 Два бойца погибли, подорвавшись на неизвестных взрывчатых устройствах во время операции по обезвреживанию диверсантов, - пресс-центр ОС

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС, командир подразделения, выполняющего задачи в Донецкой области, применил дежурный резерв, чтобы перекрыть пути выдвижения и возможного ухода вражеских диверсантов.

"Во время выполнения этого боевого задания на неизвестных взрывчатых устройствах подорвались два украинских военнослужащих. К сожалению, в результате взрывов наши воины получили ранения несовместимые с жизнью и скончались на месте подрыва", - сообщают в пресс-центре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг применил на Донбассе запрещенное оружие, с начала суток потерь нет, - пресс-центр ОС