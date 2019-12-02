 Установлены подозреваемые в нападении на члена кадровой комиссии Генпрокуратуры Леменова: один арестован, второй - в розыске, - ГПУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"Утром 8 ноября 2019 г. на потерпевшего напали два человека. Один нанес удар в область головы сзади, а другой забрызгал лицо слезоточивым газом. По данному факту было открыто производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). После проверки камер видеонаблюдения в районе совершения преступления следствие вышло на вероятных нападавших, а также на лицо, которое привезло их к месту нападения и забрало оттуда на автомобиле. 27 ноября 2019 г, по месту жительства указанных лиц провели обыски, один из подозреваемых задержан, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Второй участник нападения объявлен в розыск", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Налетели сзади, ударили по голове, запшикали баллончиком, - член кадровой комиссии ГПУ Леменов рассказал подробности нападения на него

Напомним, 8 ноября 2019 г. в Киеве двое неизвестных с применением газового баллончика напали на члена второй кадровой комиссии ГПУ. В результате нападения ему были нанесены телесные повреждения. Пострадавший был доставлен в одну из больниц Киева для оказания медицинской помощи. Национальная полиция предварительно квалифицировала нападение как хулиганство (ч. 4 ст. 296 УК Украины) и начала расследование.

Цензор.НЕТ публиковал интервью с Александром Леменовым: "Возможно, хотели запугать, чтобы меньше комментировал какие-то темы или думал, как я голосую во время отбора прокуроров".