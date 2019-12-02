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Все про:пожар (3772) ГСЧС (2352) вода (323)

 За неделю в Украине произошло более 1,5 тыс. чрезвычайных событий, погибли 86 человек, - ГСЧС

В течение прошедшей недели с 25.11 по 02.12 во время пожаров в Украине погибли 67 человек, на водных объектах - 19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В течение недели возникли 2 чрезвычайные ситуации.

С начала недели зарегистрированы 1 тыс. 638 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 49 человек.

Ликвидированы 1 тыс. 347 пожаров, спасены на пожарах 42 человека и не допущено уничтожение огнем 609 зданий и 59 ед. техники. Во время пожаров погибли 67 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 4 млн. 794 тыс. грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки огонь унес жизни 9 человек в Украине, с начала года - более полутора тысяч, - ГСЧС

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 208 выездов, в ходе которых обнаружены, изъяты и уничтожены 1 тыс. 99 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах погиблы 19 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3162818
 
 
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и не устали, да? как ездили без ремней безопасности так и ездят, никакой усталости от дтп.
но от войны устали
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