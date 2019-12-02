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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:допрос (1237) ГБР (756) Звиробий Маруся (11)

 Звиробий пришла в ГБР, но на допросе не была: под зданием Бюро собралась акция в ее поддержку. ФОТОрепортаж

Участница боевых действий Маруся Звиробий (настоящее имя - Елена Самбул (Беленькая)) пришла на допрос в Государственное бюро расследований.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Утром 2 декабря Маруся Звиробий в сопровождении адвокатов вошла в здание ГБР.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГБР в понедельник приглашает Звиробий на допрос, она призвала поддержать ее: "Хотите шоу, будет шоу! За всех будете отгребать, особенно за Марченко!"

Тем временем, под зданием ГБР проходит акция в поддержку Звиробий. Митингующие держат игрушечные пистолеты, плакаты высмеивающие ситуацию с уголовным преследованием ветерана АТО, а также портреты Зеленского с красной точкой/кляксой на носе.

Позже Звиробий с адвокатами вышли из здания ГБР. Она рассказала, что оставили следователям ГБР свои вопросы относительно происходящего, так как на данный момент не ясно, какой у Звиробий статус и пр.

Звиробий пришла в ГБР, но на допросе не была: под зданием Бюро собралась акция в ее поддержку 01
Звиробий пришла в ГБР, но на допросе не была: под зданием Бюро собралась акция в ее поддержку 02
Звиробий пришла в ГБР, но на допросе не была: под зданием Бюро собралась акция в ее поддержку 03
Звиробий пришла в ГБР, но на допросе не была: под зданием Бюро собралась акция в ее поддержку 04
Звиробий пришла в ГБР, но на допросе не была: под зданием Бюро собралась акция в ее поддержку 05
Звиробий пришла в ГБР, но на допросе не была: под зданием Бюро собралась акция в ее поддержку 06
Звиробий пришла в ГБР, но на допросе не была: под зданием Бюро собралась акция в ее поддержку 07
Звиробий пришла в ГБР, но на допросе не была: под зданием Бюро собралась акция в ее поддержку 08
Звиробий пришла в ГБР, но на допросе не была: под зданием Бюро собралась акция в ее поддержку 09
Звиробий пришла в ГБР, но на допросе не была: под зданием Бюро собралась акция в ее поддержку 10
Звиробий пришла в ГБР, но на допросе не была: под зданием Бюро собралась акция в ее поддержку 11
Звиробий пришла в ГБР, но на допросе не была: под зданием Бюро собралась акция в ее поддержку 12
Звиробий пришла в ГБР, но на допросе не была: под зданием Бюро собралась акция в ее поддержку 13
Звиробий пришла в ГБР, но на допросе не была: под зданием Бюро собралась акция в ее поддержку 14
Звиробий пришла в ГБР, но на допросе не была: под зданием Бюро собралась акция в ее поддержку 15
Звиробий пришла в ГБР, но на допросе не была: под зданием Бюро собралась акция в ее поддержку 16
Звиробий пришла в ГБР, но на допросе не была: под зданием Бюро собралась акция в ее поддержку 17

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Источник: https://censor.net.ua/n3162842
 
   
 Топ комментарии
 
Якщо Звіробій сяде, то вован ляже.
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Підтримую Марусю! Зеленському ГАНЬБА!
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Доиграется Зеля! Неужели он не понимает, что украинцы - это не его кореши кацапские холопы. Та и царя по типу ***** у нас никогда не будет!
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моника тут не причем.
Звіробій прийшла в ДБР: під будівлею Бюро зібралася акція на її підтримку - Цензор.НЕТ 5556

а это просто совпадение
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По второму фото понятно откуда контингент подтягивают. А вообще народу без дела шариться куча, а ещё говорят работать некому все ухали на зароботки.
Звіробій прийшла в ДБР: під будівлею Бюро зібралася акція на її підтримку - Цензор.НЕТ 8759https://storage1.censor.net/images/e/7/2/f/e72fb97927f7d57c918dd9b7b923caa5/650x469.jpg
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Филиал психушки на прогулке
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Коли почали малювати овоча з діркою в лобі, то вже були передвісники, що кінець його влади скоро.
Ще сам пам'ятаю подумалось: - невже ми такого президента собі заслужили, невже це не виправно? Так не може далі йти.
Це в мене виникло, коли воно приїхало на День міста, а погода тоді була реально мерзотною. Місто наполовину перекрите, по шляху слідкування мусора ходили по домівках і приказували закривати ставні на вікнах та не виходити з дворів. Дощ шпаре, а дорожники розмітки малюють....
Людям з роботи до дому приходилось пішки йти, бо все стояло.
Чим Шмаркля краще? І в мене ті ж самі міркування виникають і все сильніше, та сильніше.
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"КЛЕПТОПЕДОХОПЛОФИЛ"-это просто отпад))))) Звіробій прийшла в ДБР: під будівлею Бюро зібралася акція на її підтримку - Цензор.НЕТ 4580
Креативно)
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Эх... Не сотвори себе кумира! Примитивное стадо легко ведется на псевдопатриотизм, пафос, популизм. Создали очередного идола, героичную черноротую самку с комичной кликухой, которая практически в одиночку спасла страну от страшной засРашки, правда , порохососы?! Собрали в ее поддержку несколько десятков профессиональных активистов, заплатили им немножко денежек из фонда свинопетеньки, украденных у того же народа. И весь этот цирк обсасывается уже которую неделю... На месте власти надо было игнорировать этих тупых проплаченных самок, грозно вякающих по команде на президента, не делать из них мучеников режима
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да узбагойся-жив твой ненаглядный Звіробій прийшла в ДБР: під будівлею Бюро зібралася акція на її підтримку - Цензор.НЕТ 3263
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Петя, ми стараємось
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Уж не ты ли, Ксюша, бубочку имела? Или то таки была Марусюся?
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Ребята из Киева! (Да, ЗЕбилов это не касается, тут идиоты не нужны).
Я предлагаю, у кого есть время и желание, взять старенькие детские пистолеты, ружья, в общем, любые детские игрушки такого вида и приносить это под двери этого придурка, канализационной Трубы. Снимать на телефон и выкладывать в тырнете. Несколько дней подряд. Чтобы эта канализационная Труба смогла наиграться, видимо у него не было детства и он никогда не видел игрушек.
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моника потерпевшее..
почему его до сих пор не допросили?
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Ребята из Киева! (Да, ЗЕбилов это не касается, тут идиоты не нужны).
Я предлагаю, у кого есть время и желание, взять старенькие детские пистолеты, ружья, в общем, любые детские игрушки такого вида и приносить это под двери этого придурка, канализационной Трубы. Снимать на телефон и выкладывать в тырнете. Несколько дней подряд. Чтобы эта канализационная Труба смогла наиграться, видимо у него не было детства и он никогда не видел игрушек.
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Собрались все соратники по дурке!В принцыпе пшик!Шоу не вышло!
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🤣🤣внезапно таблички готовы все новенькие но это так люди пришли поддержать полоумную
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опять проплота ходит на ********** заробляет..кстате как настоящие фамилия зверобойши??))
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В будь якому разі не "ахмедьянова" в Україні таких немає.
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Шариковы,устройтесь на работу, только майданить умеют,или петруха платит.В Европу собрались,в Европе люди пашут, а не майданят.
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какая знакомая песня. кто-то уже такое говорил в лугандонии, кажись шахтеры, которые нынче без работы сидят.
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Цікаво, хто ця мерзота яка ініцювала цей цирк проти патріотів?
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Интересно, кто им платит за развал Украины.
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ясно, что за развал Украины платит только кремль.
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Усых з червоным носом портрета у вийськомат и на фронт. Хто не пидэ - пид трыбунал. Перед цым забраты закордонни паспорты, щоб не втиклы до Польщи, Угорщины, Чехии,Словаччыны и т.д. А луганчане предоставят вам возможность идти в бой в первых рядах (мы то натерпелись воочию, не на диване глядя).
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А наглядная агитация в одной "креативной" конторке изготовлена порохоботами-говномётами.
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Участница боевых действий Маруся Звиробий Источник: https://censor.net.ua/n3162842
А при чем тут подчеркивание про участницу боевых действий?
Не хрен язык распускать было. Участница, не участница.
Цензор совсем скатился на сторону порохоботов. Главным их органом пропаганды стал.
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