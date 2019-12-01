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 Киевские новости, Общество
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Все про:Киев (18263) пикет (613) предприниматели (1000) Слуга народа (539)

 SaveФОП: предприниматели завтра будут пикетировать заседание фракции "Слуги народа"

Предприниматели в понедельник, 2 декабря, планируют пикетировать заседании фракции политпартии "Слуга народа" в КВЦ "Парковый".

Об этом сообщается на telegram-канале SaveФОП, передает Цензор.НЕТ.

"В понедельник, 2.12.19, предприниматели движения #SaveФОП/#ЗахистиФОП проведут пикетирование КВЦ "Парковый" (Парковая дорога, 16a, г. Киев), где будет проходить заседание фракции ПП "Слуга народа". Предприниматели будут требовать от депутатов стать соавтором законопроектов Антона Полякова об отмене норм заложенных недавно принятыми Законами Украины 128-IX, 129-IX, которыми фактически уничтожается упрощенная система налогообложения, учета и отчетности", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Честные ФОПы от новых законов только выиграют, - Маркарова

SaveФОП: предприниматели завтра будут пикетировать заседание фракции Слуги народа 01

Сергей Доротич уточняет в Facebook, что начнется пикет в 16:30 под КВЦ "Парковый" ("вертолетная площадка Януковича, где будет заседать фракция "Слуг"). Во вторник, 3 декабря, с 09:00 будет большой митинг на Банковой.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Я не лох! Save ФОП", - активисты пикетируют ОП с требованием отмены законов о детенизации расчетов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

SaveФОП: предприниматели завтра будут пикетировать заседание фракции Слуги народа 02

Напомним, 20 сентября депутаты приняли законы, обязывающие ФЛП использовать кассовые аппараты.

Указанные законы остро критикуют предприниматели. В частности, некоторые крупные розничные сети угрожают, что вступление в силу этих законов приведет к закрытию их бизнеса. В налоговой и правительстве эти заявления отвергают, отмечая, что на честный бизнес реализация этих законов никак материально не повлияет.

17 октября президент Владимир Зеленский подписал указ о введении кассовых аппаратов для ФЛП и моратории на проверку их деятельности на 2 года.

Также читайте: Предпринимателям нужно объединяться в ассоциации и постоянно вести работу по своей защите, - Милованов

Источник: https://censor.net.ua/n3162785
 
 
 Топ комментарии
 
Голосували по приколу - по приколу і отримали. Получітє-распішітєсь.
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Кловуны зебильные, сами радостно бежали голосовать за своего шута квартального, а теперь они пикетируют..поздно всрались. Смотрите Г+Г там уже сплошная побьеда и благополучие.
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Бородататая бабушка с тобой полностью солгасна - ФОПы должны платить!! а бородатая бабушка ведь не ФОП, верно? Значит она ничего ЗЕбилам не должна!!
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Кловуны зебильные, сами радостно бежали голосовать за своего шута квартального, а теперь они пикетируют..поздно всрались. Смотрите Г+Г там уже сплошная побьеда и благополучие.
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В Європі та США податки для фіз осіб більші і спробуй не заплатити - точно будеш в тюрмі! А в Україні всім срать на податки та закони, ось з чого починається бардак - з говнопідприємців які звикли жити не по закону! Потім ці говнопідприємці-решали підкуповують чиновників, ментів, прокурорів, суддів, політиків, беруть кредити в банках і не віддають, відразу так беруть кредити щоб не віддавати, потім це призводить до того що ці ризики банки перекладаються на інших клієнтів і опа ось вам кредит під 46% річних - хавайте панове! Потрібно трохи замінити наших говнопідприємців, трохи притиснути їм яйця в дверному пройомі, щоб в країні нарешті запанував закон та порядок!
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Голосували по приколу - по приколу і отримали. Получітє-распішітєсь.
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ФОПи мають платити податки! Досить обкрадати державу!
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А вони що не платять? Якраз ФОПи платять справно, на відміну від олігархів з їх офшорами!
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Через ФОПи уникають оподаткування всі торгові мережі, несплачуються десятки-сотні мільярдів гривень податків! Скільки це буде продовжуватись? Якщо ФОП сам відкрив магазин - молодець! А якщо торгова мережа працює по всій Україні відкриваючи ФОПів? То це злочин! Це фіктивне підприємництво! Великі організації мають сплачувати податки! Досить виводити гроші в офшори!
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Підприємництво не буває фіктивним, зебіле! Це мєнтовсько-прокурорське тупе формулювання, типу "враг народу"!
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Фіктивне підприємництво, це коли велика торгова мережа видає себе за кілька тисяч окремих ФОПів! За це буде тюрма, ось торгові магнати і сходять на гівно! Пістець їм прийшов з їх говноімперіями!
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дебилоид, и как все то шо ты серешь связано с чеками?
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зебилоид, и чем чеки на все про все помогут этой проблеме? Давай, зебил, высказывайся,нам важно твое мнение
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А тим що чеки покажуть реальний обіг в магазинах і через ФОПи вже неможливо буде працювати, бо обсяг продажів вийде за обмеження ФОПів! А сьогодні все оформлено на ФОПа і по касі проводять 1% від реальних продажів, а всім іншим видають нефіскальні чеки - папірці які нічого не означають!
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Не могу понять, если торговые сети могут работать под фоп, то значит эту дыру сделали депутаты, причем умышленно... по другому быть не может.
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кстати,чучело, а чего же тогда зеленая плесень убрала с УК Украины статью о фиктивном предпринимательстве?
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Бородататая бабушка с тобой полностью солгасна - ФОПы должны платить!! а бородатая бабушка ведь не ФОП, верно? Значит она ничего ЗЕбилам не должна!!
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ФОП на єдиному податку це обмежена пільгова форма ведення підприємницької діяльності! Хто цього не розуміє - піде в тюрму!
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Не ЗЕбил, это ты и твои братья по уму ЗЕбилы пойдут безработными на улицу. Это более вероятно.
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Пільгова форма - це вовочкіни і бєніни офшори, на які вони викрали гроші кладників Приватбанку! SaveФОП: предприниматели завтра будут пикетировать заседание фракции "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 4647
А ФОПи - це едині в країні здорові виробничі сили, хто працює, створює робочі місця та змінює країну на краще! SaveФОП: предприниматели завтра будут пикетировать заседание фракции "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 9539
На відміну від такого гівна як ти SaveФОП: предприниматели завтра будут пикетировать заседание фракции "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 491
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Работайте в белую и будем вам счастье.
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Бородатая бабушка вот в этом вопросе с тобой может не согласица зебильчик. Ей и в чёрную полное счастье!
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Прикол с голосованием удался. Интересно, кто-то из ФОПов на площади будет гордиться тем, что голосовал за Зе?
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Саме з таких подій почалося падіння януковича. Так, що СН уперед до прірви.
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уставшие от войны фопы, которым шлавное бабло и не платить налоги.
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и плакаты не забудьте....
вот подходящий... SaveФОП: предприниматели завтра будут пикетировать заседание фракции "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 1693

SaveФОП: предприниматели завтра будут пикетировать заседание фракции "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 2899
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В твоей тюремной камере будет висеть вот такой плакат, чтоб ты не забывал за что ПОПАЛ.
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Опарыш мокшанский, брысь нахер с украинского ресурса
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мокша , возвращайся на бутылку, бо она стынет, а потом у тебя простатит и геморой в придачу, а оно те надо? SaveФОП: підприємці завтра пікетуватимуть засідання фракції "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 6237
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Налоги платить должны все, непонятно да?
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А можно список этих всех посмотреть по версии ЗЕбилов?? Кто там ещё есть кроме ФОПов??
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Налоги платят тодько трусы..（с）（беня..который коломойский）😀...и ФОПы...
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Квартал -95 Зеленского не заплатил и копейки Украине, так как все в офшорах, и в Украине его фирмы показывали только убытки.
ФОПам необходимо закрыться и продолжать работать как самозанятые люди , официально не работающие. К ним в налоговой никаких претензий не будет.
А народу необходимо обьяснить, что бы все покупали на ОЛХ у физ. лиц, а не ФОПов.
После того как начнут платить пенсии сепаратистам, каждый плательщик налогов, окажется финансирующем террористов, убийц наших Воинов.
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Могу перечислить украинофобов, но не хочу, сами посмотрите.
Это те, кто мешает жить Украине и развиваться.
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Украине жить и развиваться мешает РФ, это как напоминание про информационную войну, которую ведёт РФ против Украины.
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Хаха))),а что ж такое?!)),сами голосовали за плесень,а теперь пикетировать?))
Одна знакомая зефилитичка,перед выборами визжала "только за зеленскава".Теперь с унылой мордой сидит,гноблю по малу:-Ну как оно?))
Молчит,зараза)
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Ребята, те кто с Украины, мне вас жаль, но передачу вам в тюрьму за этот срач против Зеленского и власти Украины, я вам носить не буду.
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Нарід завтра буде пікетувати слуг.
Щось пішло не так, щось пішло не так, нарід проти слуг наріда. Парадокс .
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Додавят ФОПы, что исчезнет малый и средний бизнес, одни олигархи останутся, чем тогда бюджет будете наполнять.
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Я хоть за Зеленского, но давить предпринимателей ненадо.
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Тут трудно не согласится с ЗЕдебилом. Иногда у тебя проявляются признаки ума
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Без развития малого бизнеса не будет вообще никакого экономического роста. А усложнение ведения бизнеса не способствует его развитию. Малый и средний бизнес создаёт 80% рабочих мест в стране.Так что новые рехформаторы с огнём играют. Вместо того чтобы хорошо нагнуть крупный бизнес которого не так много и который можно индивидуально контролировать они нагнули всех.
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