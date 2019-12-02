EN|RU|UK
Темы дня: Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Записи Трубы Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Общество
  480  2
Все про:законопроект (2263) религия (777) церковь (1057)

 Церкви призывают все парламентские фракции доработать законопроект №0931

Церкви и религиозные организации различных конфессий, а также верующие из разных регионов направили ко всем фракциям Верховной Рады письма с просьбой направить законопроект №0931 на повторное второе чтение для доработки.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Институт религиозной свободы", религиозное сообщество убеждает парламентариев, что в редакции Комитета этот проект угрожает свободе совести и свободе выражения мнений, а потому не может быть проголосован как закон.

Обращение с аргументами, которые подтверждают необходимость доработки законопроекта № 0931, направили к парламентским фракциям руководители различных конфессий, среди которых:

Православная Церковь Украина

Украинская Православная Церковь

Украинская Греко-Католическая Церковь

Римско-Католическая Церковь в Украине

Всеукраинский Союз Церквей евангельских христиан-баптистов

Украинская Церковь христиан веры евангельской

Церковь адвентистов седьмого дня

Объединение иудейских религиозных организаций Украины

Духовное управление мусульман АР Крым


Также Совет Евангельских Протестантских Церквей Украины, который объединяет 12 религиозных объединений протестантского вероисповедания, призвал Верховную Раду не голосовать поспешно за законопроект № 0931, а учесть поправки религиозной общины при повторном втором чтении.

Ранее Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций направил Президенту Украины и руководству парламента обращение с просьбой о доработке законопроекта № 0931, чтобы борьба с дискриминацией не привела к ущемлению конституционных прав граждан на свободу совести и самовыражения.

Ряд общественных организаций и частных образовательных учреждений поддержали замечания религиозной общины и также потребовали от парламентских фракций более тщательной доработки этого законопроекта, среди них: Ассоциация христиан юристов "Хушай", ВБФ "За достоинство человека", общественное движение "Все вместе!".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совет церквей призывает парламентариев дополнить законопроект №0931

Источник: https://censor.net.ua/n3162839
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
церкви нужно облагать налогом и чтоб коммуналку платили по производственным тарифам. я не обязан спонсировать поклонение каких-то бабушек картинкам на стенах.
 показать весь комментарий
 
 
А че за закон то?
Бесноваться мона? Мощи лизать мона? Что еще надо этим всем пещерным сектам?
Может пусть Яхве им компенсирует льготы, а не бюджет? Че нормальные должны платить за комфорт продавцов древних баек и их стада то? Разве забыли что ни один поп так и не научился летать во времена дедушки Ленина? Церкви закликають усі парламентські фракції доопрацювати законопроєкт №0931 - Цензор.НЕТ 4935
А это значит шо попы то ненастоящие и "вера" их - материал якутского скульптора)
"приЯДного аппетита", стадо Церкви закликають усі парламентські фракції доопрацювати законопроєкт №0931 - Цензор.НЕТ 9960
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх