 Запуск электронного "кабинета застройщика" запланирован на первой неделе декабря, - Бабак

Об этом сказала в интервью Радіо Свобода министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак, пишет Цензор.НЕТ.

"Мы планируем в первую неделю декабря уже сделать реальные шаги, которые задекларировало правительство Гончарука. Мы планируем запустить электронный кабинет застройщика, который позволит в автоматическом режиме людям, которые строят объекты с незначительными последствиями, так называемый СС1, строить объекты просто по электронному обращению к ГАСИ. Когда они открывают свой электронный кабинет, загружают всю необходимую документацию, которой требует законодательство, и получают услугу ГАСИ так же в электронном виде. То есть в свой электронный кабинет они получили информацию, что их информация принята, и увидели себя уже в реестре как тех, кто подал документы и получил разрешение на начало строительства", - сказала Бабак.

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По ее словам, "очень большое количество людей" строят именно объекты, подпадающие под классификацию СС1.

Ранее запуск "кабинета застройщика" в декабре 2019 года анонсировал также министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования порядка предоставления административных услуг в сфере строительства и создания Единой государственной электронной системы в сфере строительства" вступает в силу с 1 декабря 2019 года. В то же время, норма об электронном кабинет вступит в силу не позднее 1 января 2020 года.