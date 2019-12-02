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 За рубежом
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Все про:Индия (179) ядерное оружие (617)

 Индия провела успешное испытание баллистической ракеты, способной нести ядерный боезаряд

Стратегические силы Индии в субботу провели успешное испытание баллистической ракеты среднего радиуса действия наземного базирования Agni-III, способной нести ядерную головную часть, сообщили представители командования.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", пуск ракеты с дальностью 3 тыс. км был осуществлен с мобильной установки на полигоне на индийском острове Абдул Калам в Бенгальском заливе.

Это был первый пуск ракеты данного типа, осуществленный в темное время суток.

Состоящая с 2011 года на вооружении армии Индии ракета Agni-III является твердотопливной и состоит из двух ступеней. Ее длина достигает 17 метров, диаметр - 2 метра, а стартовая масса составляет 50 тонн. Она может нести боеголовку в ядерном и обычном оснащении весом до 1,5 тонн.

Помимо Agni-III Индия также располагает баллистическими ракетами Agni-I с дальностью 750 км, Agni-II с дальностью 2 тыс. км, Agni-IV с дальностью 4 тыс. км и Agni-V с дальностью 5 тыс. км. Все они способны нести ядерную боеголовку.

Первое испытание ракеты большой дальности Agni-V было проведено еще в 2012 году. Как отмечали местные СМИ, в зоне поражения этой ракеты находится, к примеру, вся территория Китая и другие отдаленные территории в Азии. Таким образом, Индия фактически вошла в клуб государств, обладающим этим видом стратегических вооружений. В настоящее время в него входят Россия, США, Китай, Великобритания и Франция.

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Источник: https://censor.net.ua/n3162819
 
   
 Топ комментарии
 
вот как надо заботиться о своей териториальной безопастности
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По баллистической траектории как раз минуты, а крылатые ракеты летят часами.
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вот как надо заботиться о своей териториальной безопастности
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А за скромні Громи 2 повна тиша. Не виходить в конструкторів доробити Ракету?
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Перше що зробив лєбєдєв сівши в крісло міністра оборони януковича , це зупинив проект "Сапсан" , нинішній " Грім " . На питання чому ? відповідав :""У нас палучше єсть" . Після цього зайнявся ліквідацією призовної системи . Нинішні сивохи повторюють все те один до одного . Лєбєдєв тоді був на службі в ФСБ. Хвиля арештів нашої агентури в кацапії свідчить про те що єрмак списки наших агентів вже передав до ФСБ , а повна інформація по ЗСУ за останні кілька місяців, вже на столі в нач. ГШРФ Герасимова . Про що той недавно хвалився. Прокляті Богом 73% здали Україну путєну .
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Прокляті Богом\\\\\\\\\


то есть "ничего без ведома Боба" как-то у тебя сочетается с фразой выше?
т.е. Боб псих что-ли? хотя это понятно, если прочитать любое из егО "деяний".
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безопастности\\\\\\\\\\


это довольно опастно, быть в небезопастности, вот они и пекутся о своей безопастности не?
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интересно нах им нужно 5 000 км
пакистанские братья под боком, китайским народу и своего хватает
у меня один вариант - рашка
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нет - именно от Китая и Пакистана )) хотя я ,иногда забываю, шо тут я индеец))
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по баллистической траектории долго лететь будет
и высока вероятность того что снимут на взлёте
в случае упомянутых тобой братских соседских народов
целесообразно воспользоваться крылатыми ракетами
продолжай курить трубку индеец)
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По баллистической траектории как раз минуты, а крылатые ракеты летят часами.
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Украине тоже надо все сберечь,сохранить преемственность -все до лучших времен.А сейчас прекратит раздор и не вестись на внешних и внутренних провокаторов.
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" Таким образом, Индия фактически вошла в клуб государств, обладающим этим видом стратегических вооружений. В настоящее время в него входят Россия, США, Китай, Великобритания и Франция." Ну, раз вошла в клуб, у нее появился шанс клубиться в радиоактивном пепле - остальные ядерные страны, прежде всего Китай нацелят свои ракеты и на нее.
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Какой ужас. Так чего, если иметь ядерное оружие так опасно и рискованно, та же рашка от него не откажется и живет спокойно? Или ядерной смехдержаве не так удобно будет нападать на слабых соседей, без возможности угрожать ядерным оружием если те посмеют сопротивляться?
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хай жыве суверенна украинська держава - гарант безопасности европы и африки!
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А Украина благодаря рашне и западеснским срагулям петяботам испытала большие трудности!
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отсутствие какой-либо науки в принципе?
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