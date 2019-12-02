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Все про:отставка (2480) США (15843) Перри Рик (34)

 Глава Минэнерго США Перри покинул свой пост

Министр энергетики США Рик Перри 1 декабря завершил свою работу в ведомстве.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он написал в соцсети.

"Сегодня я прощаюсь с министерством энергетики. Для меня было честью и привилегией всей жизни служить в администрации президента Дональда Трампа в качестве министра. Спасибо моей жене, моим детям и американскому народу за то, что позволили мне служить", - написал Перри.

Отставка Перри была объявлена Трампом на заседании кабинета министров в октябре, а вскоре после этого президент заявил, что заместитель министра энергетики Дэн Бруйетт возглавит ведомство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Министр энергетики США Перри предложил Украине консультантами своих людей, они получили контракт на разведку залежей нефти и газа, - AP

Впервые о запланированной отставке Перри СМИ сообщили в апреле этого года. Сообщалось, что министр энергетики планирует уйти из администрации президента США и решает, когда именно и на каких условиях состоится его отставка.

Перри возглавил министерство энергетики в марте 2017 года вскоре после инаугурации Трампа.

Источник: https://censor.net.ua/n3162798
 
 
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Санкции США против проекта «Северный поток-2» могут утвердить до конца года

По предварительным данным, они будут действовать против компаний-участниц проекта. Законопроект, предусматривающий введение санкций, подготовили сенаторы Тед Круз и Джин Шахин. Он предусматривает запрет на въезд в США и заморозку активов для тех, кто продает или сдает в аренду суда, которые используются для прокладки глубоководных трубопроводов.
По данным таблоида Bild, под санкции может попасть швейцарская компания Allseas, а также ряд немецких компаний-партнеров «Газпрома». Источник издания отметил, что цель американских законодателей - полное прекращение строительства газопровода.
Положение об ограничительных мерах, вероятно, войдет в военный бюджет США. Нестандартный способ принятия санкций связан со сжатыми сроками: «Северный поток-2» могут достроить уже в ближайшие месяцы, а времени на подготовку отдельного документа уже не остается. По данным Bild, военный бюджет будет принят до 25 декабря.
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