 В детском саду Киева произошел пожар, погиб мужчина, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом собщает пресс-служба ГСЧС.

По данным ведомства, 2 декабря, в 6:57 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на проспекте Гагарина, 9-А, что в Днепровском районе столицы.

Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что пожар возник на первом этаже детского учебного заведения. На момент прибытия спасательных подразделений возле дома находилось тело мужчины 1945 г.р., вероятно охранника заведения, который пытался самостоятельно потушить пожар.

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В 7:20 пожар площадью 5 кв. м был локализован, а в 07:35 - ликвидирован.

На месте пожара работало 5 единиц пожарно-спасательной техники и около 23 человек личного состава.

Причина пожара и обстоятельства смерти человека будут установлены правоохранительными органами.