 В большинстве областей Украины в понедельник ожидается ухудшение погодных условий, - ГСЧС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"По данным Укргидрометцентра, днем 2 декабря в западных, Винницкой, Житомирской областях, в течение суток 3 декабря в Украине, кроме южных областей, снег и мокрый снег, образования снежного покрова высотой 3-8 см. В Карпатах значительный снег образования снежного покрова высотой 10-20 см. На дорогах страны, кроме юга, гололедица", – говорится в сообщении, на официальном сайте ведомства в понедельник утром.
Ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Сергій Стерненко
@sternenko
·1 ч
Сивохо зустрівся з Королевською з питання соціального захисту мешканців Донбасу. Не розумію, чому саме з Королевською. Можна було одразу з Захарченком зустрітись. Або з Гіві. Вони теж непогано орієнтуються в таких питаннях. І не менш проросійські, аніж Королевська. Чи Сивохо.
Зе, сідай за кермо.