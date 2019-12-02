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 Политика Украины
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Все про:Венгрия (864) образование (1912) реформы (3450) Ийдярто (10)

 Новая система образования на Закарпатье приведет к тому, что дети ни на венгерском, ни на украинском говорить не будут, - посол Ийдярто

Посол Венгрии Иштван Ийдярто уверен, что этнических венгров на Закарпатье заставляют учить слишком много украинского языка.

Об этом он рассказал в интервью "Главкому", передает Цензор.НЕТ.

"Самый главный аргумент украинской стороны - это то, что венгры или другие нацменьшинства плохо или вообще не говорят на украинском языке. Но это опять вопрос подхода, вопрос возможностей: сколько часов в неделю того или иного языка. Украинский подход заключается в том, что с 5 по 11 класс большинство предметов будут преподаваться на украинском. Наш подход - ребенок должен изучать предметы на своем родном языке, поскольку именно на родном языке лучше усваивается материал. Украинский преподавался бы пять раз в неделю. Думаю, это позволило бы изучать его не хуже, чем так, как предлагает украинская сторона", - объясняет дипломат.

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Ийдярто опасается, что "смешанная система, которую предлагается ввести, приведет к тому, что дети ни на венгерском, ни на украинском говорить не будут".

Также он сказал, что ему трудно изучать украинский язык, потому что есть путаница с русским.

"В своей жизни я учился только на венгерском. Конечно, после школы жизнь сложилась так, что нужно изучать другие языки. Однако, на мой взгляд, если у тебя есть знания, полученные на родном языке, затем на любом языке ты сможешь их передать и использовать", - считает Ийдярто.

Напомним, отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании. Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, проживающих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Также читайте: Венгрия продолжит блокировать проведение Совета Украина-НАТО, - посол Ийдярто

Согласно заключению Венецианской комиссии от 8 декабря 2017 года, украинским властям рекомендовано сбалансировать положение языковой статьи закона "Об образовании". 14 февраля 2018 года Кабинет министров одобрил законопроект (№ 8046), которым предусматривается продолжить переходный период имплементации языковой статьи закона "Об образовании" до 2023 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3162795
 
 
 Топ комментарии
 
Я взагалі не розумію, як оцей дебілізм з угорською меншиною може мати місце і чому ніхто цим притиркам не заткне пельку !!!

Розказую: Квебек, Канада, народу з усього світу. Потрапити в англійську державну школу - не просто, має бути англомовна сім*я. Приватні - дуже дорогі.
В Квебеку одна офіційна мова - французька. Державні школи - французькі. Крапка. З лише французькою мовою викладання. Вчать як предмет англійську.
Хто хоче вчити свою мову - суботні-недільні школи при своїх громадах-церквах (українські, грецькі, румунські, польські, італійські тощо). Фінансуються самою громадою. Приміщення орендують за гроші. Уряд нічого не дає. Може, іноді можна подати на якусь субвенцію.
Якого біса ці дебіли колотять - я не знаю. Але читати цю маячню уже просто нема сил. І ці кончені шаромижники блокують зустрічі Україна-НАТО. Видерлися невідомо звідки і щось з себе корчать.
І розтака Європа, і НАТО нічого цим йобикам сказати не можуть.
"Прекрасно".
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Людина не зрозуміла мій коментар (хоча там все абсолютно чітко написано), а я з ним не спілкуюся, тому відповідати не збираюся.
У державних школах ніхто не викладає ні польською, ні арабською, ні українською, ні китайською. І москалі теж мовчать і не варнякають, це ж їм не в Україні.
Але в Україні чомусь можна за державний кошт вчити невідомо кого: де вони збираються жити, в якій країні, якщо не здобуватимуть знань мовою цієї країни ?
Мені знайомі англомовні кажуть: дитину віддали у французьку школу, англійську знає, вдома розмовляємо, а жити йому тут, в Квебеку і французьку мусить знати.
В Україні поняття законності, дотримання законів якщо не не існує, то викривлене і цілком спотворене.
Це у вас розпальцовки можна робити і =нє панімать= ... і як не вимагати, то очікувати, щоб зразу переходили на ізиґ, бо у вас це ознака =воспитаності=. А тут - закон. І коли мені клієнт з таким жахливим англійським акцентом пробує щось сказати французькою, а я переходжу на англійську (хоча не мушу, тут далеко не всі нею володіють), він зітхає з полегшенням і каже, що він in Quebec і намагається розмовляти мовою провінції.
Ось відкривала рахунок одному, з Онтаріо переїхав, зразу сказав, що вчить, бо треба. Тобто людина розуміє, і не збирається ходити і вимагати, щоб йому розбивалися і переходили на його мову. Це він сюди приїхав.
А в Україні все з ніг на голову. Чому не можете їм доступно пояснити ?
Скільки вже ця безглузда коломийка триватиме ?
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Дуже сильно торкається, бо вони громадяни України з усіма наслідками та зобов'язаннями.
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Что этот тварь из Венгрии...............хочет ??????????? А сколько украинских школ в Венгрии **** ??????????
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із-за того, що у посла якісь психічні відхилення і вроджена, мабуть, нездатність вивчати мови, діти Закарпаття повинні бути позбавлені можливості адаптуватися до суспільства своєї країни? Бути ізгоями у власній державі, не отримавши інструменту, який відкриває їм двері до повноцінного життя на всій території держави?
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а никто и спрашивать особо не будет господ из будапешта.....что то на протяжении десятилетий о школах на украинском языке нигде по периметру не слышно, так что бобики лают а караван идет.....
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Я взагалі не розумію, як оцей дебілізм з угорською меншиною може мати місце і чому ніхто цим притиркам не заткне пельку !!!

Розказую: Квебек, Канада, народу з усього світу. Потрапити в англійську державну школу - не просто, має бути англомовна сім*я. Приватні - дуже дорогі.
В Квебеку одна офіційна мова - французька. Державні школи - французькі. Крапка. З лише французькою мовою викладання. Вчать як предмет англійську.
Хто хоче вчити свою мову - суботні-недільні школи при своїх громадах-церквах (українські, грецькі, румунські, польські, італійські тощо). Фінансуються самою громадою. Приміщення орендують за гроші. Уряд нічого не дає. Може, іноді можна подати на якусь субвенцію.
Якого біса ці дебіли колотять - я не знаю. Але читати цю маячню уже просто нема сил. І ці кончені шаромижники блокують зустрічі Україна-НАТО. Видерлися невідомо звідки і щось з себе корчать.
І розтака Європа, і НАТО нічого цим ******* сказати не можуть.
"Прекрасно".
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они хотят примерно того же что вы описали, а именно - учить предметы на родном языке, в Квебеке это французский, а не английский как во всей Канаде
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А на всем Закарпатье венгерский далеко не основной. Так что не нужн ляля. Никто в госшколах в мире не преподает все предметы языком национального меньшинства, которое составлят 15% населения, еще и проводит недружественную политику.
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не надо расписываться за весь мир, вон Ведана говорит преподают, в государственных, французский, хотя это язык меньшинства
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Це правда, ба більшість мадяр це Чоп, Виноградово, Берегово...
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ну и пусть бы учились там на своем венгерском, в чем проблема-то?
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Справа у тому, що поруч живуть інші нації, а ще є Україна. При цьому вони розуміють лише угорську мову😏
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и что? ну живут себе рядом, пусть живут, каким образом их это касается?
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Дуже сильно торкається, бо вони громадяни України з усіма наслідками та зобов'язаннями.
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Вони часом хочуть вчитися в українських вишах, які кращі за угорські... При цьому не знають мову.
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"кращі за угорські" это смешно конечно но не об этом сейчас, кто хочет учится, тот учит украинский и учится, даже если это негр из африки и в школе у себя на родине его совсем не учил никогда
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Так в том то и дело, что венгерские власти тщательно пестуют идею создания полностью венгерской автономии в Украине, в котором всё происходит на венгерском. И нечего вот это ваш украинский учить! Идея так себе.
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Це не смішно, а є фактом про який мені добре відомо.
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мне тоже известен тот факт что венгерские дипломы признаются всеми цивилизованными странами, а вот украинские как раз нужно подтверждать, так что чем они "лучше" я не знаю, своих детей я туда не отдам
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Просто вам невідомо про програму подвійних дипломів. Ви залишилися у минулому сторіччі, коли українці мали диплом, який не визнавали в ЄС.
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"кращі за угорські" - вот реально да, по крайней мере те, которые доступнее. У венгерских университетов, кроме имени и многовековой истории, зачастую ничего больше нет. Проблема в количестве студентов, и, соответственно, с количеством преподавателей.
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Я знаю цю проблему і не можу порівняти угорські виші з Червоним, Каразіна чи КПІ...
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Например они служить в армии по призыву. К каждому венгру в армии теперь положен переводчик? Или, к примеру, он поехал поступать в университет. В Берегово, если что, университетов нет. На каком языке нужно преподавать в университете в Украине? На венгерском? Других они ведь не знают.
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они и так учили украинский в школе и все прекрасно его знали, про университет написал выше, кому надо, тот учит и поступает, кому не надо, тому хоть на китайском все преподавай, все равно не пойдет никуда
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Це брехня, бо ви не жили серед них і не бачили їхньої специфіки.
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Не-не-не, в том-то и прикол, венгерские власти выступает именно за чисто венгерские школы, это в последнее время они хоть чуть заднюю дали и теперь говорят "да мы теоретически не против изучения украинского". Год-два назад они и такое не говорили. Так что ещё лет пять, и стороны придут к компромиссу.
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Там проблема в том, что после венгерского любой язык учить очень сложно, не только украинский. Это очень специфичный язык. Впрочем, и наоборот, зная русский или украинский, выучить венгерский наверно не легче китайского. Хотя да, если кто захочет, тот осилит любой язык. Но что плохо, типичный венгр из Берегово ничего учить не хочет...
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Расскажу как с обучением беларусов в Польше. Наши подали заявление, собрался класс, польское государство выделило деньги, учителей, учебники на беларускую мову, литературу и историю в дополнении к основным предметам, которые в Польше по польски.
Нацменшинства везде учат только эти предметы на своём языке. Остальные на языке государства.
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Людина не зрозуміла мій коментар (хоча там все абсолютно чітко написано), а я з ним не спілкуюся, тому відповідати не збираюся.
У державних школах ніхто не викладає ні польською, ні арабською, ні українською, ні китайською. І москалі теж мовчать і не варнякають, це ж їм не в Україні.
Але в Україні чомусь можна за державний кошт вчити невідомо кого: де вони збираються жити, в якій країні, якщо не здобуватимуть знань мовою цієї країни ?
Мені знайомі англомовні кажуть: дитину віддали у французьку школу, англійську знає, вдома розмовляємо, а жити йому тут, в Квебеку і французьку мусить знати.
В Україні поняття законності, дотримання законів якщо не не існує, то викривлене і цілком спотворене.
Це у вас розпальцовки можна робити і =нє панімать= ... і як не вимагати, то очікувати, щоб зразу переходили на ізиґ, бо у вас це ознака =воспитаності=. А тут - закон. І коли мені клієнт з таким жахливим англійським акцентом пробує щось сказати французькою, а я переходжу на англійську (хоча не мушу, тут далеко не всі нею володіють), він зітхає з полегшенням і каже, що він in ****** і намагається розмовляти мовою провінції.
Ось відкривала рахунок одному, з Онтаріо переїхав, зразу сказав, що вчить, бо треба. Тобто людина розуміє, і не збирається ходити і вимагати, щоб йому розбивалися і переходили на його мову. Це він сюди приїхав.
А в Україні все з ніг на голову. Чому не можете їм доступно пояснити ?
Скільки вже ця безглузда коломийка триватиме ?
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Не кожна людина може вивчити іншу мову, але це її особиста справа. Жорстко? Так! Але це необхідність, бо інакше знищення країни де ти мешкаєш.
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Хоче тут жити, користуватися правами - мусить.
Так, є перекоси, коли возз*єднуються родини, приїжджають старші люди (батьки імігрантів), на старості років вони мову не вчитимуть. Але їх утримують діти. Правда, медичну допомогу безкоштовну мають.
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Звичайно, що мусять вчити мову країни, де мешкають.
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Ведана, французский в Канаде это язык меньшинства, большинство говорит на английском, вы сами себе противоречите, вот тут в Квебеке... да вот и хотят они чтобы как в Квебеке как раз а не как в совдепии "адиннарот"
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Я з вами не спілкуюся, глибоко нешановний.

Для тих, хто в танку, повідомляю, що Канада - федерація.
В Квебеку своя (досить жорстка) мовна політика. З офісом французької мови та мовними інспекторами.
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не федерация, а конфедерация, тем не менее никому в голову не приходит закрыть французские школы только потому что квебекцы "граждане Канады" и "не смогут найти работу в Торонто" или еще где-то там вне Квебека, а в Украине запросто, они ж граждане и "обязаны".
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Бо Україна - унітарна держава.
Все.
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глубоко нэшановна, Украина - не унитарное государство, оно имеет в своем составе автономии, и уже поэтому на унитарность она не может претендовать
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Це правильно, бо так історично склалося.
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Венгры, колёсные пары меняют на поездах, на границе... -- там, типа, национально-семейно-мафиозного подряда у них. Базарят про меж себя по-своему, а так -- с пассажирами общаются свободно -- по-русски и по-украински.
Правда, это было, лет 10 тому назад... -- за щас, уже точно не скажу.
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Я трохи знаю цю проблему, бо родичі (мати, баба, дід...) жили в Ужгороді, а я був в Угорщині. Справа у тому, що мадяри не хочуть вчити українську мову, але якщо треба, то роблять це досконало. Це особливі люди, яких я поважаю і не розумію одночасно.
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Адійот!
Кремлівський агент при виконанні. Як вони вже задовбали ці прикацаплені падлюки.
Діти одночасно можуть вчити декілька мов, їм це легше дається, ніж дорослим.
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Мадяри дуже специфічні, хоча набагато кращі за кацапів.
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Достаточно будет 5 раз в неделю венгерского за госсчёт. И это щедро. Во многих странах Западной Европы и этого нет. Каждая страна учит на сваоём языке.
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Йовбакам и ******** выгодно, чтобы Украина за свой счёт выращивала рабочую силу для Венгрии. Зачем Венгрии тратить деньги на обучение и лечение детей пока они растут, если есть соседнее государство, от которого всё это можно потребовать. Конечно они не хотят, чтобы украинские венгры учились на украинском языке.
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Пусть тогда Сириято посоветует, как нам правильно сделать что бы дети с Закарпатья хорошо говорили по украински.
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Что значить на родном языке ? Дети этих венгров родились в Украине, и это означает, что у них и есть 2 родных языка .
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Мадяри є мадярами. Вони угро-фіни, а все інше не існує.
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Вообще этот посол сам такой тупой или все венгре такие тупые ? Мои дети родились в Дании и знаю на отлично украинский , датский, шведский , норвежский, английский и ещё учат испанский. Так в чем проблема в этих венграх?
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У вас є Гренландія, та малі народи. Усі вивчили іноземні мови?
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А в США, например всем абсолюдно пофигу кто на каком языке разговаривает. Хочешь получить хорошую работу- иди учи английский язык, если лень иди ищи русско\украинско\испанско\ мексикнско говорящие конторы.
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