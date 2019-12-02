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 Политика Украины
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 Мы находимся в состоянии войны, и США как стратегический партнер Украины не должны блокировать какую-либо помощь, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что США, которые являются стратегическим партнером Украины, не должны блокировать какую-либо помощь со своей стороны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в интервью западным СМИ Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazera Wyborcza, текст которого приводит Der Spiegel.

"Я не разговаривал с президентом США Трампом в таком ключе, что я дам вам это, а вы мне - это. Мы это полностью пропустили. Вот как я говорил с президентом Путиным: вы отпускаете этих людей, мы освобождаем тех людей. Что касается Соединенных Штатов, то я не хочу, чтобы мы вели себя как нищие. Но вы (США. – Ред.) должны понимать, что мы находимся в состоянии войны. И если вы (США. – Ред.) являетесь нашим стратегическим партнером, вам не следует блокировать какую-либо помощь. Это о справедливости, речь не идет о quid pro quo, это просто история сама по себе", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США планируют сократить финансирование НАТО и направить деньги на поддержку Украины, - CNN

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Конгресс США утвердил выделение Украины 250 млн долларов по линии Пентагона, но в июле 2019 года президент США Дональд Трамп попросил исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни приостановить выделение средств. Деньги разморозили только в районе 11 сентября после многочисленных запросов из Конгресса о причине такого решения.

Источник: https://censor.net.ua/n3162836
 
 
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Валерій Ананьєв
2 ч. ·

Ось є в нас президент - звичайний криворізький пацан, не обділений талантами. Веселий, добре тримається на сцені, швидко вчить текст, неосвічений, хамовитий, невпевнений у собі перед сильними цього світу.
Наче вже президент, а ніяк не вдається вийти з ролі працівника естради по виклику. То Юнкер по щічці потріпає, то Лукашенко солоно пожартує, то тітка Юля запросить по старій пам'яті на корпоратив. Та то півбіди. Глянеш світову пресу, а там то Монікою Зєлінські називають, то «вилизувачем заду Трампа». А він мало того що президент, а ще й криворізький пацан. Типу бізнесмен успішний, дружина є, діти, якесь Его, тестостерон, «всє еті вєщі». Хотів з усіма дружить, з усіма домовитись, щоб все процвітало.
А друзі які - Богдан, портнов, дядя Ігор… мммм… закачаєшся від таких друзів. Ворогів таких не побажаєш. Як не поговорить із ними - лякають страшним Порошенко, Стерненко та Марусею Звіробій. Один Сівохо його розуміє - теж миру хоче, щоб пенсії всім роздати, щоб пшениця добре родила, сонечко світило.
Думаєте це тролінг? А я думаю, що приблизно так воно і є. Уявіть себе на місці такої людини. Перелічене свідчить, що ви вже в депресії або десь поряд. Як мінімум, у вас ахєрєнний нервовий зрив і нерозуміння, що робити далі. Ніхто не аплодує, як ви звикли. А без аплодисментів ви розгублені. П'єса-то - гавно! А в голові замість плану чітких дій лише одна думка: «Як так сталося!?!!»
Уявили душевний стан нашого простого хлопця з глибинки? А тепер логічно поміркуйте наскільки просто людиною в такому стані маніпулювати. Володя з кварталу може на вислів Марусі і уваги б не звернув, але президенту Володимиру якийсь «радник» каже: «ставь твьорже кість, ти ж прєзідєнт, а нє лох!». І до Марусі в село їде Альфа… Альфі соромно, але вона їде.
В нашому суспільстві є великий запит на маргіналізацію військових. Співгромадяни, які «усталі от вайни» отримають душевну рівновагу, якщо їм з телевізора скажуть, що наші військові - це такі ворюги і терористи, тюрма за ними плаче. І ось в «уставшего» є привід сказати сусіду: «А я вам гаваріл!». На душі приємно, з'являється впевненість в правильному курсі партії і лічно товаріща…. Що важливо - цей «уставший» з вірогідністю 100% був виборцем Зелєнського.
Тепер складаємо 2 і 2. Отримуємо в сухому підсумку: керівника держави вже з готовими ниточками для смикання, проросійське оточення, запит значної частини виборців до радикальних дій проти захисників іншої для них України. України, якої вони не розуміють і не хочуть розуміти. В них Україна своя. В ній немає Марусі Звіробій, війни і телеканалу АТР.
Мені можуть не подобатись вислови Марусі. Але я закрию рота і буду мовчати з поваги до цієї людини. Бо вона своєю роботою заслужила право виказувати свою думку хоч триступінчатим матом. Я собі ніколи не дозволю ні те що осудження - навіть критики. А вони дозволили. Значить поваги нема. Ні до кого. Ні до Марченка, ні до Гордійчука, ні до Миргородського.
Для того, щоб зрозуміти логіку подій не треба бути конспірологом. портнов (зам. голови АП Януковича), труба (ДБР), судді, Богдан (портнов мнє друх), дядя Ігор - це коло легко замикається навколо шиї нашого президента. Це коло працює над конкретними цілями, в яких нема нічого спільного з правосуддям. Бо інакше пан дубінський був би заарештований за заклик витравити форум «Від Крут до Брюселя» газом. Прийшли з обшуком до Добкіна закликаючого повісити Порошенко, Турчинова та Парубія. Також ДБР мали б питання до Ківи та Гордона, любителям по відділяти частини людського тіла. Як на мене, цілі очевидні.
Якщо попустимо поточні арешти - прийдуть за наступними. Якщо вдатися до радикальних дій - виникнуть інші небезпеки. На жаль, поки не бачу виграшного варіанту для нашої держави. Але своїх підтримувати буду до кінця і без варіантів. Поки мирно й тихо стоячи десь збоку, на вулиці перед судом. А там… життя покаже…
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Валерій Ананьєв
2 ч. ·

Ось є в нас президент - звичайний криворізький пацан, не обділений талантами. Веселий, добре тримається на сцені, швидко вчить текст, неосвічений, хамовитий, невпевнений у собі перед сильними цього світу.
Наче вже президент, а ніяк не вдається вийти з ролі працівника естради по виклику. То Юнкер по щічці потріпає, то Лукашенко солоно пожартує, то тітка Юля запросить по старій пам'яті на корпоратив. Та то півбіди. Глянеш світову пресу, а там то Монікою Зєлінські називають, то «вилизувачем заду Трампа». А він мало того що президент, а ще й криворізький пацан. Типу бізнесмен успішний, дружина є, діти, якесь Его, тестостерон, «всє еті вєщі». Хотів з усіма дружить, з усіма домовитись, щоб все процвітало.
А друзі які - Богдан, портнов, дядя Ігор… мммм… закачаєшся від таких друзів. Ворогів таких не побажаєш. Як не поговорить із ними - лякають страшним Порошенко, Стерненко та Марусею Звіробій. Один Сівохо його розуміє - теж миру хоче, щоб пенсії всім роздати, щоб пшениця добре родила, сонечко світило.
Думаєте це тролінг? А я думаю, що приблизно так воно і є. Уявіть себе на місці такої людини. Перелічене свідчить, що ви вже в депресії або десь поряд. Як мінімум, у вас ахєрєнний нервовий зрив і нерозуміння, що робити далі. Ніхто не аплодує, як ви звикли. А без аплодисментів ви розгублені. П'єса-то - гавно! А в голові замість плану чітких дій лише одна думка: «Як так сталося!?!!»
Уявили душевний стан нашого простого хлопця з глибинки? А тепер логічно поміркуйте наскільки просто людиною в такому стані маніпулювати. Володя з кварталу може на вислів Марусі і уваги б не звернув, але президенту Володимиру якийсь «радник» каже: «ставь твьорже кість, ти ж прєзідєнт, а нє лох!». І до Марусі в село їде Альфа… Альфі соромно, але вона їде.
В нашому суспільстві є великий запит на маргіналізацію військових. Співгромадяни, які «усталі от вайни» отримають душевну рівновагу, якщо їм з телевізора скажуть, що наші військові - це такі ворюги і терористи, тюрма за ними плаче. І ось в «уставшего» є привід сказати сусіду: «А я вам гаваріл!». На душі приємно, з'являється впевненість в правильному курсі партії і лічно товаріща…. Що важливо - цей «уставший» з вірогідністю 100% був виборцем Зелєнського.
Тепер складаємо 2 і 2. Отримуємо в сухому підсумку: керівника держави вже з готовими ниточками для смикання, проросійське оточення, запит значної частини виборців до радикальних дій проти захисників іншої для них України. України, якої вони не розуміють і не хочуть розуміти. В них Україна своя. В ній немає Марусі Звіробій, війни і телеканалу АТР.
Мені можуть не подобатись вислови Марусі. Але я закрию рота і буду мовчати з поваги до цієї людини. Бо вона своєю роботою заслужила право виказувати свою думку хоч триступінчатим матом. Я собі ніколи не дозволю ні те що осудження - навіть критики. А вони дозволили. Значить поваги нема. Ні до кого. Ні до Марченка, ні до Гордійчука, ні до Миргородського.
Для того, щоб зрозуміти логіку подій не треба бути конспірологом. портнов (зам. голови АП Януковича), труба (ДБР), судді, Богдан (портнов мнє друх), дядя Ігор - це коло легко замикається навколо шиї нашого президента. Це коло працює над конкретними цілями, в яких нема нічого спільного з правосуддям. Бо інакше пан дубінський був би заарештований за заклик витравити форум «Від Крут до Брюселя» газом. Прийшли з обшуком до Добкіна закликаючого повісити Порошенко, Турчинова та Парубія. Також ДБР мали б питання до Ківи та Гордона, любителям по відділяти частини людського тіла. Як на мене, цілі очевидні.
Якщо попустимо поточні арешти - прийдуть за наступними. Якщо вдатися до радикальних дій - виникнуть інші небезпеки. На жаль, поки не бачу виграшного варіанту для нашої держави. Але своїх підтримувати буду до кінця і без варіантів. Поки мирно й тихо стоячи десь збоку, на вулиці перед судом. А там… життя покаже…
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Это аллюзия на "когда они пришли" Нимеллера, и все прозрачно
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Наче вже президент, а ніяк не вдається вийти з ролі працівника естради по виклику. Ми перебуваємо у стані війни, і США як стратегічний партнер України не мають блокувати будь-яку допомогу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1927
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ты бы лучше адресок отдела кадров сбросила, тоже за написанные буквы денежку получать хочу
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Пан президент одной рукой пишет,а другой зачеркивает.Так воюем или покупаем газ и платим пенсии,даем статус и все услуги.
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Я что- то пропустила? Это когда Украина стала стратегическим партнером США. Помню при Порошенко просили но Обама отказал. Кто в курсе подскажите
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Він навіть каже,так само як казав Поця))Поросятники,а шо вам не подобаєтся?
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То что клоун хочет быть и красивым и умным одновременно, а так не бывает
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Та не, зубожилое, только первая половина как у Петра Алексеевича, а вторя по другому, чисто от Стриптизерши95. ...
Ми перебуваємо у стані війни, і США як стратегічний партнер України не мають блокувати будь-яку допомогу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9245
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И куда Сопля двинула войска во время войны?
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Так, к США предъява есть.
А когда последний раз была предъява от прЗедента к россии и пуйтину?
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".....Мы находимся в состоянии войны, и США как стратегический партнер Украины не должны блокировать какую-либо помощь, - Зеленский........" - і поетому ми здаєм село за селом....при цьому підставляємо ліву щоку, коли вже ********* по правій...А, да і не стрілять.
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осталось объявить войну Мы находимся в состоянии войны, и США как стратегический партнер Украины не должны блокировать какую-либо помощь, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6193
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А дохлий сесесере війну німцям об'явив? Вчи історію козлорилий.
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це украина победила усех у второй мировой, а там сша, британы и сесесер
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Как то все это не вяжется с продажей земли и всего остального.
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Ги, а, шо?
Блазень розхоробрився, вже рудому вказувати почав?
Що співатимеш наступного тижня, янелох зелений?
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Не верьте ни единому слову Зебила.
Он видит реакцию страны.
Он зассцал.
Он пытается быть типа патрийотом.
Но все равно сдаст страну *****.
Ибо гешефты.
Не верьте...
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Шестой год состояния войны, а когда же война. Мой диван начинает ржаветь.
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"Вы отпускаете этих людей, мы освобождаем тех людей". (В. Зеленский)
"Я Ниган. И мне не нравиться что ты убил моих людей, а когда я послал своих людей убить твоих людей, которые убили моих людей, ты ещё раз убил моих людей. И это не круто.
(Ниган, "Ходячие мертвецы)
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Фсбшним Семочко-Свиньям дырку от бублика, подушки и одеяла, а не оружие от США.
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ніфігасобі, оце новина - він знаходиться у стані війни?!
а чому тоді нема відповідного відношення до тих воїнів, які зараз на війні?
чому не кошмаримо ворогів, не закриваємо КПВВ після обстрілів хоча б на тиждень, а навпаки, будуємо мости для сєпарів, спрощуємо умови перетину "лінії розмежування" для ********?
Чому тоді жирнодупа сівуха "вєщаєт" про якісь вибачення перед даунбасітами, про пенсії, які і так уся та шушера отримує на нашій території, закуповується тут, а потім останніми словами криє Україну?
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тому що це вимагають ватні західні партнери!
Якщо не зробить - не буде підтримки!
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її і так немає. Тому що всі вже побачили, куди тягне країну оце гундосе створіння
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Да, да
В состоянии войны
С украинским народом
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И этот даун ещё на Кличка, с его тупняком, гнал...
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по крайней мере, чесно, уважительно, без подразумевания:-- вы давайте бабки, а мы знаем куда их деть , да хоть в слепой траст
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