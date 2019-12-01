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 Политика Украины
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 РФ в очередной раз пытается разыграть в Украине "национальный вопрос", - Боднар о словах Володина

Заявление главы Госдумы России Вячеслава Володина - классический набор штампов, предвзятости и манипуляций, которые Кремль широкомасштабно использует в этнонациональных вопросах в Украине.

Как написал в Facebook заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, формулировка "малые народы" никогда не использовалась в Украине, поскольку все народы, этносы, этнические группы абсолютно равны в своих правах, пользуются одинаковыми гарантиями защиты, передает Цензор.НЕТ. Однако, по его словам, "в России доминирует подобное дискриминационное разделение на т.н. "большие" и "малые" народы, соответственно, с "большими" и "малыми" правами.

Боднар также заявил, что провокационные формулировки Володина и тон заявления направлены против территориальной целостности Украины и укладываются в логику продолжения гибридной агрессии России против Украины.

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Представитель МИД заявил, что в словах Володина очевидно стремление разжечь межнациональную вражду в Украине.

РФ в очередной раз пытается разыграть в Украине национальный вопрос, - Боднар о словах Володина 01

Напомним, председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин пригрозил Украине тем, что "национализм и притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей". Таким образом Володин ответил на то, что украинская делегация сорвала выступление незаконно избранного в Госдуму "депутата" от оккупированного Россией Крыма Руслана Бальбека на форуме ООН по вопросам меньшинств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готовы принять пару областей РФ, для восстановления исторической справедливости, - Кулеба в ответ на заявления Володина

Источник: https://censor.net.ua/n3162787
 
 
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кацапский ублюдок заявил это 29.11.19
ДВА ДНЯ НАЗАД
резво наша власть ожеребилась с заявлениями. не до того было? заняты? фитнес, сейшн и коворгин мешал? или реакцию людей в соцсетях напрягла?
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сейчас месяц обсуждать и гадать что же володин имел ввиду. и шустер и все ток -шоу должны поднять эту тему!
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Кто будет спать при демократии проснётся в диктатуре
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Думаешь он догадывается что дебил?
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взагалі-то не варто загострювати увагу на божевільному маренні кацапських полудурків .Їхні висери нікому не цікаві -так вони там собі у кацапії рейтинги піднімають і дупу ***** лижуть..Їх там таких 98 відсотків.
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УКРАИНСКИЙ ГЕНЕРАЛ - РЕФОРМАТОР СОВРЕМЕННОЙ АРМИИ США
07:57 NO COMMENTS » АРМИЯ, ВОЙНА, КИЕВ, РАССКАЗЫ, США, УКРАИНА

РФ в очередной раз пытается разыграть в Украине "национальный вопрос", - Боднар о словах Володина - Цензор.НЕТ 4018
Выпускник Вест-Пойнта Мыкола Кравцив сражался во Вьетнаме, командовал танковой дивизией в Западной Германии и был одним из основоположников американской профессиональной армии.
«Американский генерал, участник войны во Вьетнаме и на Ближнем Востоке стал помощником министра обороны Украины и выехал в Крым!» - вещали несколько паническим тоном российские масс-медиа летом 1992 года.https://infoua.blogspot.com/2017/04/blog-post_8.html
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Зебилы, а можете сказать что делают кацапские посольства с кацапскими флагами в Украине? РФ в очередной раз пытается разыграть в Украине "национальный вопрос", - Боднар о словах Володина - Цензор.НЕТ 5755 РФ в очередной раз пытается разыграть в Украине "национальный вопрос", - Боднар о словах Володина - Цензор.НЕТ 2313
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