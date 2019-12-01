 Готовы принять пару областей РФ, для восстановления исторической справедливости, - Кулеба в ответ на заявления Володина

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Володин угрожает выходом областей из состава Украины. Вынужден его огорчить: никто никуда не выйдет. Зато готовы принять пару областей РФ. Для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни", - написал вице-премьер.
Напомним, председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин пригрозил Украине тем, что "национализм и притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей". Таким образом Володин ответил на то, что украинская делегация сорвала выступление незаконно избранного в Госдуму "депутата" от оккупированного Россией Крыма Руслана Бальбека на форуме ООН по вопросам меньшинств.
"Ни даром ни нать, ни с деньгами не нать"
Намалювати можна що завгодно, але фактом залишається те, що за майже 30 років Незалежності ми й наявним територіям раду дати не можемо. А влий нам пару "ватних" областей , то все вернеться на 2013 рік, лиш без Криму і шматка Донбасу.