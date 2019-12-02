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 Политика Украины
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Все про:Россия (74415) Евросоюз (12690) Боррель (2)

 Некоторые страны ЕС резко выступают против нормализации отношений с Россией, - глава европейской дипломатии Боррель

Часть стран ЕС не хотят двигаться в сторону нормализации отношений с Россией, заявил в воскресенье новый глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Это вопрос (отношения с РФ. - Ред.), по которому нет единства. Некоторые страны резко выступают против нормализации отношений с Россией. В то же время другим хотелось бы сделать это. Санкции (против РФ. - Ред.) введены, однако сами по себе они не могут считаться политическим курсом", - сказал он в интервью газете El Pais, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Боррель констатировал, что еще одна тема, которая вызывает споры между странами ЕС - это сотрудничество с Китаем. В частности, как сообщалось, речь идет о спорах насчет реализации китайского проекта "Один пояс - один путь".

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"Здесь есть разногласия: некоторые страны очень хотят заключать соглашения с Китаем, а у других есть опасения", - сказал глава дипломатии ЕС.

Источник: https://censor.net.ua/n3162827
 
 
 Топ комментарии
 
нормальные отношения с ненормальным - не иметь с ним никаких отношений
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Зачем нормализировать с ненормальным ?
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"Вынужденному жить по соседству с упырём, следует иметь при себе заострённый осиновый кол...
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нормальные отношения с ненормальным - не иметь с ним никаких отношений
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Деньги не пахнут!! основной жизненный принцип желающих не видеть бандитские действия кацапов
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в данном вопросе мне ближе украинская позиция "один пояс - свои шаровары ближе к телу"
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А цього статечного пана це дивує? Його рідна країна не мала з кацапами спільних кордонів, тому він поводиться, як ягня, яке ніколи не бачило вовка, але хоче з ним дружити.
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Нічого нормалізовувати. Нормалізації бути не може в принципі, бо московія неспроможна на нормальні відносини.
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"Вынужденному жить по соседству с упырём, следует иметь при себе заострённый осиновый кол...
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В деяких країн притомне керівництво. Тому вони проти нормалізації стосунків з мавпою при ядреній зброї. В решти пам'ять закоротка і москальський грошовий допінг.
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Странно, это же по Боррелю выходит что остальные страны ЕС - идиоты. Зачем он унижает европейцев?
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А хіба ідіота можна принизити назвавши ідіотом? Хоча хто зна - толерастія блін. .
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Мислять реалістично.
рашка проводить війну із заходом.
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Алла Мегель
3 ч. ·

Звідки взялась чверть населення, що від початку не мала ілюзій стосовно "нової", "********", "креативної" і т.д. влади?
Так це - просто.
- населення поділяється на тих, хто історію знає і на тих , хто не знає.
- а потім ті, хто знають історію, поділяються на тих, кого вона вчить, і тих, кому розуму не додає.
25% - то і є ті, хто історію вчить і кого вона навчає.

Ось така математика
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за освітою та баришня - філолух, це багато пояснює
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ага... швидко заб'є такого як ви вказівною паличкою.
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Есть люди, которые плохо относятся к дикарям-каннибалам не потому что расисты, а потому что непримиримо относятся к каннибализму. И пока те дикари не перестанут есть людей, они так и будут относиться. Вот точно так же и в отношениях тех стран к Раше.
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А ты российская подстилка Боррель хочешь, тогда и двигайся в Магадан.
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Він свою позицію в процитованому не озвучує
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видимо те страны укоторые нормальное отношение уже испытали...
против остались те, которые еще не прочухали братскость русни.
потом будут кричать пуще тех кто уже против .
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какие нормальные отношения вообще могут быть с козломордыми? человек выращивает, например, скот на мясо, ну какие нормальные отношения со скотом?
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рано или поздно все нормализуется, ящетаю...все будет хорошо...
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