 Зеленский - западным СМИ: "В любом случае я не начну войну на Донбассе"

Об этом он сообщил в интервью западным СМИ Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazera Wyborcza, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое Время".
"В любом случае я не начну войну на Донбассе", - сказал он.
Глава государства осудил призывы активистов вернуть Донбасс силовым путем и выразил уверенность, что за ними стоят представители предыдущей власти.
"Я знаю, что есть много горячих голов, особенно тех, кто в настоящее время гуляет по улицам, говорящих: Давай, мы заберем Донбасс! Но за какую цену? Я считаю, что этими людьми руководят предыдущие власти. И, честно говоря, меня это удивляет. И не только меня — спросите политиков за границей. Все удивляются, что таких людей поддерживают и подпитывают, говоря: Это наша страна, завтра мы ее вернем", - сказал Зеленский.
Ранее Зеленский заявил, что пятый президент Украины Петр Порошенко "подталкивает людей к Майдану", потому что выступает против разведения сил на Донбассе.
На шо он рассчитывает?
- подсыпать во время Нормандской встречи калию в чай Путину?
- Меркель пошлет на Донбасс весь Бундесвер на помощь французскому Иностранному легиону?
- или есть тайный план Маршалла для Украины - дать каждому жителю Донбасса по миллиону долларов за возвращение будного сына?
- или на новый сценарий шоу "95-го квартала", от которого все враги сдохнут от смеха, вместе со своими недовольными?
Блин, не успевает мой мозга за новыми креативами молодых тренеров...
Владимир Александрович, озвучьте пожалуйста для страны, то ждет нас, украинцев, которые все президенты, хотя бы в ближайшие полгода. почему полгода? Потому, что у большинства населения не хватит денег на создание жизненных запасов больше чем на 6 месяцев! Хватит ли двух мешков гречки до наступления счастья для каждого украинца, или докупить чутка муки? А у кого и на столько не хватит... Кто не выжил - сам виноват. Ведь у вас, молодых и перспективно-самодостаточных, каждый сам кузнец своего счастья! Или несчастья, ибо бесплатной шаурмы нет в природе!
"Только мы дали #Инсайд✅, что кроме Донбасса и газового кейса на встречи в Париже будут обсуждать ещё третий пакет документов, а уже сегодня наш сведенья подтвердили в Кремле. Кроме возобновления транспортного сообщения/Авиа перелеты в пакете документов порядка 30 позиций, которые обсудят между собой президент Украины и России. В нем будут пункты о возобновление торговых взаимоотношений и поэтапная отмена взаимных санкций. "
#Инсайд
"Наш источник в ОП сообщил, что резкое падение рейтинга власти и лично президента Украины сильно расстроили Владимира Зеленского. Сейчас Глава страны находится в угнетённом состояние и очень нервный, что связано ещё и с подготовкой встречи в Париже. Каждый день проходят совещания по пунктам возможного абгрейда минских соглашений и газовому кейсу."
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надо идти на Банковую и дать сопле жару!
Но до встречи в Париже и так, чтобы он ОБОСРАЛСЯ!