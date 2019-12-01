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 Два бойца погибли, подорвавшись на неизвестных взрывных устройствах во время операции по обезвреживанию диверсантов, - пресс-центр ОС

Диверсионно-разведывательная группа вооруженных формирований Российской Федерации осуществила попытку проникновения в тыл позиций Объединенных сил.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС, командир подразделения, выполняющего задачи в Донецкой области, применил дежурный резерв, чтобы перекрыть пути выдвижения и возможного ухода вражеских диверсантов.

"Во время выполнения этого боевого задания на неизвестных взрывных устройствах подорвались двое украинских военнослужащих. К сожалению, в результате взрывов наши воины получили ранения, несовместимые с жизнью, и скончались на месте подрыва", - сообщают в пресс-центре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг применил на Донбассе запрещенное оружие, с начала суток потерь нет, - пресс-центр ОС

Два бойца погибли, подорвавшись на неизвестных взрывных устройствах во время операции по обезвреживанию диверсантов, - пресс-центр ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3162781
 
 
 Топ комментарии
 
Шо клованы? Не стрелять?урод зеклован порхатый!
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Во время войны территория откуда слышится подозрительный шорох накрывается минометным огнем, а не отправляются туда солдаты с целью арестовать диверсантов. Вот и заплатили кровью наши солдаты за свои командиров-предателей и гавнокомандующего сепара Зелупу который запретил стрелять.
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Эти не от выстрелов, а вчера, позавчера, позапозавчера не от выстрелов парни погибали ?
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нащо ти тявкаєш? не можеш пройти? То ваш псячий темперамент, тявкнути на будьщо. Ну давай. Тявкай далі .
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Тявкаешь здесь, пока что, только ты, зелебобик.
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Сивуху надо впереди запускать! Не жалко. У нас этой гнили СН хватает.
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Сивухой и Юзиком можно и противотанковые обезвреживать.
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Від підриву сівухо-юзіків буде надто великий розліт лайна і старого сала. Може заляпати особовий склад ЗСУ. Відмиватись потім довго
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...там мин, что мышей, притом и пластиковых, которых и не обнаружить искателями...валить ходунков этих минометным огнем нужно или артой осколочной, а при отходе - огнем косить пулеметным плотным... Два бійці загинули, підірвавшись на невідомих вибухових пристроях під час операції зі знешкодження диверсантів, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 6555...
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Хоть день перемирия у нас был без убитых? Хотели взять боевиков живыми и подорвались на неизвестных взрывных устройсвах? Да как раз устройства известные- ето росийские мины, которые благодаря мирному плану Зелупы рашисты уже ставят в нашем тылу.
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А еще тебе кто-то в штаны насрал А про убитых, ты сводки читай. Там где развелись, ни раненых ни убитых, ни обстрелов.
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Не-не. Ты нас не путай. Это Зеля на крови зарабатывает. Какая война, если он ее не объявил?
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Зеля эту войну и не начинал. Но он может её закончить.
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Как так? Он же говорил, что война идет потому, что на ней Порох зарабатывает! Партия войны-вот это вот все! Сейчас Пороха нет, кто зарабатывает на войне? Правильно! Зеленский! Что не так?
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А есть пруфы, что Зеленский наживается на войне? Про Пороха "Схемы" всё раскопали, а почему порохоботва не хочет замутить такое же расследование по Зеленскому?
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Якщо б були б схеми, то Порох вже сидів би.
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Порох вже давно не президент.
Питання: хто наживається на війні??
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У нас же развод и перемирие, мы ж пукину верим, слов не хватает.
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Уже ничего не изменить. Курс Украины на ближайшие 5 лет определен. Разведение войск и особый статус ДНР-ЛНР неизбежны. Так хочет Европа. Торговля с РФ дело святое, караул устал от Украины...
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Караул устал от тупых украинских избирателей.
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В том что хлопци погибли ,помимо подонков пуйла виноваты и наши командиры.Не уберегли.Смерть - это чья-то недоработка.Это не статистика Это постоянная неунывающая боль уже 6лет...Непрерывного траура.Будь пороклята орда и путлер.
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А Вовік все розміновує і розміновує лінію зіткнення
Разминированием Донбасса занимаются 584 сапера от правительственных и неправительственных организаций, - Миноборны
Це тепер через розміновані участки будуть заходити диверсійні групи і будуть самі заміновувати? А наші хлопці будуть підриватись? Навіщо Вовік тягне цей Лугандон в Україну, може хтось пояснити?
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100млрд. долларов которые ***** пообещал Бене и Зелупе сойдет такая причина?
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Що мені тобі, продажному порохоботу, сказати...
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это ты зря. вы обое рябое. проституты. что один что второй голосовал не "за" а "против" хотя вас предупреждали. теперь жрите
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Суліма - це місцевий дурник, його висєри можна і не брати до уваги.
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Да что за гон? Снайперская пара подорвалась на растяжке? Они что, первоклашки? Явная противоснайперская работа с "той" стороны.. Одна 82 мина- один расчет.. Отошли от привычных позиций, ***..
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Щось не помітно,що московити хочуть завершення війни.
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А московиты и не говорили что хотят завершения войны. Или вы хоть раз об етом от них слышали или от боевиков на дамбасе? А то что украинские ватники почему то решили обратное, что ***** хочет мира то ето ихняя проблема.
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Не бывает взрывчатых устройств. Взрывчатыми могут быть вещества. А устройства - взрывные. Уровень "Цензора" опускается все ниже и ниже.
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Вони не хочуть це слухати, не реагують і хизуються своїм невіглаством.
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Или это все деза или там командование гнать надо. Это получается ДРГ спокойно подошли к нашим позициям, заминировали и ушли обратно. Да и сомневаюсь что в случае обнаружения движения не открывают огонь а начинают вызывать спецгруппу Альфа.
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Это противоснайперские группы. Чётко вычислили ребят-снайперов. Одна мина-одна группа. Уже, суки прижились на "нейтральных территориях".
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заПомните зеБилы!кацапо-фашисты понимают только силу!
пуТин куйло и подонок!
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За останній рік Україна не придбала ЖОДНОГО тепловізора. Отримала крупнокаліберні снайперські гвинтівки, а набоїв нема. От вони і лежать на складах.
Пєця і Зєля - два російських шпигуна.
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Ваню, Порошенко більше 2 ярдів своїх грошей віддав на армію , а скільки ти ?
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А був аудит його діяльності? Фахівці кажуть, що Пєця вкрав не Два мільярди гривень, а біля 20 мільярдів доларів. Тобто вкрав на тисячу, а віддав на гривню?
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Ага ,і брата вбив , і взагалі він вальцман -так ? І в оцю твою охінею , я маю повірити ? Іди лісом придурок .
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Андрійко , сам вигадав фонд , чи в кремлівській методичці прочитав ? Ви ольгінські такі всі тупі !!!
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Андрійку !!! Твоє посилання на "Українські новини " Я маю вірити Януковищу ? ахааа))) вбийся об стіну !
«Українські новини» Засновано 1997 року Михайлом Коломійцем як незалежне агентство. Як зазначається у Вікіпедії, 2000 року співакціонером «Українських новин» стало «Агентство гуманітарних технологій» (50 % акцій якого належали Володимиру Грановському, а 50 % - Валерію Хорошковському). В жовтні 2002 року Коломієць несподівано виїхав у Білорусь, де трагічно загинув. Агентство 2008 року увійшло до холдингу Inter Media Group Валерія Хорошковського. Серед засновників агентства є ТОВ «Український медіа-проект» (засновником якого є «Інтер Медіа Груп Лімітед») та власне «Інтер Медіа Груп Лімітед», зареєстрована в кіпрській Нікосії. У 2013 році, згідно з публічно оголошеною угодою, «Українські новини» (як і вся Inter Media Group) були придбані Дмитром Фірташем і Сергієм Льовочкіним. Нині, за даними держреєстру, кінцевий бенефіціар - Дмитро Фірташ. Керівником «Українських новин» із 2014 року зазначено Дениса Іванеска, колишнього прес-секретаря Віктора Януковича.
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На початку війни не було ніяких фондів . Порошенко віддав свої гроші саме в 2014-2015 ріці . А мало того Порошенко досі будує, і купляє житло для сімей загиблих , і війскових .
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sulima ivan ты задолбал своими высерами! Опять тебе Порох в штаны насрал уе..ще зеленое
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Ахаха , у Вані немає грошей , пані Олена , тому він підробляє на запоребриковій брехні )))))))
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Відкрию таємницю продажним тролям російського шпигуна Порошенка: в мережі політсайтів треба постити власні думки, а не проплачені кимсь. Немає грошей? Йди працюй на будівництво, ще кудись. А в мережі політсайтів треба займатись суспільними справами, а не комерційними. Do you understand?
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Какие то странные официальные сводки с этой войны если честно! Каждый день сообщения о многочисленных обстрелах и потерь нет! Зато на своих собственных минах по пьяному делу взрываются постоянно.
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Ну может не водка.. может что то еще другое. какая то иная причина того что только за первые три года АТО не официальные не боевые потери украинской армии составили около 10 тысяч человек из них более 2 тысяч безвозвратные.. https://korrespondent.net/ukraine/3900858-neboevye-potery-prevyshauit-10-tys-chelovek-matyos
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Может сами в разведку ходили? Непрадоподобная подача новостей стала.
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Украине нужен Президент - волчара,боец,решительный и умный,чтобы сепары жидким срали,слыша его имя..
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Возможно россияки испытывали новую систему дистанционного минирования. Противопехотная мина ПОМ-2 используваемая дистанционно довольно эффективна,радиус сплошного поражения до 16м.Вероятно наши воины нарвались на нечто подобное.
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Судя по сообщению это была разведгруппа, или минометные корректировщики. ДРГ не станет устраивать огороженную минами лежку в ближайшем тылу протиника.Безопасность ДРГ - постоянное движение. Почему после обнаружения не были накрыты минометами? Судить принятое командованием решение о задержании, как теперь принято,непременно должна вооруженная компьютерами и смартайфонами общественность, что и происходит.
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У мене дуже практичне питання. Коли Зеленського в Ростов проводжати будемо?

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Что на это ответит кровавый жыд зеленский ?
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А что он должен ответить? Приказать составлять карты минных полей? Вон берег Азова заминировали. шустро, без составления карт, все кацапский десант ждали. Десант не пришел, а моряки бояться. Один , этим летом мину сеткой "разминировал", эти мины постоянно на берег выносит. Кто виноват, кацапы?
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З фб.
ЦСО"А"
R.I.P.
Спочівайте хлопці...
Д....., ти був одним з найкращих снайперів...як же так...

Назар ПриходькоFollow



Публікую з дозволу. Вже можна. Без імен поки
30.11.2019, на фронтах Національно-Визвольної Війни загинули 2 снайпера ЦСО СБУ
Про них не пишуть у зведеннях ООС, про них довго мовчать журналісти, їхні світлини практично не можливо знайти у відкритому доступі... Еліта помирає тихо...

Спочивайте з миром, Герої! Вічна Слава вам! Життя батьківщині - честь нікому!

Хлопці загинули вчора. Повідомили сьогодні. Треба, певно, дякувати, що не замовчали.
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Та альфа которая Майдан расстреливала
Вот и возмездие
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Россияне - ну за что? Ну неужели за ху-ло ***....чее вы готовы убивать ребят!!!
Ведь мы Украинцы!!! А гундяев - он же чмошник!!!! Ну за что? За чертей?

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