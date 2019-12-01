 SaveФОП: предприниматели завтра будут пикетировать заседание фракции "Слуги народа"

Об этом сообщается на telegram-канале SaveФОП, передает Цензор.НЕТ.
"В понедельник, 2.12.19, предприниматели движения #SaveФОП/#ЗахистиФОП проведут пикетирование КВЦ "Парковый" (Парковая дорога, 16a, г. Киев), где будет проходить заседание фракции ПП "Слуга народа". Предприниматели будут требовать от депутатов стать соавтором законопроектов Антона Полякова об отмене норм заложенных недавно принятыми Законами Украины 128-IX, 129-IX, которыми фактически уничтожается упрощенная система налогообложения, учета и отчетности", - говорится в сообщении.
Сергей Доротич уточняет в Facebook, что начнется пикет в 16:30 под КВЦ "Парковый" ("вертолетная площадка Януковича, где будет заседать фракция "Слуг"). Во вторник, 3 декабря, с 09:00 будет большой митинг на Банковой.
Напомним, 20 сентября депутаты приняли законы, обязывающие ФЛП использовать кассовые аппараты.
Указанные законы остро критикуют предприниматели. В частности, некоторые крупные розничные сети угрожают, что вступление в силу этих законов приведет к закрытию их бизнеса. В налоговой и правительстве эти заявления отвергают, отмечая, что на честный бизнес реализация этих законов никак материально не повлияет.
17 октября президент Владимир Зеленский подписал указ о введении кассовых аппаратов для ФЛП и моратории на проверку их деятельности на 2 года.
А ФОПи - це едині в країні здорові виробничі сили, хто працює, створює робочі місця та змінює країну на краще!
На відміну від такого гівна як ти
вот подходящий...
ФОПам необходимо закрыться и продолжать работать как самозанятые люди , официально не работающие. К ним в налоговой никаких претензий не будет.
А народу необходимо обьяснить, что бы все покупали на ОЛХ у физ. лиц, а не ФОПов.
После того как начнут платить пенсии сепаратистам, каждый плательщик налогов, окажется финансирующем террористов, убийц наших Воинов.
Это те, кто мешает жить Украине и развиваться.
Одна знакомая зефилитичка,перед выборами визжала "только за зеленскава".Теперь с унылой мордой сидит,гноблю по малу:-Ну как оно?))
Молчит,зараза)
Щось пішло не так, щось пішло не так, нарід проти слуг наріда. Парадокс .