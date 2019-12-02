 "Украли медали и драгоценности": в Берлине ограбили музей истории спецслужбы Штази

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом сообщили представители германских властей в воскресенье.

Преступление было совершено через несколько дней после ограбления музея в Дрездене.

Грабители проникли в музей через окно на первом этаже, "разбили несколько витрин, украли медали и драгоценности", говорится в заявлении полиции.

Им удалось скрыться со своей добычей незамеченными.

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Точное время грабежа неизвестно, но сотрудник музея обнаружил разбитые витрины в залах утром в воскресенье.

Преступление было совершено вскоре после дерзкого ограбления дрезденского музея Gruenes Gewoelbe, размещающегося во дворце, когда-то принадлежавшего курфюрсту Саксонии.

Спровоцировав частичное отключение электроэнергии, воры проникли в музей через окно и украли бесценные ювелирные украшения 18-го века, включая знаменитый Белый бриллиант весом 49 карат из коллекции саксонского курфюрста Августа Сильного.

Полиция продолжает поиски четырех подозреваемых и предложила полмиллиона евро в качестве награды за информацию, которая может привести к их аресту или возвращению похищенных экспонатов.

Однако растут опасения, что бриллианты так и не будут найдены.