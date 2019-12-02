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 Общество
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Все про:ГПУ (9524) нападение (1795) Леменов Александр (11)

 Установлены подозреваемые в нападении на члена кадровой комиссии Генпрокуратуры Леменова: один арестован, второй - в розыске, - ГПУ

Национальная полиция под процессуальным руководством прокуратуры установила лиц, подозреваемых в нападении на одного из членов второй кадровой комиссии Генеральной прокуратуры Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"Утром 8 ноября 2019 г. на потерпевшего напали два человека. Один нанес удар в область головы сзади, а другой забрызгал лицо слезоточивым газом. По данному факту было открыто производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). После проверки камер видеонаблюдения в районе совершения преступления следствие вышло на вероятных нападавших, а также на лицо, которое привезло их к месту нападения и забрало оттуда на автомобиле. 27 ноября 2019 г, по месту жительства указанных лиц провели обыски, один из подозреваемых задержан, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Второй участник нападения объявлен в розыск", - говорится в сообщении.

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Напомним, 8 ноября 2019 г. в Киеве двое неизвестных с применением газового баллончика напали на члена второй кадровой комиссии ГПУ. В результате нападения ему были нанесены телесные повреждения. Пострадавший был доставлен в одну из больниц Киева для оказания медицинской помощи. Национальная полиция предварительно квалифицировала нападение как хулиганство (ч. 4 ст. 296 УК Украины) и начала расследование.

Цензор.НЕТ публиковал интервью с Александром Леменовым: "Возможно, хотели запугать, чтобы меньше комментировал какие-то темы или думал, как я голосую во время отбора прокуроров".

Источник: https://censor.net.ua/n3162830
 
 
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подозрительно все как-то. по-европейски
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не был бы членом второй кадровой комиссии никто бы об этом даже не узнал
не представляю чтобы было если бы зацепили члена первой кадровой комиссии
минимум план перехват
... предлагаю всем прокурорским и к ним причастным выдать желтые штаны, во избежание
последующих подобных случаев
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Самое смешное будет когда" лицо " привозившее и увозившее на автомобиле окажется прокурором.Это будет дно
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а был бы журналистом каким или, не дай бог, активистом, хрен бы нашли и даже хрен бы искали...
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Не, он им живой нужен при следующем кадровом рассмотрении...
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Да блин, представляю кто это подвозил "хулиганов", на какой машине и с какими номерами...
Интересно, а если Рябошапке дать по голове тупым предметом и забрызгать лицо Черемухой - тоже 296-я или, как говорят в народе, "бакланка"?
А если... ух, вспомнил бабу-коммисара - больше не буду...
Встановлено підозрюваних у нападі на члена кадрової комісії Генпрокуратури Лємєнова: одного заарештовано, другий - у розшуку, - ГПУ - Цензор.НЕТ 5592

Боевая "сестра" Мендель из женского батальона смерти им. Сороса!
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так быстро отловили, что есть ощущение полного контроля происходящего. или правильные менты кроме в кино и гробах все же бывают в виде исключения?
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