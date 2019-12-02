 Польская авиакомпания LOT запустит рейсы из Варшавы в Ивано-Франковск

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр транспортных стратегий (ЦТС).
Отмечается, что национальный польский перевозчик запросил слоты на выполнение рейсов. Всего LOT подал заявки на получение слотов в 15 аэропортов для осуществления полетов в период летней навигации 2020 года.
При этом, некоторые новые рейсы уже объявлены, о других, вероятно, станет известно в ближайшем будущем. Среди них и украинский аэропорт.
"Полная новинка, в свою очередь, Ивано-Франковск", - сообщают польские журналисты.
Сейчас LOT летает в Украину в аэропорты Борисполь, Киев, Львов, Харьков, Запорожье, Одесса.
Дороже, правда, вдвое, но то такое.