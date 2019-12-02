 Звиробий пришла в ГБР, но на допросе не была: под зданием Бюро собралась акция в ее поддержку. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Утром 2 декабря Маруся Звиробий в сопровождении адвокатов вошла в здание ГБР.

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Тем временем, под зданием ГБР проходит акция в поддержку Звиробий. Митингующие держат игрушечные пистолеты, плакаты высмеивающие ситуацию с уголовным преследованием ветерана АТО, а также портреты Зеленского с красной точкой/кляксой на носе.

Позже Звиробий с адвокатами вышли из здания ГБР. Она рассказала, что оставили следователям ГБР свои вопросы относительно происходящего, так как на данный момент не ясно, какой у Звиробий статус и пр.







































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.