 РФ в очередной раз пытается разыграть в Украине "национальный вопрос", - Боднар о словах Володина

Как написал в Facebook заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, формулировка "малые народы" никогда не использовалась в Украине, поскольку все народы, этносы, этнические группы абсолютно равны в своих правах, пользуются одинаковыми гарантиями защиты, передает Цензор.НЕТ. Однако, по его словам, "в России доминирует подобное дискриминационное разделение на т.н. "большие" и "малые" народы, соответственно, с "большими" и "малыми" правами.
Боднар также заявил, что провокационные формулировки Володина и тон заявления направлены против территориальной целостности Украины и укладываются в логику продолжения гибридной агрессии России против Украины.
Представитель МИД заявил, что в словах Володина очевидно стремление разжечь межнациональную вражду в Украине.
Напомним, председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин пригрозил Украине тем, что "национализм и притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей". Таким образом Володин ответил на то, что украинская делегация сорвала выступление незаконно избранного в Госдуму "депутата" от оккупированного Россией Крыма Руслана Бальбека на форуме ООН по вопросам меньшинств.
ДВА ДНЯ НАЗАД
резво наша власть ожеребилась с заявлениями. не до того было? заняты? фитнес, сейшн и коворгин мешал? или реакцию людей в соцсетях напрягла?
07:57 NO COMMENTS » АРМИЯ, ВОЙНА, КИЕВ, РАССКАЗЫ, США, УКРАИНА
Выпускник Вест-Пойнта Мыкола Кравцив сражался во Вьетнаме, командовал танковой дивизией в Западной Германии и был одним из основоположников американской профессиональной армии.
«Американский генерал, участник войны во Вьетнаме и на Ближнем Востоке стал помощником министра обороны Украины и выехал в Крым!» - вещали несколько паническим тоном российские масс-медиа летом 1992 года.https://infoua.blogspot.com/2017/04/blog-post_8.html