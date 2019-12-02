 За неделю в Украине произошло более 1,5 тыс. чрезвычайных событий, погибли 86 человек, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В течение недели возникли 2 чрезвычайные ситуации.

С начала недели зарегистрированы 1 тыс. 638 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 49 человек.

Ликвидированы 1 тыс. 347 пожаров, спасены на пожарах 42 человека и не допущено уничтожение огнем 609 зданий и 59 ед. техники. Во время пожаров погибли 67 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 4 млн. 794 тыс. грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки огонь унес жизни 9 человек в Украине, с начала года - более полутора тысяч, - ГСЧС

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 208 выездов, в ходе которых обнаружены, изъяты и уничтожены 1 тыс. 99 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах погиблы 19 человек.