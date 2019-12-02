 Некоторые страны ЕС резко выступают против нормализации отношений с Россией, - глава европейской дипломатии Боррель

"Это вопрос (отношения с РФ. - Ред.), по которому нет единства. Некоторые страны резко выступают против нормализации отношений с Россией. В то же время другим хотелось бы сделать это. Санкции (против РФ. - Ред.) введены, однако сами по себе они не могут считаться политическим курсом", - сказал он в интервью газете El Pais, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Боррель констатировал, что еще одна тема, которая вызывает споры между странами ЕС - это сотрудничество с Китаем. В частности, как сообщалось, речь идет о спорах насчет реализации китайского проекта "Один пояс - один путь".
"Здесь есть разногласия: некоторые страны очень хотят заключать соглашения с Китаем, а у других есть опасения", - сказал глава дипломатии ЕС.
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рашка проводить війну із заходом.
3 ч. ·
Звідки взялась чверть населення, що від початку не мала ілюзій стосовно "нової", "********", "креативної" і т.д. влади?
Так це - просто.
- населення поділяється на тих, хто історію знає і на тих , хто не знає.
- а потім ті, хто знають історію, поділяються на тих, кого вона вчить, і тих, кому розуму не додає.
25% - то і є ті, хто історію вчить і кого вона навчає.
Ось така математика
против остались те, которые еще не прочухали братскость русни.
потом будут кричать пуще тех кто уже против .