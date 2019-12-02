 Выборы в ОРДЛО могут проходить только по украинскому законодательству и при отсутствии вооруженных группировок, - Зеленский

"Выборы проходят по украинскому законодательству. И украинский закон исключает присутствие людей с оружием. Все украинские партии должны иметь доступ, наблюдатели, журналисты, ОБСЕ, Центральная избирательная комиссия Украины. Если есть вооруженные группировки, ни одна партия не пойдет участвовать в выборах там", - сказал он в интервью западным СМИ Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazera Wyborcza, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Говоря о вопросе контроля над границей с Российской Федерацией, Зеленский указал, что "это будет самый сложный вопрос из всех, если мы когда-нибудь придём к его обсуждению".
"Я говорю им честно: я не согласен с тем, как этот вопрос был решен в Минске. Согласно Минским соглашениям, сначала пройдут выборы, затем контроль над границей", - сказал президент Украины.
Зеленский отметил, что такова позиция украинцев по данному вопросу, но это не записано в Минских соглашениях.
"К сожалению, у нас там есть противоречие. И, конечно, должны решить эту проблему", - подчеркнул он.
Думаю, что они уверены, что тройка смотрящих (Ермак, Богдан, Коломойский) полностью контролирует клиента. Зеленский приедет и подпишет уже согласованный Ермаком документ. Пушилин и Жириновский работают сегодня по заказу Кремля не на 9 декабря, а на 10-ое.Путину важно, чтобы 9 декабря воспринималось в Украине не просто как позор, а как позор немыслимый. Чтобы Зеленский после встречи с Путиным один на один, которую он так страстно добивался, выглядел точно так же как Трамп 16 июля 2018 года.10 декабря Кремлю нужен в Киеве массовый протест с требованиями отставки Зеленского. Внедрённые в толпу российские диверсанты, которыми давно уже нашпигован Киев, придадут выступлениям насильственный характер. Сам Зеленский является для Москвы расходным материалом. В Кремле уже намечены другие гауляйтеры.Далее все предсказуемо, включая благословение Путина на «восстановление на Украине конституционного порядка», данное Макроном и Меркель, повязавшими себя накануне участием в мюнхенской парижской сделке.
Сломать этот кремлевский сценарий может только один человек. Его зовут Владимир Зеленский. Это почти невозможно. Но есть художественный прецедент. Знаменитый фильм Роберта Росселлини «Генерал делла Ровере», сюжет которого основан на реальных событиях Второй мировой войны. Оккупанты назначают случайного человека на роль фейкового лидера Сопротивления. До поры до времени он следует их программе, но в решающий момент увлекается своей ролью, выходит из-под их контроля и становится реальным героем.
говорила... говорила и сама себе не верила... (с)
9 грудня шановний пан Зеленський поїде до Парижа, де буде про щось домовлятися із Путіним. Про що - гадки не маємо. І ніхто не має. Виходячи із наших інсайдів і відкритої інформації складається враження, що українська сторона не має взагалі ніякого плану дій. Тому результати перемовин принципово непередбачувані. Можуть ні про що не домовитись (і це далеко не найгірший варіант), а може бути і так, що Україна в особі пана Зеленського візьме на себе зобов'язання, наприклад, провести прямі перемовини із маріонетками із ОРДЛО (тим самим фактично визнавши "ДНР" та "ЛНР"). Або, як варіант, підпише контракт про газ з "Газпромом", за яким Україна знову потрапить у залежність від РФ. Або розведе війська по всій лінії розмежування. Або, або, або...
Ми збираємось на Банковій 8 грудня, у неділю, о 19:00. Ми проведемо там ніч, наступний день, коли будуть йти перемовини у Нормандському форматі, і дочекаємося новин з Парижа. Ми впевнені, що пан Зеленський на перемовинах буде налаштований більш обережно, якщо знатиме, що вдома його чекатимуть... в усіх сенсах.
Якщо Україна в особі Зеленського не здасть позиції, не домовиться із ворогом і не капітулює - добре. Якщо навпаки - тим гірше для Зеленського і його оточення. Поснідаємо в пеклі.
Якщо ви чекали знаку, то це ось він. День "Д" - 8 грудня. Висадка на Банковій. Беріть поганий настрій, є підозра, що він знадобиться.
Чи буде реакція - залежить від того, скільки нас буде.
А трусливый скот предлагает тут отгородиться от своей территории стеной и забором. Т.е. не передача под контроль ВСУ, а оставить нашу землю сепарам и бандитам.
К счастью, Зеленский слышит людей и как раз говорит, что первым делом установить там закон и порядок, только потом выборы.
Напомню ещё раз, что мы ждём от Саммита в Париже.
Главное, что бы подписанные на Самми документы были максимально выгодные Украине.
Жду как минимум полного перехода ОРДЛО под контроль ВСУ, восстановления там украинских законов и только потом выборы. Зеля должен максимально продавит Путина и вернуть нашу территорию на наших же условиях! В противном случае усиление санкций и дальнейшая международная изоляция Рашки.
А можно нескромный вопрос: почему Вы пишете из Америки? Вас Порошенко из страны выгнал?
Но мы тут не флажки обсуждаем, а возврат наших территорий.
И что: Вы считаете, что кацапия 300 с лишним лет уничтожала украинцев для того, чтобы какой-то "политик" от клоунады "договорился" с инициатором агрессии о мирном и спокойном движении Украины в Европу? И американцы взяли Вас с такими мозгами на высокооплачиваемую работу? Серьёзно?
А вот по поводу мира, то со стороны, конечно, позиция Зели не самая сильная. Но он хочет найти решение проблемы. Понятно, что в чем-то нам придётся уступить. Но у нас есть поддержка со стороны ЕС, какая-то ещё осталась поддержка со стороны США. Есть санкции, их никто не отменял. У Зели есть шанс запустить процесс возврата наших территорий.
"Понятно, что в чем-то нам придётся уступить. " -- этот Ваш тезис последнее время стал маркером антиукраинских сил. Т.е. кто так говорит -- тот против Украины. Вы это понимаете?
В данной ситуации выборы - это существенный шаг к возврату законной власти. И чем скорее в ОРДЛО будет законная власть, тем легче будет постепенно вернуть их в состав Украины.
У немцев такой задачи вообще небыло, там были вопросы больше организационно-правовые и экономические.
Случайно по телеку увидел трансляцию одного весьма примечательного видео с Банковой. Причем, на нескольких каналах. Но я о другом.
Ребята, они реально продолжают СНИМАТЬ КИНО! Зашел в ютубовский онлайн одного из телеканалов, открутил хронометраж, сделал скриншоты.
Это снимают не «традиционные» операторы-новостийщики, это снимают киношные операторы. Несколько видеокамер, разные общие планы, «наезды», крупные планы, «отъезды», … Ну, все точь в точь, как в «Слуге народа» или там в «Сватах»! Красавцы. Кто-то у них очень круто разбирается в том, как зомбировать избирателей.
Ну, и по сабжу, т.е. тарифам. Очень тонко подводят к одному безальтернативному решению - «Хотели снижение тарифов?! Окей. Их есть у нас. Что в основе? Правильно, газ. Где самый дешевый газ? Опять правильно, в России! Кто против? Нет таких, все за!».
Браво! Б......ть.
Hennadiy Minayev