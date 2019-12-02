 Глава Минэнерго США Перри покинул свой пост

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он написал в соцсети.
"Сегодня я прощаюсь с министерством энергетики. Для меня было честью и привилегией всей жизни служить в администрации президента Дональда Трампа в качестве министра. Спасибо моей жене, моим детям и американскому народу за то, что позволили мне служить", - написал Перри.
Отставка Перри была объявлена Трампом на заседании кабинета министров в октябре, а вскоре после этого президент заявил, что заместитель министра энергетики Дэн Бруйетт возглавит ведомство.
Впервые о запланированной отставке Перри СМИ сообщили в апреле этого года. Сообщалось, что министр энергетики планирует уйти из администрации президента США и решает, когда именно и на каких условиях состоится его отставка.
Перри возглавил министерство энергетики в марте 2017 года вскоре после инаугурации Трампа.
По предварительным данным, они будут действовать против компаний-участниц проекта. Законопроект, предусматривающий введение санкций, подготовили сенаторы Тед Круз и Джин Шахин. Он предусматривает запрет на въезд в США и заморозку активов для тех, кто продает или сдает в аренду суда, которые используются для прокладки глубоководных трубопроводов.
По данным таблоида Bild, под санкции может попасть швейцарская компания Allseas, а также ряд немецких компаний-партнеров «Газпрома». Источник издания отметил, что цель американских законодателей - полное прекращение строительства газопровода.
Положение об ограничительных мерах, вероятно, войдет в военный бюджет США. Нестандартный способ принятия санкций связан со сжатыми сроками: «Северный поток-2» могут достроить уже в ближайшие месяцы, а времени на подготовку отдельного документа уже не остается. По данным Bild, военный бюджет будет принят до 25 декабря.