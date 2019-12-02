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 Общество
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Все про:погода (2575) ГСЧС (2352)

 В большинстве областей Украины в понедельник ожидается ухудшение погодных условий, - ГСЧС

В понедельник, 2 декабря, в большинстве областей Украины ожидается ухудшение погодных условий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, днем 2 декабря в западных, Винницкой, Житомирской областях, в течение суток 3 декабря в Украине, кроме южных областей, снег и мокрый снег, образования снежного покрова высотой 3-8 см. В Карпатах значительный снег образования снежного покрова высотой 10-20 см. На дорогах страны, кроме юга, гололедица", – говорится в сообщении, на официальном сайте ведомства в понедельник утром.

Ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

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Источник: https://censor.net.ua/n3162814
 
 
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значит надо ставить машину на пару дней на прикол. пока побьются члены клуба любителей летней резины и попрячутся те кто не умеет ездить зимой
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Сергій Стерненко

@sternenko

·1 ч

Сивохо зустрівся з Королевською з питання соціального захисту мешканців Донбасу. Не розумію, чому саме з Королевською. Можна було одразу з Захарченком зустрітись. Або з Гіві. Вони теж непогано орієнтуються в таких питаннях. І не менш проросійські, аніж Королевська. Чи Сивохо.У більшості областей України в понеділок очікується погіршення погодних умов, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9477
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полярные лаборатории нквд не дремлют и шлют в незалэжную холод, снег и свирепые ветра
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че там у хохлов ? и погода тебя кацап ***...т какая в Украине ........ущербный
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Тесла дуже гарне веде себе в ожеледицю.
Зе, сідай за кермо.
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