 Погибшие вчера при выполнении боевого задания на Донбассе воины - офицеры спецназа "Альфа", - полковник СБУ, "киборг" Костенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил ветеран войны на Донбассе, полковник СБУ "Альфа", "киборг" Роман Костенко.

"Сегодня очередное трагическое сообщение с Донбасса - при выполнении боевого задания погибли два офицера спецподразделения "Альфа" Службы безопасности Украины - Денис и Дмитрий. Это тяжелое горе для их родных и невосполнимая потеря для боевых побратимов. А также это напоминание о том, что бойцы "Альфы" - это не "маски-шоу" на обысках, а это защитники Родины, которые ежедневно рискуют, а часто и жертвуют своими жизнями ради мирного неба над Украиной", - написал он.

Костенко отметил, что хорошо знал Дениса и Дмитрия: "Мы вместе прошли через многие испытания и выполнили немало задач. Это были сильные, надежные и мужественные воины, высококвалифицированные профессионалы, настоящие офицеры и патриоты Украины. Покойтесь с миром, ребята...".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое украинских воинов погибли в районе проведения ОС. За сутки - 7 вражеских обстрелов, - штаб

Как сообщалось ранее, диверсионно-разведывательная группа вооруженных формирований Российской Федерации осуществила попытку проникновения в тыл позиций Объединенных сил. Командир подразделения, выполняющего задачи в Донецкой области, применил дежурный резерв, чтобы перекрыть пути выдвижения и возможного ухода вражеских диверсантов.

"Во время выполнения этого боевого задания на неизвестных взрывчатых устройствах подорвались два украинских военнослужащих. К сожалению, в результате взрывов наши воины получили ранения несовместимые с жизнью и скончались на месте подрыва", - сообщили в пресс-центре ОС.