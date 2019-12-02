 Звиробий пришла в ГБР, но на допросе не была: под зданием Бюро собралась акция в ее поддержку. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Утром 2 декабря Маруся Звиробий в сопровождении адвокатов вошла в здание ГБР.
Тем временем, под зданием ГБР проходит акция в поддержку Звиробий. Митингующие держат игрушечные пистолеты, плакаты высмеивающие ситуацию с уголовным преследованием ветерана АТО, а также портреты Зеленского с красной точкой/кляксой на носе.
Позже Звиробий с адвокатами вышли из здания ГБР. Она рассказала, что оставили следователям ГБР свои вопросы относительно происходящего, так как на данный момент не ясно, какой у Звиробий статус и пр.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
а это просто совпадение
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Ще сам пам'ятаю подумалось: - невже ми такого президента собі заслужили, невже це не виправно? Так не може далі йти.
Це в мене виникло, коли воно приїхало на День міста, а погода тоді була реально мерзотною. Місто наполовину перекрите, по шляху слідкування мусора ходили по домівках і приказували закривати ставні на вікнах та не виходити з дворів. Дощ шпаре, а дорожники розмітки малюють....
Людям з роботи до дому приходилось пішки йти, бо все стояло.
Чим Шмаркля краще? І в мене ті ж самі міркування виникають і все сильніше, та сильніше.
Креативно)
Я предлагаю, у кого есть время и желание, взять старенькие детские пистолеты, ружья, в общем, любые детские игрушки такого вида и приносить это под двери этого придурка, канализационной Трубы. Снимать на телефон и выкладывать в тырнете. Несколько дней подряд. Чтобы эта канализационная Труба смогла наиграться, видимо у него не было детства и он никогда не видел игрушек.
почему его до сих пор не допросили?
Я предлагаю, у кого есть время и желание, взять старенькие детские пистолеты, ружья, в общем, любые детские игрушки такого вида и приносить это под двери этого придурка, канализационной Трубы. Снимать на телефон и выкладывать в тырнете. Несколько дней подряд. Чтобы эта канализационная Труба смогла наиграться, видимо у него не было детства и он никогда не видел игрушек.
А при чем тут подчеркивание про участницу боевых действий?
Не хрен язык распускать было. Участница, не участница.
Цензор совсем скатился на сторону порохоботов. Главным их органом пропаганды стал.