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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3815) Россия (74415) нормандская четверка (821)

 Я не хочу говорить о моем "плане Б", потому что я верю в "план А", - Зеленский заявил, что готов к любому развитию ситуации на переговорах в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что в случае, если он увидит, что в рамках переговоров в "нормандском формате" остается наедине с Российской Федерацией, без поддержки западных партнеров, будет говорить об этом публично.

Об этом президент Украины сказал в интервью западным СМИ Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazera Wyborcza, текст которого приводит Der Spiegel, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отвечая на вопрос о том, не боится ли он оказаться 9 декабря во время встречи в Париже фактически "наедине" с российской стороной, Зеленский сказал: "Я человек, который реагирует на факты. Считаю, что европейские политики должны и будут помогать нам. Но если увижу в первые полчаса, что это не так, то моя особенность заключается в том, что если я замечу это за столом переговоров, скажу об этом публично".

Зеленский также указал, что не хочет пока говорить о своем "плане Б" на случай, если Россия будет блокировать любые решения по продвижению в урегулировании ситуации на Донбассе.

"Я не хочу говорить о моем "плане Б" прямо сейчас - вот почему он называется "планом Б", потому что я верю в "план А". Но он ("план Б". – Ред.), конечно, существует. И одну вещь, которую я хотел бы уточнить: мой "план Б" не заключается в том, чтобы все оставалось так, как сейчас", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча Зеленского и Путина в Париже состоится, ее формат станет известен ближе к 9 декабря, - Песков

Как сообщалось ранее, встреча лидеров нормандского формата, запланированная на 9 декабря, состоится в Елисейском дворце в Париже.

Источник: https://censor.net.ua/n3162841
 
 
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Не хочу говорить о плане Б,

а про план А не скажу
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Потому что и план А и план Б составлены в кремле и ***** привезет в Париж на переговоры. Хотя переговоров не будет. ***** фактически привезет ультиматум который Зелупа подпишет.
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Ну ты вова и дибил... просто дибил, ты лучше рот вообще не открывай - читай с бумажки, оно лучше будет и проблем меньше
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Зашибись.Какой твой план?Какой секрет?Это жизнь всей Украины.Тебя размажут сами украинцы,сделай хоть что-нибудь во вред краине.
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За нашою інформацією, у деяких областях на 8 грудня збирають людей під Офіс Президента
Прайс:
200 грн - година
2000- вечір та ніч
Ціни різні , але плюс мінус такі

Ви уявляєте, але ці люди коштують дешевше ніж полтавські шльондри, я вже мовчу про київських
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С тобой, зебилоид, дешевле - дадут почмокать тем, чем хозяин играет на рояле - и добре...
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Шлюха ты ЗЕ-леная. Я догадываюсь о твоем плане и А и Б. Все ети планы предполагают капитуляцию Украины. А если ты открыто заявило что в любом случае воевать за Украину не будешь то ето еще один факт что ты собираешься сдать страну врагу.
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Не мешайте Монике устраивать личную жизнь, противный!
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План А ( аргентинский, афганский), план Б ( боливийский) и. Дальше по алфавиту?
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итить оно упороте - не хочу, не буду
целка что ли...
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Может быть "А", может быть "Б" - главное, не забыть ваЗЕлин.
І все буде добре...
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"Мой "план Б" не заключается в том, чтобы все оставалось так, как сейчас". Что еще сдавать собрался?
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У этой ЗЕленой дурашки только один план...
И это план 'ЖО'))))
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Ми вже бачимо твої "фішечки*! Ти,с..ка, якщо здаси Україну, повинен пам'ятати, що у народу України також є План "Б"... ( а Ростов, бд, не резиновий! )
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в нього і раніш жарти були не дуже, а зараз щось вже зовсім сумні
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Блин, зло берет,читая собравшихся тут ботов Я не хочу говорити про мій "план Б", бо я вірю в "план А", - Зеленський заявив, що готовий до будь-якого розвитку ситуації на переговорах у Парижі - Цензор.НЕТ 4102 Педро в Минске нас...л, но все едино виноват Зеленский! Хотя бы небольшой конструктив выложили! Но нет; ума хватает только плюнуть! Дебилы или сепары!
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Когда Петро был в Минске,
у этой зелёной сопли была возможность разгромить кацапов на фронте,
чтобы не пришлось Петру ехать в Минск.
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План "Б" восемь грузчиков уже занесли в самолёт...
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