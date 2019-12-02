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 Экономика, Общество
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Все про:бюджет (4419) прожиточный минимум (145)

 Прожиточный минимум в Украине для трудоспособных граждан увеличили до 2102 грн

С 1 декабря прожиточный минимум для трудоспособных граждан увеличен с 2007 грн до 2102 грн. Изменения вступили в силу согласно Закону о государственном бюджете Украины на 2019 год.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

Как говорится в документе, прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц с 1 декабря устанавливается в размере 2027 грн, а для основных социальных и демографических групп населения он будет таким: для трудоспособных лиц - 2102 грн (ранее - 2007 грн), для утративших трудоспособность - 1638 грн (был 1564 грн) для детей от 6 лет - 1779 грн (был 1699 грн) и от 6 до 18 лет - 2218 грн (ранее - 2118 грн).

Ранее в Пенсионном фонде Украины напомнили, что в связи с повышение прожиточного минимума автоматически будет пересчитан размер минимальной пенсии. Для лиц, утративших трудоспособность, он составит 1638 грн (ранее - 1564 грн), а максимальная пенсия вырастет на 740 грн до 16 380 грн.

Кроме того, повышение прожиточного минимума отразится и на увеличении максимального размера пособия по безработице - до 8408 грн (он равен четырем прожиточным минимумам). Увеличатся и некоторые соцвыплаты. В частности, минимальный размер алиментов для детей до шести лет вырастет с 849,5 грн до 889,5 грн, а для детей от шести до 18 лет - с 1059 грн до 1109 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окружной админсуд Киева признал противоправными действия Кабмина при установлении прожиточного минимума на 2019 год

С 1 июля 2019 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц поднялся с 1921 до 2007 грн, а минимальная пенсия выросла на 67 грн до 1564 грн.

Согласно принятому госбюджету, в 2020 году прожиточный минимум будет составлять 2123 грн.

В Министерстве социальной политики хотят реформировать прожиточный минимум и предлагают "отвязать" от него более 150 видов социальных выплат и финансовых показателей.

В ноябре Окружной админсуд обязал Кабмин пересмотреть прожиточный минимум. Суд постановил, что правительство должно провести экспертизу cформированной потребительской корзины.

Источник: https://censor.net.ua/n3162804
 
 
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Ну теперь я заживу)))) ренджа наверное прикуплю, на мальдивы слетаю!
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За такі статки Ви навіть повію на 1 годину не замовите, про без табу - взагалі забудьте.
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и бака топлива не зальешь на эти гроши!
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да ладно, если заправлять танк типа крузера то да, но фиесту вполне там 40л бак.
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Я же ренджа собрался на "повышенную" прикупить)))
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Купи лісапета, або ел.самокат як зелена влада.
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а хватит с одной "повышенной " прикупить?)))
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Прелєсно, прелєсно!
До речі, куди подівся щотижневий індекс борщового набору на Г+Г? Фсьо, тепер зубозіння закінчилося? Прожиточный минимум в Украине для трудоспособных граждан увеличили до 2102 грн - Цензор.НЕТ 9183
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88$ можно и за 4 часа заработать, если не работать на украинских жлобов.
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Это где такая зарплата, порох что ли так порохоботам платит за свои высеры на Цензоре.
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Зеб, "порох" платит порохоботам по 88$ в час. А ты и не догадался - почему у него в Панаме только 2000 USD.
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Настала епоха ЗЕдостатку? Фуух, нарешті.
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А какой прожиточный минимум у экс-депутатов ВР, экс-министров... Миллионов по десять?
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Прожиточный минимум в Украине для трудоспособных граждан увеличили до 2102 грн

Прожитковий мінімум в Україні для працездатних громадян збільшили до 2102 грн - Цензор.НЕТ 1454
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А насколько там нам *обещали повысить комуналку? Шота я волнуюсь о пропорциях. Я так понимаю в Украине заживут только учителя))))))
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АХХХААААА... вот бы депутатам такую з/п - налоги ))))))
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Пля, ну ни хрена не понимаю, может, кто-то пояснит: почему тем, кто мизер получает (а 1564 гр просто пшик) добавляют 74 гр, а тем, кто и так в шоколаде - 740??? Почему не наоборот??? Не страна, королевство кривых зеркал...
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Какой не благодарный народ, когда Пэтруха повышал все были довольны, а когда ЗЕ все критикуют. Вот и пойми этот народ.
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а что повысили? ты хоть понимаешь на что это повышение влияет?
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Зеб, "Пэтруха" повышал и субсидии были, а все доплаты из бюджета снимались, что позволило восстановить экономику и отражать агрессию паРаши, Зелемойский на 1% повысил и агрессию не надо отражать, так вот это - перамога.
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