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 Политика Украины
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Все про:Алчевск (58) Донбасс (20067) Торецк (75) вода (323) Бабак Алена (12)

 В Украине есть технологии, способные решить проблему водоснабжения на Донбассе, - Бабак

У Украины есть технологии, способные решить проблему водоснабжения в проблемных регионах, в частности, Донбасса.

Об этом заявила в программе "Субботнее интервью" на Радіо Свобода министр развития общин и территорий Алена Бабак, информирует Цензор.НЕТ.

"В Украине есть технологии, и они отработаны уже в Алчевске, по очистке шахтных вод. И сегодня представители университета имени Сикорского вместе с представителями бизнеса готовят это предложение по использованию технологии очистки шахтных вод, в частности для Торецка. Я не говорю, что это единственная технология, которая возможна", - сказала Бабак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лисичанск снова остался без водоснабжения из-за многочисленных порывов труб

Она добавила, что "на самом деле у Донецкой, Луганской, Херсонской областей есть проблема не только отсутствия воды, но если вода даже есть, она имеет очень высокое содержание соли". "Поэтому необходимо использовать методики опреснения и методики очистки воды... Эти проекты не очень дорогие. Я видела, что около 300 000 гривен, то есть это не "большие" проекты", - отметила министр.

Подконтрольный правительству Украины город Торецк получает питьевую воду из Горловки, контролируемой российскими наемниками. В городе очень большая проблема с водоснабжением. Актуальна нехватка воды и во многих других городах Донбасса.

Источник: https://censor.net.ua/n3162784
 
 
 Топ комментарии
 
Навіщо поїти окупантів? Може і у Крим також відкриємо поставки?
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Зачем. Прямым штуцером канализацию им закольцевать с водоснабжением. В Украине есть технологии, способные решить проблему водоснабжения на Донбассе, - Бабак - Цензор.НЕТ 4238
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Так выбейте сепаров с Горловки, и проблема с водой в Торецк исчезнит.
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Я вариант предложил, как быстро эту проблему решить, а там пускай сами думают.
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там думать нечем. За них думает фюрер с пейсами В Украине есть технологии, способные решить проблему водоснабжения на Донбассе, - Бабак - Цензор.НЕТ 2362
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Выбить сепаров с Горловки можно было во время известных событий в *Дебальцево*, когда Горловка была в полукольце почти окружена. Но тогда украинский гавнокомандующий Петька Панамский решил что ето не Горловка с сепарами в окружении а Дебальцево, которое нужно сдать.
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в торецке хотят кстати модернизировать одну школу за 2 млн. баксов
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Навіщо поїти окупантів? Може і у Крим також відкриємо поставки?
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Новость до конца дочитай сначала, проблема с водой как раз в подконтрольный нами Торецк.
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И вот, когда он вылупит из себя всякие галлюцинации и займётся чисткой сараев - прямым своим делом, - разруха исчезнет сама собой.(с)
Бабак, ты учительница английского языка? Вот иди в школу преподавать английский язык. Тем более, что другой Бабак зарплату шкрабам обещал в 4000 баксов.. А всякие глупости выкинь-те из головы!
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другой Бабак зарплату шкрабам обещал в 4000 баксов --- ЦИТАТКУ ПРЕДОСТАВИШЬ, ИЛИ КАК ОБЫЧНО?
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главная технология, вы там снег желтый не кушайте.
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Зе команда галлюцинируют все для сепаров украинцам дулю
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Єдиний але надійний спосіб водопостачання води на Донбас - це зачистка Донбасу від російського окупанта. все інше то є імітація кипучої діяльності
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Дивна влада. В Україні є технології і очистки води, і відновлення напівзруйнованої господарської інфраструктури, і забезпечення запобігання забруднення атмосферного повітря, і виробництва матеріалів з наперед заданими властивостями, а ще, ряд технологічних процесів, здатних вдихнути життя у велику кількість господарських об"єктів, котрі нині планують зачистити на металобрухт, тощо, тощо, тощо. Але, а кому це нині потрібно?
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о главном нюансе этой технологии рассказывал Г.Г.Москаль..... пусть мочу пьют В Україні є технології, здатні вирішити проблему водопостачання на Донбасі, - Бабак - Цензор.НЕТ 8502
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Как то насрать на даунбас и его сепаров. Пускай мочу пьют. Проведите воду лучше в другие пока еще не окупированные города Украины.
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Ато у всех уже создалось устойчивое впечатление что чтобы в твоем городе начали что то делать и удовлетворять ваши требование нужно вводить росийские войска и самому брать в руки оружие с призывами отсоедениться от Украины
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Не надо на Добнасс. Пустите горячую воду в города Украины. В Україні є технології, здатні вирішити проблему водопостачання на Донбасі, - Бабак - Цензор.НЕТ 5903


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