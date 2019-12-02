 Мы находимся в состоянии войны, и США как стратегический партнер Украины не должны блокировать какую-либо помощь, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в интервью западным СМИ Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazera Wyborcza, текст которого приводит Der Spiegel.

"Я не разговаривал с президентом США Трампом в таком ключе, что я дам вам это, а вы мне - это. Мы это полностью пропустили. Вот как я говорил с президентом Путиным: вы отпускаете этих людей, мы освобождаем тех людей. Что касается Соединенных Штатов, то я не хочу, чтобы мы вели себя как нищие. Но вы (США. – Ред.) должны понимать, что мы находимся в состоянии войны. И если вы (США. – Ред.) являетесь нашим стратегическим партнером, вам не следует блокировать какую-либо помощь. Это о справедливости, речь не идет о quid pro quo, это просто история сама по себе", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США планируют сократить финансирование НАТО и направить деньги на поддержку Украины, - CNN

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Конгресс США утвердил выделение Украины 250 млн долларов по линии Пентагона, но в июле 2019 года президент США Дональд Трамп попросил исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни приостановить выделение средств. Деньги разморозили только в районе 11 сентября после многочисленных запросов из Конгресса о причине такого решения.