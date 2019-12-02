 Я не хочу говорить о моем "плане Б", потому что я верю в "план А", - Зеленский заявил, что готов к любому развитию ситуации на переговорах в Париже

Об этом президент Украины сказал в интервью западным СМИ Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazera Wyborcza, текст которого приводит Der Spiegel, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отвечая на вопрос о том, не боится ли он оказаться 9 декабря во время встречи в Париже фактически "наедине" с российской стороной, Зеленский сказал: "Я человек, который реагирует на факты. Считаю, что европейские политики должны и будут помогать нам. Но если увижу в первые полчаса, что это не так, то моя особенность заключается в том, что если я замечу это за столом переговоров, скажу об этом публично".

Зеленский также указал, что не хочет пока говорить о своем "плане Б" на случай, если Россия будет блокировать любые решения по продвижению в урегулировании ситуации на Донбассе.

"Я не хочу говорить о моем "плане Б" прямо сейчас - вот почему он называется "планом Б", потому что я верю в "план А". Но он ("план Б". – Ред.), конечно, существует. И одну вещь, которую я хотел бы уточнить: мой "план Б" не заключается в том, чтобы все оставалось так, как сейчас", - подчеркнул он.

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Как сообщалось ранее, встреча лидеров нормандского формата, запланированная на 9 декабря, состоится в Елисейском дворце в Париже.