деле с Крымом могли бы помочь США. Мог бы быть такой формат переговоров: Украина, Россия, США", - сказал украинский лидер.
Он добавил, что будет поднимать этот вопрос на саммите нормандской четверки.
"Я спрошу на саммите, можем ли мы говорить о Крыме в этом кругу. Если нет, то мне бы хотелось, чтобы мы согласовали еще какой-то формат. Эта наша территория, и я бы хотел, чтобы она к нам вернулась ", - заявил Зеленский.
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100 лет назад зебилы сдали Русь-Украину. И сейчас всё повторяется...
а про то, что кое-кто самолюбовно и самоуверенно приказал "просто перестать стрелять" в надежде на нормандское чаепитие с пряниками тульскими, а в это время многоликий курячийануснагербе... х.ло подтягивает к нашим бывшим кордонам на помощь л/днр войска...
т.е как бы не собираясь переставать стрелять и поддерживать хотелки и мечталки Зе
(ну по-крайней мере так сказано в моей личной методичке))))))
вже продали чи передали до "сліпотрасту"
Никто *** не догадался к чему этот весь цырк.
США нужна будет в любых переговорах, лишь после смещения марионетки трампа...
Но мы то знаем - перед кем он мечтает сыграть пипеткой на рояле...
За Крим треба вводити санкції, треба організовувати каоліцію супротиву агресії з країн Причерномор"я. Створювати блокаду. Переводити Азовське море в зону міжнародного морського права. Попередня влада не встигла це зробити з певних причин, Нова,повинна,
зобов"язана була продовжувати цей курс. А не бла-бла-бла ***
пол-года такой удавки хватит выше крыши
точнее они уже помогли как смогли
так шо есть смысл не дергаться до их выборов вообще
а заниматься внутренними делами, что на самом деле намного сложнее чем внешними
раз наш Вовка решил выбрать более легкий путь, пускай доказывает в париже что не лох