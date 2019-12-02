 Новая система образования на Закарпатье приведет к тому, что дети ни на венгерском, ни на украинском говорить не будут, - посол Ийдярто

Об этом он рассказал в интервью "Главкому", передает Цензор.НЕТ.
"Самый главный аргумент украинской стороны - это то, что венгры или другие нацменьшинства плохо или вообще не говорят на украинском языке. Но это опять вопрос подхода, вопрос возможностей: сколько часов в неделю того или иного языка. Украинский подход заключается в том, что с 5 по 11 класс большинство предметов будут преподаваться на украинском. Наш подход - ребенок должен изучать предметы на своем родном языке, поскольку именно на родном языке лучше усваивается материал. Украинский преподавался бы пять раз в неделю. Думаю, это позволило бы изучать его не хуже, чем так, как предлагает украинская сторона", - объясняет дипломат.
Ийдярто опасается, что "смешанная система, которую предлагается ввести, приведет к тому, что дети ни на венгерском, ни на украинском говорить не будут".
Также он сказал, что ему трудно изучать украинский язык, потому что есть путаница с русским.
"В своей жизни я учился только на венгерском. Конечно, после школы жизнь сложилась так, что нужно изучать другие языки. Однако, на мой взгляд, если у тебя есть знания, полученные на родном языке, затем на любом языке ты сможешь их передать и использовать", - считает Ийдярто.
Напомним, отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании. Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, проживающих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.
Согласно заключению Венецианской комиссии от 8 декабря 2017 года, украинским властям рекомендовано сбалансировать положение языковой статьи закона "Об образовании". 14 февраля 2018 года Кабинет министров одобрил законопроект (№ 8046), которым предусматривается продолжить переходный период имплементации языковой статьи закона "Об образовании" до 2023 года.
Розказую: Квебек, Канада, народу з усього світу. Потрапити в англійську державну школу - не просто, має бути англомовна сім*я. Приватні - дуже дорогі.
В Квебеку одна офіційна мова - французька. Державні школи - французькі. Крапка. З лише французькою мовою викладання. Вчать як предмет англійську.
Хто хоче вчити свою мову - суботні-недільні школи при своїх громадах-церквах (українські, грецькі, румунські, польські, італійські тощо). Фінансуються самою громадою. Приміщення орендують за гроші. Уряд нічого не дає. Може, іноді можна подати на якусь субвенцію.
Якого біса ці дебіли колотять - я не знаю. Але читати цю маячню уже просто нема сил. І ці кончені шаромижники блокують зустрічі Україна-НАТО. Видерлися невідомо звідки і щось з себе корчать.
І розтака Європа, і НАТО нічого цим ******* сказати не можуть.
"Прекрасно".
Нацменшинства везде учат только эти предметы на своём языке. Остальные на языке государства.
У державних школах ніхто не викладає ні польською, ні арабською, ні українською, ні китайською. І москалі теж мовчать і не варнякають, це ж їм не в Україні.
Але в Україні чомусь можна за державний кошт вчити невідомо кого: де вони збираються жити, в якій країні, якщо не здобуватимуть знань мовою цієї країни ?
Мені знайомі англомовні кажуть: дитину віддали у французьку школу, англійську знає, вдома розмовляємо, а жити йому тут, в Квебеку і французьку мусить знати.
В Україні поняття законності, дотримання законів якщо не не існує, то викривлене і цілком спотворене.
Це у вас розпальцовки можна робити і =нє панімать= ... і як не вимагати, то очікувати, щоб зразу переходили на ізиґ, бо у вас це ознака =воспитаності=. А тут - закон. І коли мені клієнт з таким жахливим англійським акцентом пробує щось сказати французькою, а я переходжу на англійську (хоча не мушу, тут далеко не всі нею володіють), він зітхає з полегшенням і каже, що він in ****** і намагається розмовляти мовою провінції.
Ось відкривала рахунок одному, з Онтаріо переїхав, зразу сказав, що вчить, бо треба. Тобто людина розуміє, і не збирається ходити і вимагати, щоб йому розбивалися і переходили на його мову. Це він сюди приїхав.
А в Україні все з ніг на голову. Чому не можете їм доступно пояснити ?
Скільки вже ця безглузда коломийка триватиме ?
Так, є перекоси, коли возз*єднуються родини, приїжджають старші люди (батьки імігрантів), на старості років вони мову не вчитимуть. Але їх утримують діти. Правда, медичну допомогу безкоштовну мають.
Для тих, хто в танку, повідомляю, що Канада - федерація.
В Квебеку своя (досить жорстка) мовна політика. З офісом французької мови та мовними інспекторами.
Все.
Правда, это было, лет 10 тому назад... -- за щас, уже точно не скажу.
Кремлівський агент при виконанні. Як вони вже задовбали ці прикацаплені падлюки.
Діти одночасно можуть вчити декілька мов, їм це легше дається, ніж дорослим.