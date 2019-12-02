 В НАПК приходят "письма-подсказки" по имуществу декларантов, которые очень часто содержат реальную информацию о нарушениях, - врио агентства Новак

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала временно исполняющая обязанности председателя Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Наталия Новак.

"Как правило, это какое-то лицо, которое никому ни о чем не говорит. И которое вдруг сообщает, что у такого-то чиновника есть такое-то имущество. Это делают, например, для того, чтобы кого-то снять с должности, кому-то сделать плохо. Это может быть конкурент. И тут уже вопрос, проверять или не проверять. Потому что информация, которая поступает, должна быть не просто из серии "проверьте его". Там должны быть факты, которые говорят о том, что есть основания для проверки.…" - отметила врио НАПК.

"Сотрудники НАПК также грешили тем, что сами выбирали крупную рыбу - с тем, чтобы потом начать какие-то торги. Вместе с тем, "письма-подсказки" очень часто содержат реальную информацию о нарушениях... Раньше было так: подготовлено, например, решение уполномоченными лицами (проверяющие), которое выносится на заседание 5 членов НАПК, результаты проверки утверждались голосованием членов НАПК и тут некоторые члены, могли высказать желание взять дело на изучение. Решение не принималось. А потом внезапно, в ходе изучения дела, начинали поступать дополнительные пояснения декларанта", - пояснила Новак.

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"Или, например, дело проверяется 60 дней - плюс еще можно добавить 30 дней. Но можно проверять специально долго, для того чтобы декларант потом в суде мог отменить решение за нарушение разумных сроков проверки декларации. То есть существовало много всяких ухищрений, в результате которых можно было полностью нивелировать проверку. Поэтому людей, которые работают тут, тоже нужно проверять", - подчеркнула врио НАПК.

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