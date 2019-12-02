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 Общество, За рубежом
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Все про:аэропорт (1262) Германия (3470) опоздание (12) посольство (561)

 49 граждан Украины не смогли вылететь из Берлина из-за больших очередей на паспортном контроле, - посольство

1 декабря из-за больших очередей на паспортном контроле в берлинском аэропорту "Шьонефельд" 49 граждан Украины не успели на свои рейсы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства Украины в ФРГ в Facebook.

"1 декабря за больших очередей на паспортном контроле в берлинском аэропорту "Шьонефельд" 49 граждан Украины не успели на свои рейсы по маршрутам "Берлин-Киев" авиакомпании Raynair и "Берлин-Киев" и "Берлин-Львов" авиакомпании Wizzair.

Благодаря слаженным действиям сотрудников консульского отдела Посольства Украины в ФРГ с полицией и сотрудниками аэропорта удалось оперативно решить вопрос в пользу украинских пассажиров и бесплатно оформить новые билеты. Уже завтра все граждане Украины смогут улететь по маршруту", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что действия сотрудников Посольства и МИД Украины были высоко оценены со стороны граждан. 

"Во избежание подобных случаев в будущем консулы советуют с большим запасом времени прибывать в аэропорт, поскольку меры безопасности по проверке ручной клади требуют тщательной обследования".

49 граждан Украины не смогли вылететь из Берлина из-за больших очередей на паспортном контроле, - посольство 01

Источник: https://censor.net.ua/n3162801
 
 
 Топ комментарии
 
Ну вот, эмигранты откликнулись на призыв Шмаркли возвращаться в Украину.
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Наші люді в булочную на такси по Ірманіям нє єздіють.
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Тепер вона будуть працювати за нову мінімальну зарплату.
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Ну вот, эмигранты откликнулись на призыв Шмаркли возвращаться в Украину.
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Тепер вона будуть працювати за нову мінімальну зарплату.
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Наші люді в булочную на такси по Ірманіям нє єздіють.
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точно) замість 2-3тис. евро будуть так у гривнях отримувати...)
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В Шёнефельде пассажиры всех рейсов проходят один и тот же контроль (досмотр). Приходить нужно вовремя. Лучше потом погулять в "чистой зоне" (хоть она в этом аэропорту какая-то тесная и неуютная)
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Весь Берлин рванул на заработки? 49 громадян України не змогли вилетіти з Берліна через великі черги на паспортному контролі, - посольство - Цензор.НЕТ 7202
Raynair и Wizzair лоукосты. Принцип - кто не успел, тот опоздал!
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И в чем ценность этой новости? Аби щось пісьнуть?
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Сказка - ложь, да в ней намёк:
Никаких лоукостов! Летайте самолётами МАУ.
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Отменили как то мой рейс из Италии .Думаю позвоню в посольство.В инете набрал.Там надпись,звонить только в случае смерти.(из небесной канцелярии).Как всегда пришлось расчитывать только на свои силы.
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