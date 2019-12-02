 Трамп не придет на первое заседание суда по импичменту

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на CNN.

Как сообщается, адвокат Трампа Пэт Чиполлоне уже сообщил об этом главе комитета Палаты представителей Конгресса США по судебным вопросам Джерри Надлеру.

"Это безосновательное и однопартийное расследование противоречит исторической практике, процессуальному праву и справедливости. Нельзя ожидать нашего участия в слушаниях, пока не будут названы свидетели и пока не станет известно, обеспечит ли юридический комитет президенту справедливый процесс путем дополнительных слушаний", — заявил защитник главы Белого дома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Юридический комитет Палаты представителей начнет слушания по импичменту Трампа 4 декабря

Он также напомнил, что 4 декабря у Трампа запланирован визит на саммит НАТО в Лондон.

В США продолжается скандал вокруг возможного давления Трампа на Зеленского.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

С середины ноября в Конгрессе США проходят публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа.