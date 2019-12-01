 Два бойца погибли, подорвавшись на неизвестных взрывных устройствах во время операции по обезвреживанию диверсантов, - пресс-центр ОС

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС, командир подразделения, выполняющего задачи в Донецкой области, применил дежурный резерв, чтобы перекрыть пути выдвижения и возможного ухода вражеских диверсантов.
"Во время выполнения этого боевого задания на неизвестных взрывных устройствах подорвались двое украинских военнослужащих. К сожалению, в результате взрывов наши воины получили ранения, несовместимые с жизнью, и скончались на месте подрыва", - сообщают в пресс-центре.
Питання: хто наживається на війні??
Разминированием Донбасса занимаются 584 сапера от правительственных и неправительственных организаций, - Миноборны
Це тепер через розміновані участки будуть заходити диверсійні групи і будуть самі заміновувати? А наші хлопці будуть підриватись? Навіщо Вовік тягне цей Лугандон в Україну, може хтось пояснити?
пуТин куйло и подонок!
Пєця і Зєля - два російських шпигуна.
«Українські новини» Засновано 1997 року Михайлом Коломійцем як незалежне агентство. Як зазначається у Вікіпедії, 2000 року співакціонером «Українських новин» стало «Агентство гуманітарних технологій» (50 % акцій якого належали Володимиру Грановському, а 50 % - Валерію Хорошковському). В жовтні 2002 року Коломієць несподівано виїхав у Білорусь, де трагічно загинув. Агентство 2008 року увійшло до холдингу Inter Media Group Валерія Хорошковського. Серед засновників агентства є ТОВ «Український медіа-проект» (засновником якого є «Інтер Медіа Груп Лімітед») та власне «Інтер Медіа Груп Лімітед», зареєстрована в кіпрській Нікосії. У 2013 році, згідно з публічно оголошеною угодою, «Українські новини» (як і вся Inter Media Group) були придбані Дмитром Фірташем і Сергієм Льовочкіним. Нині, за даними держреєстру, кінцевий бенефіціар - Дмитро Фірташ. Керівником «Українських новин» із 2014 року зазначено Дениса Іванеска, колишнього прес-секретаря Віктора Януковича.
ЦСО"А"
R.I.P.
Спочівайте хлопці...
Д....., ти був одним з найкращих снайперів...як же так...
Назар ПриходькоFollow
Публікую з дозволу. Вже можна. Без імен поки
30.11.2019, на фронтах Національно-Визвольної Війни загинули 2 снайпера ЦСО СБУ
Про них не пишуть у зведеннях ООС, про них довго мовчать журналісти, їхні світлини практично не можливо знайти у відкритому доступі... Еліта помирає тихо...
Спочивайте з миром, Герої! Вічна Слава вам! Життя батьківщині - честь нікому!
Хлопці загинули вчора. Повідомили сьогодні. Треба, певно, дякувати, що не замовчали.
Вот и возмездие
Ведь мы Украинцы!!! А гундяев - он же чмошник!!!! Ну за что? За чертей?