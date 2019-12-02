 С начала года в Украине зафиксированы 13 тыс. случаев ВИЧ-инфекции, более чем 6 тыс. случаев СПИДа, - Минздрав

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

"В течение января-октября этого года в нашей стране официально зарегистрировано более 13 000 случаев ВИЧ-инфекции, более чем 6 000 случаев СПИДа и почти 2,5 тысячи смертей, обусловленных СПИДом", - говорится в сообщении.

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Всего в Украине, по данным ЦОЗ, по состоянию на 1 октября под медицинским наблюдением находилось 136 тысяч ВИЧ-инфицированных граждан. При этом в ведомстве отметили, что уровень распространенности ВИЧ среди украинской молодежи в возрасте 15-24 года имеет стабильную тенденцию к снижению, что может свидетельствовать об эффективности профилактических мероприятий и стабилизации эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции.

Также в ЦОЗ заверили, что Украина обеспечена всеми новейшими препаратами для лечения ВИЧ.

В то же время в центре констатировали, что самым распространенным путем инфицирования ВИЧ по состоянию на 1 ноября этого года остается половой путь передачи инфекции.