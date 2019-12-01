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 Политика Украины
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 Готовы принять пару областей РФ, для восстановления исторической справедливости, - Кулеба в ответ на заявления Володина

Угрозы главы Госдумы России Вячеслава Володина о возможном выходе ряда областей из состава Украины голословны.

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Володин угрожает выходом областей из состава Украины. Вынужден его огорчить: никто никуда не выйдет. Зато готовы принять пару областей РФ. Для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни", - написал вице-премьер.

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Готовы принять пару областей РФ, для восстановления исторической справедливости, - Кулеба в ответ на заявления Володина 01

Напомним, председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин пригрозил Украине тем, что "национализм и притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей". Таким образом Володин ответил на то, что украинская делегация сорвала выступление незаконно избранного в Госдуму "депутата" от оккупированного Россией Крыма Руслана Бальбека на форуме ООН по вопросам меньшинств.

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Источник: https://censor.net.ua/n3162783
 
   
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вы, зекомандА, можете принять только сами знаете что... приниматель хренов
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он его хорошо потроллил, конечно, но если серьезно, нам это г*но и на х* не надо.
"Ни даром ни нать, ни с деньгами не нать" Готовы принять пару областей РФ, для восстановления исторической справедливости, - Кулеба в ответ на заявления Володина - Цензор.НЕТ 7641
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пусть москву возвращают киевский князь основал это село
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Когда-то на месте Москвы было болото. Интересно, сильно ли пострадает историческая справедливость, если болото будет немножко радиоактивное?
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Нам ещё пару миллионов кубанских ватников не хватает для полного счастья Готовы принять пару областей РФ, для восстановления исторической справедливости, - Кулеба в ответ на заявления Володина - Цензор.НЕТ 7328
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Министр видимо не в курсе ,но нет никакой РФ есть КХ ,то бишь кацапский ******** ! Готовы принять пару областей РФ, для восстановления исторической справедливости, - Кулеба в ответ на заявления Володина - Цензор.НЕТ 1944
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Шароварники можуть ту мапу собі в дупу запхати.
Намалювати можна що завгодно, але фактом залишається те, що за майже 30 років Незалежності ми й наявним територіям раду дати не можемо. А влий нам пару "ватних" областей , то все вернеться на 2013 рік, лиш без Криму і шматка Донбасу.
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