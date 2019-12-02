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 За рубежом
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Все про:G20 (140) Саудовская Аравия (170)

 Саудовская Аравия возглавила G20, несмотря на обвинения в "недопустимых" нарушениях прав человека

Саудовская Аравия возглавила "Группу двадцати" с 1 декабря, отметив среди своих целей поддержку женщин и молодежи, охрану окружающей среды и распространение преимуществ технологического прогресса.

Богатая нефтью ближневосточная страна сменила на этой должности Японию и будет председательствовать в G20 в течение года, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода. Следующий саммит Группы ожидается в Рияде 21-22 ноября 2020 года.

В то же время королевство подверглось жесткой критике после убийства публициста Джамаля Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле в октябре 2018 года, а также из-за притеснения женщин-активисток и участие в войне в Йемене.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин предложил Саудовской Аравии "принять мудрое государственное решение" и закупить российские ЗРК С-300 или С-400

По заключению разведки США, убийство Хашогги заказал кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман.

29 ноября организация Amnesty International призвала членов G20 "давить на руководство Саудовской Аравии, чтобы заставить его прекратить практику недопустимых нарушений прав человека".

"Лидеры G20 не должны и в дальнейшем игнорировать ужасную ситуацию с правами человека в (Саудовском. - Ред.) Королевстве ради выгодных бизнес-связей", - говорится в заявлении организации.

Саудовская Аравия - одна из самых консервативных и закрытых стран мира. Там до сих пор проводятся казни, применяются телесные наказания, а права женщин ограничены. Им, как и раньше, запрещено выезжать за пределы страны без разрешения родителей или мужей.

Однако власти королевства в последние несколько лет провели несколько реформ, которые должны повысить привлекательность страны за рубежом и изменить ее имидж в мире. Многие из этих реформ продвигает наследный принц Мохаммед бин Салман, которого Турция и некоторые другие страны считают причастным к убийству журналиста Джамала Хашогги.

Также читайте: Украина осуждает теракты в Саудовской Аравии, угрожающие жизни мирных жителей и стабильности мирового рынка энергоресурсов, - МИД

Источник: https://censor.net.ua/n3162791
 
 
 Топ комментарии
 
Саудиты уже не те.
Если они и правда купят у рашки вслед за Турцией 4 дивизиона С400 (а Египет выпрашивает их вслед за снятием запрета на турпоток, обещая также купить Мигов, и СУ на 8млд usd), то начнёт твориться пздц.
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Тиранам Аравии всё можно пока они в союзе с Штатами.
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Тиранам Аравии всё можно пока они в союзе с Штатами.
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Это настоящим убийцам и тиранам типа Асада из Сирии в союзе с рашкой можно всё - убить миллион своих сограждан, травить химией детей, вырезать и бомбить целые города Сирии, итд.
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Нам би таку тиранію🤗 Там гуманізму більше, ніж має наша зевлада.
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так хто тебя тут держит???
шо ты тут намазы лепиш???
катай к родичам диким и радуйся
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Я маю українські корені та народився у Києві, а від вас не почув українську мову. Чому ви живете в Україні та не поважаєте мову та культуру українців?
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Саудиты уже не те.
Если они и правда купят у рашки вслед за Турцией 4 дивизиона С400 (а Египет выпрашивает их вслед за снятием запрета на турпоток, обещая также купить Мигов, и СУ на 8млд usd), то начнёт твориться пздц.
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Нещодавно одна знайома, яка постійно мешкає в Дубаї була у відрядженні в СА. Говорить, що порівняти життя цих регіонів неможливо, але Україна за рівнем життя знаходиться значно нижче за СА і мабуть багато хто у нас погодився би жити там.
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Прикольно сравнивать одну из богатейших стран с одной из беднейших.
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Не все так просто, як іноді здається. Там є місця, де люди живуть у напівзруйнованих будинках😏 Вона не питала чому це так, а я думаю, що там багато біженців із Йемену. Вам треба зрозуміти, що якість життя не повністтю залежіть від грошей.
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так ты завидуеш баям??))
так они таких горных батраков даже в женскую мечеть не пустят
тыж ненастоящий
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Да действительно. Страна где человеческая жизнь не стоит и гроша возглавила Ж20. Я думаю они сами должны отказаться.
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Це ви маєте ілюзію, що ваше життя є цінністю. Насправді лише ви самі створюєте своє життя. Ви не українець?
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Це просто ганьба після того, що за наказом крон-принца СА зробили з журналістом. Нема сорому вже і в західних демократіях.
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Ви добре знаєте історію британських монархів?
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очень дальновидеая семья
жаль шо мало абрезанцев в свое время повесили на востоке
а так - приличные люди
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Там гомикам головы рубят. Лицемерные западные педики.
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