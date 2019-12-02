 Двое украинских воинов погибли в районе проведения ОС. За сутки - 7 вражеских обстрелов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
По данным штаба, противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 2 обстрела:
- вблизи Новолуганского - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- возле Зайцево - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Также сообщается, что 5 вражеских обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
- неподалеку от Лебединского - из РПГ и крупнокалиберных пулеметов;
- в районе Новогригорьевки - из минометов калибра 82 мм;
- вблизи Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов;
- возле Павлополя - из СПГ и стрелкового оружия;
- неподалеку от Широкино - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
"Вчера, 1 декабря, во время выполнения боевой задачи, на неизвестный взрывных устройствах подорвались два украинских военнослужащих. В результате взрывов наши воины получили ранения несовместимые с жизнью и скончались на месте подрыва", - сказано в сообщении.
Как отметили в пресс-центре ОС, с начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с украинской стороны нет.