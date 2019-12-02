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Все про:долг (1105) железная дорога (1129) Донбасс (20067) Курченко (477)

 Беглый Курченко задолжал железнодорожникам оккупированного Донбасса около $5,5 млн

Беглый зиц-олигарх Сергей Курченко задолжал железнодорожникам оккупированного Донбасса около $ 5,5 млн.

Об этом говорится в материале "НВ" со ссылкой на копии внутренних документов наемников РФ, полученные от украинских спецслужб, передает Цензор.НЕТ.

Бизнесмен Сергей Курченко, контролирующий большую долю угледобывающей промышленности ОРДЛО, накопил за 2019-й год около $4 млн долгов за железнодорожные перевозки предприятию "Донецкая железная дорога", которая объединяет дороги ОРДЛО.

"Руководство" дороги просит так называемого "министра доходов и сборов "ДНР" Евгения Лавренова помочь с возвращением долгов "Внешторгсервиса" Сергея Курченко. Отмечается, что в таких условиях предприятия не могут выплачивать зарплату, а рабочие угрожают забастовками. Задолженность по зарплатам составляет больше 1 млн долларов.

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Сообщается, что железная дорога будет вынуждена остановить перевозки не только грузов филиалов ЗАО "Внешнеторгсервис", но и других грузоотправителей, что парализует работу промышленности.

"Остановка работы жд транспорта приведет к срыву поставки необходимых грузов для подготовки коммунальных объектов, предприятий и учреждений "ЛНР" в зимний период", — жалуется начальству "гендиректор Луганского подразделения" Николай Бабойдо.

Источник: https://censor.net.ua/n3162843
 
 
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передайте тем колаборантам - долги отдают только трУсы!!))))))))))
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Духовно скрепный жулик кинул духовно скрепных лохов!
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Ничего страшного. Скоро Зелупа из украинского бюджета компенсирует все. Или вы думаете ***** просто так на 2020 год не предусмотрел выделения денег из бюджета РФ на содержания ОРДЛО? Все заплатят украинские налогоплательщики. Вы же хотите *мира*?
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БЛИН.... ну какой Курченко???, за 5 лет так и не удосужились разложить по полочкам мафиозную схему рыгов???
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пусть пожадлуются сивохе - тот пошепчет Зеленскому...ну или юзику-порешале
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