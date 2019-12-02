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Все про:санкции (7522) США (15843) Северный поток (537)

 Санкции США против "Северного потока-2" коснутся европейских компаний, прокладывающих трубы по дну Балтийского моря, - Bild

Ограничение по проекту "Северный поток-2", которые в сенате Конгресса США намерены включить в военный бюджет, коснутся различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода.

Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, в правила, которые ограничат доступ европейских компаний на американский рынок, может попасть швейцарская Allseas, которая специализируется на заключении под водой труб и кабелей. Bild указывает, что под угрозой находятся и несколько немецких компаний, работающих вместе с "Газпромом". Издание добавляет, что ограничения могут быть введены еще до католического Рождества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Дании обжаловали разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2"

О подобных намерениях в конце ноября уже сообщал Риш. По его словам, положение о санкциях против компаний, участвующих в "Северном потоке-2", будет добавлено к законопроекту о военном бюджете США на том основании, что на подготовку отдельного санкционного документа нет времени, учитывая тот факт, что трубопровод скорее всего достроят в ближайшие несколько месяцев.

Defense News предусматривало, что санкции будут близки к документу "О защите энергетической безопасности Европы" и коснутся, прежде всего, тех компаний, которые будут предоставлять свои специализированные суда для укладки труб. Однако собеседник Bild заявил, что целью является полное прекращение строительства. "Если никто ничего не будет делать, то никто и не пострадает", - добавил он.

Напомним, проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Читайте также: Украина будет подавать апелляцию на решение Дании разрешить строительство "Северного потока-2", - Оржель

Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим "Северным потоком-1" до конца 2019 года. В конце марта - начале апреля 2018 года компания Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода "Северный поток-2") получила разрешение на строительство газопровода от Германии и Финляндии, а в июне - от Швеции. В конце октября этого года Датское энергетическое агентство выдало разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" на континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма (остров в Дании) протяженностью 147 км.

Основателем компании Nord Stream 2 AG является "Газпром". Финансирование проекта ведут европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall. Украина выступает против строительства "Северного потока-2".

В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины заявили, что рассматривают возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить прокладку "Северного потока-2" в своих водах.

Источник: https://censor.net.ua/n3162789
 
   
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Орел четко сказал Петуху:

"Если никто ничего не будет делать, то никто и не пострадает"

целью является полное прекращение строительства. Санкции США против "Северного потока-2" коснутся европейских компаний, прокладывающих трубы по дну Балтийского моря, - Bild - Цензор.НЕТ 5438
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Расскажите кто -нибудь американцам, что СП2 уже на 99% построен и со своими санкциями они слегка припоздали...
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так это хорошо)))
на все бабки попали
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Так якраз самий цимєс, коли 99 % побудували, вклались, і тут хопа! Стоп.

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Так само подумала, тільки замість «хопа» було інше слово.
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Американцам нужно обезопасить Европу от агрессора и окупанта рашиста.А Компаниям-санкции-не проблемма-они застрахованьі-если понесут убьітки-кусок трубьі СП продадут и все покроют.Вот путлеру- вообще санкции только на пользу-может подданьім обьяснит,почему у них все так х'лово.
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Надо умєть дєржать паузу.
Шикарно било би посмотрєть, как они будут єго тєпєрь разбірать.
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Прикольно, что санкции против компаний его достроивших, и которые тем, кто будет качать газ по СП-2, уже нахрен не нужны.
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Для амеров ни когда не поздно. Совок медленно душили и задушили, а с ********** еще проще будет
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А ничего, что США при Рейгане, и США при рыжем тарзане-это совсем "две большие разницы"? Они внутри своей страны сральник устроили. Совок они душили целенаправленно, изо всех сил, Европа помогала как только могла. Саудиты.
Даже КНДР хвост на них поднимает
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Если ты чего-то не знаешь
то это не значит, что этого нет
Порох и его братва ВОРЫ
И они обворовали украинцев.
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Помню во время тёрок Европы с США в торговых войнах 80-х, европейцы (вроде французы, не помню) запрещали своим бизнесменам исполнять санкционные требования США под угрозой тюремного заключения. Посмотрим прогнутся ли сейчас.
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Штаты хорошо устроились : заговорили о санкциях уже после того, как даже последняя, Дания, уже прогнулась под давление Меркельши.
Одними словами пытаются отстреляться.
Китай уже в открытую глядя на их вялые фрикции начинает пинать США 🇺🇸 все сильнее и сильнее.
Рейгана нет...
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Рейган чтобы сделал против ***** и Си Цзинпина? Это не стариков из Политбюро и отсталый на тот момент Китай дрючить.
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Тот бы долбанул ракетами..
Наверное 🇺🇸
🤔
А Си с ****** в ответ (но это если бы успели, что навряд ли). Весь мир кто остался зажил бы счастливо зато. И получили бы свободу
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Даже если бы не успели, Украина (как и Беларусь и прочие соседи паРаши) стала бы большим радиоактивным пятном. Так что уж лучше Трамп.
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Без сумніву, що санкції для тих, хто будував та експлуатує ПП2 будуть. Але нам з того легше не буде, бо США це робить виходячи із власних інтересів. Нам би робити розвиток своєї газодобувної галузі, але не при цій зевладі.
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Дуже добре, що під кінец будівництва всіх причетних візьмуть за кінець. Госдепівські бандерівці - наші люди.
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Вони не наші люди, але цілі у нас співпали.
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Алі, шшш, нікому не кажіть, нехай в світі всі вважають - що наші.
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Добре, хай будуть наші. У мене родичка-бендерівка працювала рік в Лос-Анжелесі по запрошенню. Говорить, що як не дивно, але найкращі там люди - китайці.🤔
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Моя родичка теж жила кілька років в ЛА, але про китайців нічого не казала. Треба її розпитати.
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Найкращі американці-українці-завжди більшість за республіканців-остннім часом-за поросенка білььшість голосів віддали,але то адмін.ресурс спрацював,та ще тезис,що коней при війні на переправі не міняють,але це не погано,бо в Україні їхні родичі розібралися-бариг та бахинь відтарабанили і в хвіст і в гриву.
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Не цели, а цель
амеры отжимают у Раши рынок газа
и не в пользу Украины
Украине просто чего-то отломится
остальное амерам
А Рашу переломят
и здесь 100% совпало
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Нормальный подарок к католическому Рождеству от США европейским любителям сладкого. Это как если бы гости подарили тебе китайский радиоприемник и мухобойку, но, уходя, забрали бы с собой твой ПК и твой новый стильный макинтош.
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Анекдот згадала:
- Изя, где шлялся до поздней ночи, паразит! Шоб ты сдох, я же вся на нервах!
- Розочка, спокойно. Я был в гостях у Рабиновичей и украл наши серебряные ложечки обратно.
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Як і очікувалося, відбувся повний АНШЛЮС Білорусі. Лукашенко та Путін домовилися про єдиний парламент і уряд. Тепер бацька умиває руки стосовно спокою на україно-білоруських кордонах і намащує вазеліном свій ан.. ан.. аншлюс.
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Так вони про це домовились ще у 1999 році.
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Как страшно....что же мы все будем делать? Санкции...против...компаний...Северный Поток - 2. Пойду рыть схрон пока не поздно.
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боюсь клинтоноиды утопят себя в собственной какашной жиже.
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Пойди бахни бояры, закуси петухом из говна, козломордое..
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Таємні переговори Нафтогазу з Газпромом



28 ноября в Вене (Австрия) представители Украины и России провели переговоры по "сотрудничеству в газовой сфере". Первой об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики РФ, заявив, что стороны "обменялись предложениями". Самое примечательное - данный раунд переговоров ранее никто не анонсировал, также на нем не было представителей Еврокомиссии - традиционного посредника между Москвой и Киевом по вопросам газового транзита.
Известно, что в переговорах приняли участие министр энергетики РФ Александр Новак, глава "Газпрома" Алексей Миллер, министр энергетики Украины Алексей Оржель, руководители "Нафтогаза" и компании "Оператор газотранспортной системы Украины".
"Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере - урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 г., перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины", - написала пресс-служба российского ведомства.
В общем, никакой конкретики, хотя это были первые двусторонние переговоры Украины и России по газу с 2014 г. Однако таинственность встречи и отсутствие на ней европейцев вызвали шквал вопросов к украинской стороне переговоров.

Дания: продолжение истории
Апелляционный совет Дании по вопросам энергетики получил жалобу на решение Датского энергетического агентства (ДЭА), которое ранее одобрило строительство газопровода "Северный поток-2" в особой экономической зоне страны, сообщила пресс-секретарь совета Эллен Эвиг Юргенссен. При этом она не уточнила, кто подал соответствующую жалобу.
В середине ноября министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что власти Украины рассматривают возможность оспорить решение Дании выдать разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2".
Хроники "газовой войны". Кто кого сильнее напугает перед нормандской встречей http://www.dsnews.ua/economics/hroniki-gazovoy-voyny-kto-kogo-silnee-napugaet-pered-29112019220000
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Теперь все испугаются страшной Америки и все бросят. Четаржу.
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"Если никто ничего не будет делать, то никто и не пострадает" Источник: https://censor.net.ua/n3162789

Мировой жандарм уже все берега попутал.
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