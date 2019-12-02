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Все про:авиация (1826) Ивано-Франковск (580) Польша (5005)

 Польская авиакомпания LOT запустит рейсы в Ивано-Франковск

Польская авиакомпания LOT в 2020 году планирует начать осуществлять рейсы из Варшавы в Ивано-Франковск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр транспортных стратегий (ЦТС).

Отмечается, что национальный польский перевозчик запросил слоты на выполнение рейсов. Всего LOT подал заявки на получение слотов в 15 аэропортов для осуществления полетов в период летней навигации 2020 года.

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При этом, некоторые новые рейсы уже объявлены, о других, вероятно, станет известно в ближайшем будущем. Среди них и украинский аэропорт.

"Полная новинка, в свою очередь, Ивано-Франковск", - сообщают польские журналисты.

Сейчас LOT летает в Украину в аэропорты Борисполь, Киев, Львов, Харьков, Запорожье, Одесса.

Источник: https://censor.net.ua/n3162816
 
 
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Дякуємо Полякам,вони не дадуть Українцям здохнути з голоду))
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это первый признак того, шо скоро депрессивная полония войдет в состав мощной украинской державы
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