 Санкции США против "Северного потока-2" коснутся европейских компаний, прокладывающих трубы по дну Балтийского моря, - Bild

Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В частности, в правила, которые ограничат доступ европейских компаний на американский рынок, может попасть швейцарская Allseas, которая специализируется на заключении под водой труб и кабелей. Bild указывает, что под угрозой находятся и несколько немецких компаний, работающих вместе с "Газпромом". Издание добавляет, что ограничения могут быть введены еще до католического Рождества.
О подобных намерениях в конце ноября уже сообщал Риш. По его словам, положение о санкциях против компаний, участвующих в "Северном потоке-2", будет добавлено к законопроекту о военном бюджете США на том основании, что на подготовку отдельного санкционного документа нет времени, учитывая тот факт, что трубопровод скорее всего достроят в ближайшие несколько месяцев.
Defense News предусматривало, что санкции будут близки к документу "О защите энергетической безопасности Европы" и коснутся, прежде всего, тех компаний, которые будут предоставлять свои специализированные суда для укладки труб. Однако собеседник Bild заявил, что целью является полное прекращение строительства. "Если никто ничего не будет делать, то никто и не пострадает", - добавил он.
Напомним, проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.
Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим "Северным потоком-1" до конца 2019 года. В конце марта - начале апреля 2018 года компания Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода "Северный поток-2") получила разрешение на строительство газопровода от Германии и Финляндии, а в июне - от Швеции. В конце октября этого года Датское энергетическое агентство выдало разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" на континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма (остров в Дании) протяженностью 147 км.
Основателем компании Nord Stream 2 AG является "Газпром". Финансирование проекта ведут европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall. Украина выступает против строительства "Северного потока-2".
В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины заявили, что рассматривают возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить прокладку "Северного потока-2" в своих водах.
"Если никто ничего не будет делать, то никто и не пострадает"
целью является полное прекращение строительства.
на все бабки попали
Шикарно било би посмотрєть, как они будут єго тєпєрь разбірать.
Даже КНДР хвост на них поднимает
то это не значит, что этого нет
Порох и его братва ВОРЫ
И они обворовали украинцев.
Одними словами пытаются отстреляться.
Китай уже в открытую глядя на их вялые фрикции начинает пинать США 🇺🇸 все сильнее и сильнее.
Рейгана нет...
Наверное 🇺🇸
🤔
А Си с ****** в ответ (но это если бы успели, что навряд ли). Весь мир кто остался зажил бы счастливо зато. И получили бы свободу
амеры отжимают у Раши рынок газа
и не в пользу Украины
Украине просто чего-то отломится
остальное амерам
А Рашу переломят
и здесь 100% совпало
- Изя, где шлялся до поздней ночи, паразит! Шоб ты сдох, я же вся на нервах!
- Розочка, спокойно. Я был в гостях у Рабиновичей и украл наши серебряные ложечки обратно.
28 ноября в Вене (Австрия) представители Украины и России провели переговоры по "сотрудничеству в газовой сфере". Первой об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики РФ, заявив, что стороны "обменялись предложениями". Самое примечательное - данный раунд переговоров ранее никто не анонсировал, также на нем не было представителей Еврокомиссии - традиционного посредника между Москвой и Киевом по вопросам газового транзита.
Известно, что в переговорах приняли участие министр энергетики РФ Александр Новак, глава "Газпрома" Алексей Миллер, министр энергетики Украины Алексей Оржель, руководители "Нафтогаза" и компании "Оператор газотранспортной системы Украины".
"Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере - урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 г., перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины", - написала пресс-служба российского ведомства.
В общем, никакой конкретики, хотя это были первые двусторонние переговоры Украины и России по газу с 2014 г. Однако таинственность встречи и отсутствие на ней европейцев вызвали шквал вопросов к украинской стороне переговоров.
Дания: продолжение истории
Апелляционный совет Дании по вопросам энергетики получил жалобу на решение Датского энергетического агентства (ДЭА), которое ранее одобрило строительство газопровода "Северный поток-2" в особой экономической зоне страны, сообщила пресс-секретарь совета Эллен Эвиг Юргенссен. При этом она не уточнила, кто подал соответствующую жалобу.
В середине ноября министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что власти Украины рассматривают возможность оспорить решение Дании выдать разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2".
Хроники "газовой войны". Кто кого сильнее напугает перед нормандской встречей http://www.dsnews.ua/economics/hroniki-gazovoy-voyny-kto-kogo-silnee-napugaet-pered-29112019220000
Мировой жандарм уже все берега попутал.