 Два бойца погибли, подорвавшись на неизвестных взрывчатых устройствах во время операции по обезвреживанию диверсантов, - пресс-центр ОС

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС, командир подразделения, выполняющего задачи в Донецкой области, применил дежурный резерв, чтобы перекрыть пути выдвижения и возможного ухода вражеских диверсантов.
"Во время выполнения этого боевого задания на неизвестных взрывчатых устройствах подорвались два украинских военнослужащих. К сожалению, в результате взрывов наши воины получили ранения несовместимые с жизнью и скончались на месте подрыва", - сообщают в пресс-центре.
MIL.IN.UA
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·15 минСьогодні на Донбасі загинуло двоє бійців Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України.
P.S. первые два абзаца - тревожны (орки пытаются прорваться в тыл и «оставляют» взрывные устройства)😡
Найщиріші співчуття рідним та близьким.
Загиблим - Царство Небесне..
https://petition.president.gov.ua/petition/79808
Чому не відкрили вогонь ? Для чого ризикувати собою ? Яка вартість тих орків ?
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ...
(допоки ми їх пам"ятаємо)
Ненавижу рюзьке "мир"! Надеюсь, вам козломордые, воздастся с троицей все горе, что вы принесли в Украину!
какие там "контрдиверсионные действия"? сдаваться, адназначно!
Он орал на стадионе, как Порох наживался на войне, а кто сейчас наживается на крови погибших??
Был бы зеленским порядочным человеком, с его статистикой раненых и погибших,и лозунгами, с которыми он пришел, написал бы заявление, и ушел в отставку. Это было бы честно.
Гешефты - все, гои - ничто...