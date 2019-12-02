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 Политика Украины
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 Выборы в ОРДЛО могут проходить только по украинскому законодательству и при отсутствии вооруженных группировок, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что позиция Украины по местным выборам в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) заключается в том, что они могут проходить только по украинскому законодательству.

"Выборы проходят по украинскому законодательству. И украинский закон исключает присутствие людей с оружием. Все украинские партии должны иметь доступ, наблюдатели, журналисты, ОБСЕ, Центральная избирательная комиссия Украины. Если есть вооруженные группировки, ни одна партия не пойдет участвовать в выборах там", - сказал он в интервью западным СМИ Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazera Wyborcza, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Говоря о вопросе контроля над границей с Российской Федерацией, Зеленский указал, что "это будет самый сложный вопрос из всех, если мы когда-нибудь придём к его обсуждению".

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"Я говорю им честно: я не согласен с тем, как этот вопрос был решен в Минске. Согласно Минским соглашениям, сначала пройдут выборы, затем контроль над границей", - сказал президент Украины.

Зеленский отметил, что такова позиция украинцев по данному вопросу, но это не записано в Минских соглашениях.

"К сожалению, у нас там есть противоречие. И, конечно, должны решить эту проблему", - подчеркнул он.

Источник: https://censor.net.ua/n3162826
 
   
 Топ комментарии
 
Тут на мирной территории идиота выбрали,
представляю, что выберут в ОТСОСе...
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Альтернатива.Зараз є єдина альтернатива,стіну до неба,доки у Донецьку не почнуть ходити з портретами Степана Бандери,та співати Гімн України.
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Мінським домовленностям від Поці,немає альтернативи))
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Кремль готовится уничтожить Украину с помощью Зеленского, и только Зеленский может этого не допустить - Пионтковский
Думаю, что они уверены, что тройка смотрящих (Ермак, Богдан, Коломойский) полностью контролирует клиента. Зеленский приедет и подпишет уже согласованный Ермаком документ. Пушилин и Жириновский работают сегодня по заказу Кремля не на 9 декабря, а на 10-ое.Путину важно, чтобы 9 декабря воспринималось в Украине не просто как позор, а как позор немыслимый. Чтобы Зеленский после встречи с Путиным один на один, которую он так страстно добивался, выглядел точно так же как Трамп 16 июля 2018 года.10 декабря Кремлю нужен в Киеве массовый протест с требованиями отставки Зеленского. Внедрённые в толпу российские диверсанты, которыми давно уже нашпигован Киев, придадут выступлениям насильственный характер. Сам Зеленский является для Москвы расходным материалом. В Кремле уже намечены другие гауляйтеры.Далее все предсказуемо, включая благословение Путина на «восстановление на Украине конституционного порядка», данное Макроном и Меркель, повязавшими себя накануне участием в мюнхенской парижской сделке.

Сломать этот кремлевский сценарий может только один человек. Его зовут Владимир Зеленский. Это почти невозможно. Но есть художественный прецедент. Знаменитый фильм Роберта Росселлини «Генерал делла Ровере», сюжет которого основан на реальных событиях Второй мировой войны. Оккупанты назначают случайного человека на роль фейкового лидера Сопротивления. До поры до времени он следует их программе, но в решающий момент увлекается своей ролью, выходит из-под их контроля и становится реальным героем.
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***
говорила... говорила и сама себе не верила... (с)
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Молодец Зеленский президент Украины, настоящий.
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оно шо с дуба впало Вибори в ОРДЛО можуть відбуватися тільки за українським законодавством і за відсутності збройних угруповань, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6824 тебе на весь мир продемонстрировали с отдачей кораблей их состоянием как все будет объясните ему кто нибудь
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Не верю, ни каких там выборов по укр.законам не будет. Этот регион просран, проукраинские и вообще способные мыслить уехали, осталась смесь ваты и второсортной понаехавшей русни, и они уже 5-й год плодятся.
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Отже, настав час діяти

9 грудня шановний пан Зеленський поїде до Парижа, де буде про щось домовлятися із Путіним. Про що - гадки не маємо. І ніхто не має. Виходячи із наших інсайдів і відкритої інформації складається враження, що українська сторона не має взагалі ніякого плану дій. Тому результати перемовин принципово непередбачувані. Можуть ні про що не домовитись (і це далеко не найгірший варіант), а може бути і так, що Україна в особі пана Зеленського візьме на себе зобов'язання, наприклад, провести прямі перемовини із маріонетками із ОРДЛО (тим самим фактично визнавши "ДНР" та "ЛНР"). Або, як варіант, підпише контракт про газ з "Газпромом", за яким Україна знову потрапить у залежність від РФ. Або розведе війська по всій лінії розмежування. Або, або, або...

Ми збираємось на Банковій 8 грудня, у неділю, о 19:00. Ми проведемо там ніч, наступний день, коли будуть йти перемовини у Нормандському форматі, і дочекаємося новин з Парижа. Ми впевнені, що пан Зеленський на перемовинах буде налаштований більш обережно, якщо знатиме, що вдома його чекатимуть... в усіх сенсах.

Якщо Україна в особі Зеленського не здасть позиції, не домовиться із ворогом і не капітулює - добре. Якщо навпаки - тим гірше для Зеленського і його оточення. Поснідаємо в пеклі.

Якщо ви чекали знаку, то це ось він. День "Д" - 8 грудня. Висадка на Банковій. Беріть поганий настрій, є підозра, що він знадобиться.

Вибори в ОРДЛО можуть відбуватися тільки за українським законодавством і за відсутності збройних угруповань, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2449

Чи буде реакція - залежить від того, скільки нас буде.
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Ніяких виборів в ОРДЛО найблищі років з десять! Це є загально світова практика! Має бути призначена тимчасова військова адміністрація, що буде перейматись соціальними питаннями, а не політичними. Лугандонам треба не влада, а реабілітація від умов постійного страху, людські умови життя і психологічна підтримка ЗМІ
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Тому єдина українська умова до росіян має бути така - рашковани мають ушитись з українського Донбасу без всяких умов. Якщо ні - оголошення Раші окупантом, стіна від Лугандону і нехай опікуються цими людьми самі, як зазначено в міжнародних положеннях про окуповані теріторії
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Зеля едет возвращать нашу территорию, хочет вернуть туда закон Украины, порядок. А главное - вернуть нашу территорию.
А трусливый скот предлагает тут отгородиться от своей территории стеной и забором. Т.е. не передача под контроль ВСУ, а оставить нашу землю сепарам и бандитам.
К счастью, Зеленский слышит людей и как раз говорит, что первым делом установить там закон и порядок, только потом выборы.

Напомню ещё раз, что мы ждём от Саммита в Париже.

Главное, что бы подписанные на Самми документы были максимально выгодные Украине.
Жду как минимум полного перехода ОРДЛО под контроль ВСУ, восстановления там украинских законов и только потом выборы. Зеля должен максимально продавит Путина и вернуть нашу территорию на наших же условиях! В противном случае усиление санкций и дальнейшая международная изоляция Рашки.
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Смешно читать Ваш пост, молодой человек.
А можно нескромный вопрос: почему Вы пишете из Америки? Вас Порошенко из страны выгнал?
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Нет, живу и работаю в другой стране.
Но мы тут не флажки обсуждаем, а возврат наших территорий.
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Да флажки тоже.
И что: Вы считаете, что кацапия 300 с лишним лет уничтожала украинцев для того, чтобы какой-то "политик" от клоунады "договорился" с инициатором агрессии о мирном и спокойном движении Украины в Европу? И американцы взяли Вас с такими мозгами на высокооплачиваемую работу? Серьёзно?
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Вы на мою предыдущую реплику "лайк" поставили... Что Вам в ней понравилось? Вибори в ОРДЛО можуть відбуватися тільки за українським законодавством і за відсутності збройних угруповань, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8812
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Хотя бы адекватная реакция. И то радует)
А вот по поводу мира, то со стороны, конечно, позиция Зели не самая сильная. Но он хочет найти решение проблемы. Понятно, что в чем-то нам придётся уступить. Но у нас есть поддержка со стороны ЕС, какая-то ещё осталась поддержка со стороны США. Есть санкции, их никто не отменял. У Зели есть шанс запустить процесс возврата наших территорий.
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Про адекватную реакцию, извините, не понял. Это Вы о чем???
"Понятно, что в чем-то нам придётся уступить. " -- этот Ваш тезис последнее время стал маркером антиукраинских сил. Т.е. кто так говорит -- тот против Украины. Вы это понимаете?
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Т.е. я продолжаю не понимать американцев, которые взяли Вас к себе на работу.
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Какие нах выборы без контроля границы?????
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Напомните, пожалуйста: когда прошли выборы в Германии после падения Берлинской стены?
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Там была совершенно другая ситуация!
В данной ситуации выборы - это существенный шаг к возврату законной власти. И чем скорее в ОРДЛО будет законная власть, тем легче будет постепенно вернуть их в состав Украины.
У немцев такой задачи вообще небыло, там были вопросы больше организационно-правовые и экономические.
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Sluga.Naroda.s04e06.WEB-DL.720p

Случайно по телеку увидел трансляцию одного весьма примечательного видео с Банковой. Причем, на нескольких каналах. Но я о другом.
Ребята, они реально продолжают СНИМАТЬ КИНО! Зашел в ютубовский онлайн одного из телеканалов, открутил хронометраж, сделал скриншоты.

Вибори в ОРДЛО можуть відбуватися тільки за українським законодавством і за відсутності збройних угруповань, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5756

Вибори в ОРДЛО можуть відбуватися тільки за українським законодавством і за відсутності збройних угруповань, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5573

Вибори в ОРДЛО можуть відбуватися тільки за українським законодавством і за відсутності збройних угруповань, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6133

Это снимают не «традиционные» операторы-новостийщики, это снимают киношные операторы. Несколько видеокамер, разные общие планы, «наезды», крупные планы, «отъезды», … Ну, все точь в точь, как в «Слуге народа» или там в «Сватах»! Красавцы. Кто-то у них очень круто разбирается в том, как зомбировать избирателей.

Ну, и по сабжу, т.е. тарифам. Очень тонко подводят к одному безальтернативному решению - «Хотели снижение тарифов?! Окей. Их есть у нас. Что в основе? Правильно, газ. Где самый дешевый газ? Опять правильно, в России! Кто против? Нет таких, все за!».
Браво! Б......ть.
Hennadiy Minayev
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Наивный и глупый. Это его заявление свидетельствует о сдаче позиций Украины.Прежде всего контроль границы с выводом российских войск, разоружение местных бандитов и только потом выборы.
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Любое дело которое будет выполнять идиот , всегда будет идиотским .По тому но увы , в то что дилетант сможет отстоять хоть малюсенькую часть наших интересов , я не верю.Ну не может боксер любитель , начавший заниматься боксом пол года назад выиграть бой у боксера профессионала который этим зарабатывает себе на шикарную жизнь больше десятка лет. По тому чуда не будет , будет КАПИТУЛЯЦИЯ , в той или иной форме , возможно будет новый майдан и уже настоящая гражданская война и российские войска в Киеве то же очень могут быть . А может мы просто проглотим позорную капитуляцию и будем и дальше радоваться , тому что у нас нет войны , а про то что этим мы отберем будущее у своих детей и внуков , на хер надо думать , вырастут пусть сами о себе думают , мы тут не при чем. Мы всего лишь безмозглое стадо думающее телевизором и нас 73% страны.
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Сейчас там вообще нельзя проводить никакие выборы, т.к. нормальные люди давно оттуда выехали и остались одни крысы! А выборами можно только узаконить ситуацию!
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Кто знает: а может это и есть цель нашего президента? Мы же не знаем о чем он с ****** по телефону договорился, какой там откат за успешно проведенную операцию... .
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"Согласно Минским соглашениям, сначала пройдут выборы, затем контроль над границей", - сказал президент Украины." - вот такая интерпритация Минских соглашений у ПреЗЕдента в отличиии от Порошенка,который говорил вначале контроль над границей, а потом все остальное.Отсюда и договорняк ермака на формулу Штанмайера, отсюда и посыл ЗЕ "Говоря о вопросе контроля над границей с Российской Федерацией, Зеленский указал, что "это будет самый сложный вопрос из всех, если мы когда-нибудь придём к его обсуждению". Источник: https://censor.net.ua/n3162826
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Ви уважно прочитайте цю стат'ю.В Мiнську-спочатку вибори,потiм контрольз кордоном. Зеленський говорить,що спочатку контроль за кордоном,потiм вибори,а це ж правiльний погляд на стан речей.Я пiдтримую Зеленського,це проукраiнська позицiя,з чим громадян-патрiотiв i вiтаю.Те, що iншi побачили не те що э,то iхнi проблеми -бачити в кривому дзеркалi.
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