 Жители оккупированных территорий Луганщины накопили долг за коммунальные услуги в $40 млн

Об этом говорится в материале "НВ" со ссылкой на копии внутренних документов наемников РФ, полученные от украинских спецслужб, передает Цензор.НЕТ.
Самая большая доля задолженности приходится на центральное отопление и горячую воду.
"При этом в "ЛНР", в выпуске экспресс-статистики, отчитываются перед руководством террористов о перевыполнении оплат за коммунальные услуги в первой половине 2019 года, например, в Перевальском районе, сумма оплат достигла 111%. В статистике идет речь, что более 100% удалось достичь получением взысканий за предыдущие периоды задолженностей", - уточнили в СМИ.
Поднять тарифы для жителей оккупированной части Луганской области предложила так называемая "республиканская служба по тарифам". По их мнению, они должны увеличиться от 7% до 10%.
Напомним, в июле 2019 Кабмин запретил применять ограничения поставок электроэнергии коммунальному предприятию "Вода Донбасса", являющемуся ключевым поставщиком питьевой воды для населенных пунктов региона.
Часть объектов КП "Вода Донбасса" находится на контролируемой Украины территории, часть - на оккупированной. В частности водозабор, станция фильтрации и подъема воды действует на подконтрольной Киеву территории, откуда эта вода подается в оккупированный Донецк в объеме 860 тыс. кубов ежесуточно.
Д.Б.!
40 лямов торчат они нам
так это еще с учетом того шо у них тарифы в разы меньше
обрезать нах, пускай рашка оккупированые территории поит и греет
одной "республикой" меньше было бы
Жители оплачивают окупационным властям, а те ничено Украине не перечисляют ща полученные комунальные услуги.
Получается, что Украина, выплачивая пенсии, пособия и предоставляя комуналку, сама спонсирует террористов.
Отака ..., малята
вместо того чтобы в крым сразу свет обрезать
и тоже самое сделать с ордло он пять лет щёки надувал и новые скрепы придумывал
свиноботы вот только не надо про армию
единственное чем он с ней связан, так это только то что он на ней паразитировал
... и парады проводил как в рашке и северной корее
свиноботы за него жопу рвут из за денех (места у корыта)
или по идейным соображениям?
если по идейным то почему у них не нашлось ему альтернативы на выборах в пику Зеленскому?
ведь столько ярких политиков в команде кроме Пеци? Парубий, Геращенко, Федина, Герасимов в конце концов
кстати почему Бутусов не пошёл в президенты? до сих пор недоумеваю( петр алексеевич не разрешил?
вангую следующие выборы будет мегазаруб Бутусов (свиноботы) и Дубинский (дубилы)
... но так как свиноботов всего 21% расклад понятен) остаётся только путч))
но она того реально стоила)
я бы это ролик 9-го в париже показал
А может их дешевле продать, чем содержать?!🤔
Сарказм
Команда Сивох так решила.
І колаборанти зразу ********* Україну.
===
Як це накопичили? Накопичити можна лише гроші на банківському рахунку чи в панчосі
А тут просто "заборгували".
І НІЧТО І НІЧОГО НЕ ВІДКЛЮЧАЄ ЇМ!
А *****?
Вони ж кормільці України!