 "В деле с Крымом могли бы помочь США", - Зеленский намерен предложить в Париже новый формат переговоров по АРК

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом он заявил в интервью иностранным журналистам, в том числе польскому изданию Gazeta Wyborcza.

Зеленский считает, что США могут помочь Киеву в возвращении Крыма, поэтому хочет привлечь их к переговорам.

"Думаю, что в деле с Крымом могли бы помочь США. Мог бы быть такой формат переговоров: Украина, Россия, США", - сказал украинский лидер.

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Он добавил, что будет поднимать этот вопрос на саммите нормандской четверки.

"Я спрошу на саммите, можем ли мы говорить о Крыме в этом кругу. Если нет, то мне бы хотелось, чтобы мы согласовали еще какой-то формат. Эта наша территория, и я бы хотел, чтобы она к нам вернулась ", - заявил Зеленский.