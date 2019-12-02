EN|RU|UK
Темы дня: Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Записи Трубы Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Общество
  1409  70
Материалы по теме:
Все про:долг (1105) ЖКХ (1383) Донбасс (20067)

 Жители оккупированных территорий Луганщины накопили долг за коммунальные услуги в $40 млн

Жители оккупированных территорий Луганщины накопили долг за коммунальные услуги в размере $40 миллионов, однако оккупационные власти предлагают еще увеличить тарифы.

Об этом говорится в материале "НВ" со ссылкой на копии внутренних документов наемников РФ, полученные от украинских спецслужб, передает Цензор.НЕТ.

Самая большая доля задолженности приходится на центральное отопление и горячую воду.

"При этом в "ЛНР", в выпуске экспресс-статистики, отчитываются перед руководством террористов о перевыполнении оплат за коммунальные услуги в первой половине 2019 года, например, в Перевальском районе, сумма оплат достигла 111%. В статистике идет речь, что более 100% удалось достичь получением взысканий за предыдущие периоды задолженностей", - уточнили в СМИ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Выборы в ОРДЛО могут проходить только по украинскому законодательству и при отсутствии вооруженных группировок, - Зеленский

Поднять тарифы для жителей оккупированной части Луганской области предложила так называемая "республиканская служба по тарифам". По их мнению, они должны увеличиться от 7% до 10%.

Напомним, в июле 2019 Кабмин запретил применять ограничения поставок электроэнергии коммунальному предприятию "Вода Донбасса", являющемуся ключевым поставщиком питьевой воды для населенных пунктов региона.

Часть объектов КП "Вода Донбасса" находится на контролируемой Украины территории, часть - на оккупированной. В частности водозабор, станция фильтрации и подъема воды действует на подконтрольной Киеву территории, откуда эта вода подается в оккупированный Донецк в объеме 860 тыс. кубов ежесуточно.

Источник: https://censor.net.ua/n3162832
 
 
 Топ комментарии
 
Так и пенсии с коммунальными услугами - тоже нонсенс. Украина таким образом сама не признает оккупацию, раз все это оплачивает.
 показать весь комментарий
 
Тобто українська влада з українського бюджету виплачує пенсіонерам окупованих територій пенсії, які потім ці пенсіонери віддають російським окупантам.
 показать весь комментарий
 
Путлер Сивухе скажет - оплааатим! Живи-Те дальше! Тратьтесь, не парьтесь. "лишь бы не было войны"! Дуже дьякую!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Субсидии будут. Но только после возвращения законной власти Киева на оккупированные территории. А оккупантам никакие субсидии ни к чему.
 показать весь комментарий
 
та дело ни в этом
40 лямов торчат они нам
так это еще с учетом того шо у них тарифы в разы меньше
обрезать нах, пускай рашка оккупированые территории поит и греет
 показать весь комментарий
 
 
Не.надо тамженашимлюдям повысить пенсии и возить деньги им по домам😁шоб у ОБСЕ была работа😉
 показать весь комментарий
 
 
так вода на Мариуполь через Донецк идет...Здесь как бы не перекроешь..хотя надо было проложить новую ветку за 5 лет
 показать весь комментарий
 
 
с Луганска начали бы
одной "республикой" меньше было бы
 показать весь комментарий
 
 
Так и пенсии с коммунальными услугами - тоже нонсенс. Украина таким образом сама не признает оккупацию, раз все это оплачивает.
 показать весь комментарий
 
 
а разве Украина им поставляет газ или электроэнергию в ДЫРЫ? в статье не говорится кому зпдолжали жители. я так понимаю долги у них перед оккупационными властями.
 показать весь комментарий
 
В том то и дело, что Украина поставляет. И воду и свет. Система то была единая.
Жители оплачивают окупационным властям, а те ничено Украине не перечисляют ща полученные комунальные услуги.
Получается, что Украина, выплачивая пенсии, пособия и предоставляя комуналку, сама спонсирует террористов.
Отака ..., малята
 показать весь комментарий
 
 
кроме воды Украина ничего не поставляет . электроэнергия и газ идет с кацапстана. так что не придумывай.
 показать весь комментарий
 
вот за это я и люблю Петра Алексеевича
вместо того чтобы в крым сразу свет обрезать
и тоже самое сделать с ордло он пять лет щёки надувал и новые скрепы придумывал
свиноботы вот только не надо про армию
единственное чем он с ней связан, так это только то что он на ней паразитировал
... и парады проводил как в рашке и северной корее
 показать весь комментарий
 
 
Так поэтому его и не выбрали на второй срок. Дураков из всех делал
 показать весь комментарий
 
 
Так не треба було йому з усіх робити дурнів, бо 73% вже були дурнями.
 показать весь комментарий
 
 
вот поэтому эти дурни заставили умного побегать по стадиону, поссать в баночки и послали
 показать весь комментарий
 
 
как считаешь
свиноботы за него жопу рвут из за денех (места у корыта)
или по идейным соображениям?
если по идейным то почему у них не нашлось ему альтернативы на выборах в пику Зеленскому?
ведь столько ярких политиков в команде кроме Пеци? Парубий, Геращенко, Федина, Герасимов в конце концов
кстати почему Бутусов не пошёл в президенты? до сих пор недоумеваю( петр алексеевич не разрешил?
вангую следующие выборы будет мегазаруб Бутусов (свиноботы) и Дубинский (дубилы)
... но так как свиноботов всего 21% расклад понятен) остаётся только путч))
 показать весь комментарий
 
добавлю ... при этом с рыжим партнером забирали от туда продукцию ,на которой здесь набивали карманы ,при этом в наглую обвиняя попытки блокады этой продукции зрадою
 показать весь комментарий
 
 
Ты опять дура за свое. Уже вроде объяснили подробно, что "рыжий" возил "продукцию" не Пете, Сене и Вове, а себе, на свои предприятия, со своих же собственных предприятий. Точно так же из США, со своих собственных шахт. Цену на электричество устанавливает НКРЭ, ей вообще неважно где ты берешь уголь или газ, хоть бесплатно на Луне. Трудно понять, ЗЕбилка?
 показать весь комментарий
 
А ты гаденыш посмотри в зеркало. Там герой войны, благодетель, волонтер, чесняга? Та нет, там мелкое барыжное существо, мародёр и ничтожество, которое кукарекает на других, не замечая бревно в своем глазу.
 показать весь комментарий
 
Зачем субсидии если есть лохи- налогоплательщики Украины которые это все и оплатят. Вы думаете они будут без отопления сидеть? Нет, там женашилюди, это вы без дорог и повышений зарплат будите сидеть, можете даже не сомневаться
 показать весь комментарий
 
 
скамейку было реально жаль
но она того реально стоила)
я бы это ролик 9-го в париже показал
 показать весь комментарий
 
Напевно пора нам видавати їм субсидії. Це ж наші люди.
 показать весь комментарий
 
 
Сделать вычет из пенсий и др. пособий.
А может их дешевле продать, чем содержать?!🤔
Сарказм
 показать весь комментарий
 
 
Путлер Сивухе скажет - оплааатим! Живи-Те дальше! Тратьтесь, не парьтесь. "лишь бы не было войны"! Дуже дьякую!
 показать весь комментарий
 
 
Наши пенсионеры богатые, заплатят и за себя, и за лугандонцев.
Команда Сивох так решила.
 показать весь комментарий
 
 
Я не хочу, бо у мене пенсія лише трохи вища за середню!
 показать весь комментарий
 
 
Референдум з цього питання хитрозроблені зелені проводити не будуть.
 показать весь комментарий
 
 
Кожен з українців кине по якихось 2 гривні Жителі окупованих територій Луганщини накопичили борг за комунальні послуги в $40 млн - Цензор.НЕТ 1833 І так до другого пришестя.

І колаборанти зразу ********* Україну. Жителі окупованих територій Луганщини накопичили борг за комунальні послуги в $40 млн - Цензор.НЕТ 1833
 показать весь комментарий
 
 
порохоботка! а последние пять лет кто лугондонцам давал БЕСПЛАТНУЮ воду? неужели "Команда Сивох"??
 показать весь комментарий
 
 
зебот, зачем зеленые Сивохи хотят еще и наградить лугандонцев за неплатежи пенсиями и соцвыплатами прямо на оккупированных территорях?
 показать весь комментарий
 
 
В Мариуполь через Донецк вода идет..не перекроешь
 показать весь комментарий
 
Це Домбас, який годував усю Україну! Що трапилося?😦
 показать весь комментарий
 
 
Отправьте туда Сивоху с баблом, пусть поможет терпильцам...
 показать весь комментарий
 
 
Нехай їм кАнцерти з 95-го Портала показує Жителі окупованих територій Луганщини накопичили борг за комунальні послуги в $40 млн - Цензор.НЕТ 4884
 показать весь комментарий
 
 
Тобто українська влада з українського бюджету виплачує пенсіонерам окупованих територій пенсії, які потім ці пенсіонери віддають російським окупантам.
 показать весь комментарий
 
 
мы- гуманисты..., жаль, что это только светит, но никак не греет...
 показать весь комментарий
 
А общая сумма за газ - 2,7млрд долларов. Вот это, пенсии и другое они "повесят" на Украину. Дорого же зебилы обходятся стране. Я еще Коломойского сюда не считал. У Гнусавого теперь просто выхода нет, кроме как продать Украину по дешевке. Заказывали РОЗПРОДАЖ? Вот и оно. Этим выродкам не отказать в чувстве юмора. Да и кино они любят. Голливудский сценарий оказывается вполне можно реализовать в реальности.
 показать весь комментарий
 
 
Ну с каломойским могут быстро порешать отправив роту ССО и зачистив под всю его шоблу..для спокойствия в стране..Да Запад озаботиться и скоро забудет
 показать весь комментарий
 
Не думаю, что все так просто.Я серьезно оцениваю возможность существования связки Путин-Коломойский. Для Путина на данном этапе Коломойский - просто идеальный инструмент дестабилизации ситуации. Грех таким не воспользоваться. И танки не нужны, есть беня. Потому ротой спецназа здесь не обойтись. Это новый Медведчук: вроде червь, но не раздавить.
 показать весь комментарий
 
Понять и простить! Списать их долги, они же люди....
 показать весь комментарий
 
 
пора раскидать эту мелочь долги лугандона на 73% Жителі окупованих територій Луганщини накопичили борг за комунальні послуги в $40 млн - Цензор.НЕТ 3316
 показать весь комментарий
 
 
Вже 52%, турборежим однако, хоча ідея класна!
 показать весь комментарий
 
 
та заплатим со своего кармана! пихуй! да ваЗЕлиноиды?!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ищо це такэ по сравнению с внешним долгом украины? Жителі окупованих територій Луганщини накопичили борг за комунальні послуги в $40 млн - Цензор.НЕТ 707
 показать весь комментарий
 
А ти долг США видел? За Україну з маленької літери тобі атата!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
тока не бий мэнэ, о великий и ужасный!
 показать весь комментарий
 
Сейчас Сивoxyй кинется им на помощь. За наш счет.
 показать весь комментарий
 
 
за версією жирнодупої сівухи - ще вибачитися перед даунбасітами
 показать весь комментарий
 
 
"...накопичили борг..."
===
Як це накопичили? Накопичити можна лише гроші на банківському рахунку чи в панчосі Жителі окупованих територій Луганщини накопичили борг за комунальні послуги в $40 млн - Цензор.НЕТ 3795
А тут просто "заборгували".
 показать весь комментарий
 
 
вони там не платять нічого!
І НІЧТО І НІЧОГО НЕ ВІДКЛЮЧАЄ ЇМ!
А *****?
Вони ж кормільці України!
 показать весь комментарий
 
 
алконавт сивуха погасить за наш рахунок...
 показать весь комментарий
 
 
Это же такая мелочь, мы еще 60-70 миллиардов им на пенсии дадим, а потом Фопы закроем хотя бы на половину, бо "барыги" и мало платят, и не дополучением в бюджет как минимум еще миллиардов 30-40, ну а там гляди и супер инфляция с дефолтом подкатят, во общим готовьтесь к "общенациональной лиги смеха"
 показать весь комментарий
 
 
Сажите спасибо г-нДону Гончаруку. Гетманцеву, Герусу и Маркаровой. Что тарифы, что ФОПы, что продажа земли по-Мадагаскарски. Африка, *****. ***** Педро разорил страну. а эти ничего не делают. Решили тоже по-быстрому нахапать и свалить.
 показать весь комментарий
 
Ми не платимо то у нас немає ні води , ні опалення. Чому ми повинні опікуватися проблемами терористів і окупантів? І чому ми повинні платити за окупацію? За окупацію повинен платити ворог,як грошами так і своїми життями.Акція сівохо "допоможи окупувати свою країну" нам не подобаються.
 показать весь комментарий
 
 
От 7 до 10%? Та не вже? Брешут. С 1 сентября тариф на воду и водоотведение составил 150%. Увеличили на 50% сразу.
 показать весь комментарий
 
то ненормально, шо нас хвилюють чужі борги
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх