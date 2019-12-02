EN|RU|UK
Темы дня: Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Записи Трубы Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия
  1405  24
Все про:Германия (3470) музей (533) ограбление (1241)

 "Украли медали и драгоценности": в Берлине ограбили музей истории спецслужбы Штази

Музей Штази в Берлине, где хранятся экспонаты, связанные с тайной полицией бывшей ГДР, подвергся ограблению.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом сообщили представители германских властей в воскресенье.

Преступление было совершено через несколько дней после ограбления музея в Дрездене.

Грабители проникли в музей через окно на первом этаже, "разбили несколько витрин, украли медали и драгоценности", говорится в заявлении полиции.

Им удалось скрыться со своей добычей незамеченными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крупнейшая кража в истории Европы: из знаменитого музея "Зеленые своды" в Дрездене похитили драгоценности на миллиарды евро. ФОТО

Точное время грабежа неизвестно, но сотрудник музея обнаружил разбитые витрины в залах утром в воскресенье.

Преступление было совершено вскоре после дерзкого ограбления дрезденского музея Gruenes Gewoelbe, размещающегося во дворце, когда-то принадлежавшего курфюрсту Саксонии.

Спровоцировав частичное отключение электроэнергии, воры проникли в музей через окно и украли бесценные ювелирные украшения 18-го века, включая знаменитый Белый бриллиант весом 49 карат из коллекции саксонского курфюрста Августа Сильного.

Полиция продолжает поиски четырех подозреваемых и предложила полмиллиона евро в качестве награды за информацию, которая может привести к их аресту или возвращению похищенных экспонатов.

Однако растут опасения, что бриллианты так и не будут найдены.

Источник: https://censor.net.ua/n3162802
 
 
 Топ комментарии
 
Впускайте туди більше рускаязичную чєлюсть, так вони ще і не те вкрадуть.
 показать весь комментарий
 
Кто-то свои забрал. Я даже догадываюсь кто.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Впускайте туди більше рускаязичную чєлюсть, так вони ще і не те вкрадуть.
 показать весь комментарий
 
 
Ну да,а потом ночные горшки пропадают. "Вкрали медалі і коштовності": у Берліні пограбували музей історії спецслужби Штазі - Цензор.НЕТ 3233
 показать весь комментарий
 
Кто-то свои забрал. Я даже догадываюсь кто.
 показать весь комментарий
 
 
Ну добре медалі. Але які там ще в тому музеї могли бути дорогоцінності? 😕
 показать весь комментарий
 
Зачистка компромата. Украли комсомольские значки.
 показать весь комментарий
 
 
неужели у бундусов денег на полицию не хватает????
 показать весь комментарий
 
Грошей вистачає. Але там зараз все робиться так, щоб не образити почуття грабіжників. "Вкрали медалі і коштовності": у Берліні пограбували музей історії спецслужби Штазі - Цензор.НЕТ 1698
Якби їм не вдалося проникнути до музеїв, то вони могли б відчувати душевні муки та образитися на суспільство. А це неприйнятно.
 показать весь комментарий
 
Летом была в Дрездене это абзац какой то, я думала что арабы у меня сопрут не только сумку но и из рук вырвут чизбургер. Мы приелали погулять там денек, через пол дня сказали « харе» и рвонули назад во Вроцлав. Вообще о восточной Германии воспоминания не ахти. Так что там полиция пасет этих беженцев а не музэи 😜😜😜с чем и проздравляю немцев
 показать весь комментарий
 
Ограбление в Дрездене - классное. Только вот, куда они продадут такие известные ценности.
 показать весь комментарий
 
Таня - легко.. Є тип дуже небідних людей, які заради задоволення власного "его" куплять і викрадену Ейфелову вежу . А тим більше стародавні дорогоцінності...
 показать весь комментарий
 
 
Из музея инквизиции украли испанские сапоги
 показать весь комментарий
 
Вся восточная Германия была членами Штази,как у нас всё население было пионарами и комсой "Вкрали медалі і коштовності": у Берліні пограбували музей історії спецслужби Штазі - Цензор.НЕТ 3845
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх